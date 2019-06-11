Займ – доступная финансовая поддержка пенсионерам, если что вдруг…

Займ – удобный способ выручить самого себя, а иногда и поддержать семью. С его помощью можно приобрести желаемый товар или получить услугу тогда, когда это необходимо, а не накопив определенное количество денежных средств и вписавшись в условия. Люди пенсионной аудитории в нынешних условиях тоже вполне могут рассчитывать на займы. Некоторые финансовые структуры указывают предельный для этого возраст аж в 85 лет.

В большинстве случаев займы пенсионерам можно получить до 70-75 лет. Есть в финансовых структурах специальные предложения, рассчитанные на людей возрасте, например, об одном из таких микрозаймов пенсионерам информацию можно увидеть здесь: https://dobrozaim.ru/zaimy/pensionnyi/. Займ называется социальный, адресован он не только пенсионерам, но еще и педагогам и врачам. Сумму можно получить от 1 до 30 тысяч рублей. Срок – от 1 до 30 дней. В прошлом месяце, как указано на сайте, компанией было выдано 844 таких займа.

Для получения займа большого пакета документов пенсионеру не потребуется. Человеку достаточно будет паспорта и, соответственно, пенсионного удостоверения. 70-75 лет – устоявшаяся возрастная планка, но при наличии поручителей или залогового обеспечения этот предел может быть увеличен и до 85 лет. Здесь речь идет, конечно, о крупных суммах денег, не о 2 тысячах взаймы. Надеяться получить крупную финансовую поддержку можно, если есть пенсия и человек при этом работает, то есть может предоставить справку о своей заработной плате. Шансы имеются в такой ситуации и срок действия займа увеличить, и процентную ставку получить поменьше, ведь ниже риски будут у компании-кредитора.

Ошибочное мнение, что пенсионеры предпочитают в большей части операции с наличными. Современные люди в возрасте стремятся постигать и новые технологические решения. Пенсионеры активно переходят на «пластик», учатся работать по платежам с терминалами и осваивают в этом плане интернет-предложения, например, получение займов «онлайн».

В микрофинансовых организациях займ пенсионеру по соответствующему удостоверению можно получить буквально в течение 5 минут. Микрофинансисты такую категорию людей любят, ведь в большинстве своем они являются добросовестными плательщиками, трезво рассчитывают свои возможности на возврат средств. Часто пенсионерам в МФО предлагаются программы лояльности, это, к примеру, пониженные ставки и бонусы.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ