Забвению не подлежит...

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Про Вторую мировую войну написаны тысячи томов. И чем дальше во времени отодвигается она, тем всё явственнее проявляется вся безумная жестокость любой войны... И наша великая Победа, оплаченная кровью десятков миллионов солдат и мирных жителей, – тому подтверждение...
По роду своей работы мне не раз приходилось встречаться и разговаривать с фронтовиками. По большей части они не любили говорить о войне. Точнее, не так: они рассказывали, как передвигались войска, полки и армии, в которых они служили, многие рядовыми, где наносились главные удары, куда наступал и потом отступал враг. Мало и редко кто из фронтовиков рассказывал о горьких днях отступления, о проливных дождях, морозах, о пудовых от грязи сапогах, намокших шинелях, повседневной жизни в окопах, о жутких картинах окровавленных тел, развороченных блиндажах, раздавленных фашистскими танками в стрелковых ячейках товарищей-бойцов. Как будто милосердная память оберегала их мозг от этих картин, и бывший боец опускал глаза: «Да что там... Всё было, воевал, как все... Не надо об этом...» Я по молодости долго не понимал – почему, списывал на скромность, настырно допытываясь о подробностях... Понял гораздо позже: того, что они пережили, нельзя было ни забыть, ни передать словами. Но хотелось забыть, как будто этого и не было! Свой страх, свой ужас, в котором неловко было признаться... Конечно, в наше время, благодаря кино и телевидению, многочисленным реконструкциям битв и атак, компьютерным программам, можно представить, как это выглядело, но при всём режиссёрском мастерстве, за редким исключением, – это всего лишь немного пугающая картинка. Именно немного. Потому как невозможно почувствовать чужую боль, как свою, невозможно передать словами и картинками тот ужас, что переживал солдат, истекающий кровью в окопе, увидевший смерть друга от шального осколка, только что ещё живого, тёплого...
Война – это не только подвиги, которыми гордится страна и все мы, это, прежде всего, боль, вонь, грязь, ужас, нечеловеческое напряжение всех сил.... Это то, что почти нельзя передать словами и красочными картинками, но чего никак нельзя забывать...
Нет в России такой семьи, которую бы не опалила война. Мой дядя по матери, Пётр Молоко был тяжело ранен, защищая Ленинград, два брата отца – Валентин и Павел – прошли всю войну, были ранены, чудом вернулись живыми. И так кого ни спроси...
Завтра мы отметим 74-ю годовщину Победы в самой страшной в истории планеты войны, унёсшей десятки миллионов жизней. С портретами не вернувшихся с фронта, умерших от ран и тех немногих, кому повезло вернуться живыми, пройдут «Бессмертные полки». Портреты миллионов родных людей, ушедших в небытие. С каждым годом к этим шествиям присоединяется всё больше людей.
Завтра акция «Бессмертный полк» пройдёт более чем в 80 регионах России и 60 странах мира. Среди них страны ближнего зарубежья, а также Бразилия, Великобритания, Германия, Австралия, Аргентина, Испания, США, Китай, Канада, Япония, Франция и другие...
Люди с портретами в руках вспоминают погибших и, верится, задумываются о безжалостности войны – потому как главная ценность, подаренная нам природой, – это жизнь...
Трагедия и боль минувших сражений не подлежит забвению, и очень хочется верить, что чем больше будет на планете бессмертных полков, чем больше людей выйдет в этот день с портретами родных и близких, вспомнят об их судьбе, тем больше надежды на то, что человечество когда-то одумается, займётся мирным трудом, обустройством своего изрядно, местами, запущенного дома – планеты Земля...
Низкий поклон вам, ветераны! С Днём Победы всех нас!
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