Вслед уходящему...

Завтра в полночь оторвётся и улетит в вечность последний листок календаря две тысячи шестнадцатого года. Вместе с ним станут историей и все события, случившиеся в нём. Разные это были события: крупные и мелкие, радостные и не очень. Трудный это был год; високосный, но не безнадёжный. Многих заставил затянуть пояса кризис, но избранный новый состав Государственной думы пробудил надежду на появление законов, облегчающих нашу жизнь. С помощью российских военных освобождён сирийский город Алеппо, и появилась надежда, что это приведёт к окончанию войны, убивающей не только наших людей, но и огромные средства, которые можно было бы истратить с большей пользой для едва живой экономики России. В США одержал победу на президентских выборах республиканец Дональд Трамп, и появилась некоторая надежда на ослабление санкций и снятие критического напряжения в наших отношениях с этой страной...
Последняя неделя уходящего года омрачена страшными трагедиями: около восьмидесяти жителей Иркутской области насмерть отравились, употребив лосьон для ванн «Боярышник», 92 человека погибли в рухнувшем в Чёрное море самолёте... Светлая им память! Остаётся только верить, что уроки этих трагедий не будут забыты и из них будут сделаны необходимые выводы...
Но есть и немалый позитив: активизировалась борьба с коррупцией, начала оживать экономика, зашевелился малый бизнес, стало больше благоустроенных трасс. Только на строительство дорог в 2017 году федеральный бюджет выделил Иркутской области шесть миллиардов рублей. Обещана индексация пенсий, а в начале нового года все пенсионеры получат по пять тысяч рублей. Это, конечно, очень немного, но для тех, у кого пенсия едва превышает десять тысяч, вовсе неплохая прибавка. Особенно после разорительных новогодних празднеств...
Случились и другие важные события, перечислить которые в короткой редакционной статье нет никакой возможности. Да, наверное, и не к чему. Поскольку вы и сами внимательно следите за тем, что происходит в области и в мире.
Думается, что самое главное – мы с вами не потеряли надежу на лучшую жизнь. Согласитесь, это совсем не мало!
Что же касается наших редакционных дел, то, как всегда, хотим выразить глубочайшую благодарность нашим читателям и почитателям. Благодаря молодой активности наших немолодых авторов наша газета – одна из немногих, которые никогда не испытывают недостатка в материалах. Наши авторы охотно делятся своими воспоминаниями и наблюдениями. А то, что они приносят, бесценно – это опыт длинной прожитой жизни, это воспоминания о временах давно прошедших, о военном детстве и восторженной молодости, поучительные и тонко подмеченные детали прошлого и настоящего. Бывают и возмущённые письма, и обиды, особенно на нашу порой несправедливо устроенную современную систему. Кажется, что в молодости всё было иначе, добрее и справедливее. Можно, конечно, поспорить, но ведь пенсия у многих и вправду была достойнее. И зарплаты руководителей не превышали в десятки, а то и в сотни раз то, что получали рядовые работники. Многое было иначе и тоже не всегда правильно, но там была молодость, и если чего-то не хватало, оно часто компенсировалось уверенностью, что это временные трудности, и охотно верилось: они преодолимы, и завтра будет лучше, чем вчера... И тем, кто приходит к нам, читает нашу газету, тоже хочется верить, что всё ещё можно исправить и что пройдёт немного времени, и страна заживёт по-другому, и будет в ней больше места доброте, участию, справедливости!
Особую благодарность хотим выразить нашему постоянному активу авторов: Владимиру Максимову, Олегу Суханову, Ольге Калаяновой, Галине Киселёвой, Арнольду Харитонову, Анатолию Сосунову, Александру Ведрову, Татьяне Нарулиной, Ольге Федотовой, Владиславу Огаркову, Сергею Корбуту, Евгению Корзуну, Павлу Кушкину, Владимиру Невзорову, Александру Филиппову, Елене Чабдаровой и многим другим, чьи материалы регулярно украшают нашу с вами газету, делают её интересной и читабельной.
С наступающим Новым годом, наши дорогие авторы и читатели! Пусть будет он полон надежд, радости и здоровья!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Когда хобби приносит деньги – идеи бизнеса на пенсии
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...