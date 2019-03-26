Автовладельцы отдают предпочтение летним легковым шинам Viatti Bosco A/T

Интернет-издание Basetop.ru, специализирующееся на публикации рейтингов и топ-листов со всего мира, составило рейтинг лучших летних шин 2019 года. В Топ-10 по версии портала вошли сразу две модели Viatti: легковая Viatti Strada Asimmetrico и модель для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco A/T.

Эксперты Basetop.ru включили в рейтинг только те популярные модели и новинки сезона, которые продемонстрировали лучшие результаты по итогам тест-драйвов, организованных авторитетными изданиями «За рулём» и «Авторевю».

Среди главных преимуществ модели для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco A/T специалисты интернет-издания отметили прочность, износоустойчивость, хорошие тормозные качества и отличное сцепление с различными видами дорожного покрытия и на бездорожье. Также эксперты оценили тот факт, что модель не подвержена аквапланированию.

«Многие сайты отзывов, автоиздания и форумы автомобилистов, давая ответ на вопрос «Какие летние шины лучше выбрать для внедорожников и кроссоверов?», рекомендуют Viatti Bosco A/T», – отметили авторы рейтинга.

Эксперты Basetop.ru оценили и преимущества легковой Viatti Strada Asimmetrico. По их мнению, шина обеспечивает надёжное сцепление с дорогой даже в сильный ливень. Модель имеет прочные боковины, обеспечивает хорошую управляемость, легко «проглатывает» мелкие ямы и отлично тормозит на сухом, мокром асфальте и на грунтовой дороге.

«Шины Viatti спроектированы с учётом российских условий эксплуатаций: их конструкция способствует эффективному поглощению ударов при преодолении дорожных неровностей, они помогают водителю уверенно проходить скоростные повороты, надежны и устойчивы при различных стилях вождения, готовы к неожиданным погодным изменениям. Эти преимущества, а также другие эксплуатационные характеристики, позволяют нашей продукции уверенно справляться с испытаниями независимых тестов и регулярно попадать в специализированные рейтинги и обзоры», – рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Источник: https://basetop.ru/rejting-letnih-shin-2019-luchshaya-rezina-top-10/

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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