Вслед уходящему...

Завтра в полночь оторвётся и улетит в вечность последний листок календаря две тысячи шестнадцатого года. Вместе с ним станут историей и все события, случившиеся в нём. Разные это были события: крупные и мелкие, радостные и не очень. Трудный это был год; високосный, но не безнадёжный. Многих заставил затянуть пояса кризис, но избранный новый состав Государственной думы пробудил надежду на появление законов, облегчающих нашу жизнь. С помощью российских военных освобождён сирийский город Алеппо, и появилась надежда, что это приведёт к окончанию войны, убивающей не только наших людей, но и огромные средства, которые можно было бы истратить с большей пользой для едва живой экономики России. В США одержал победу на президентских выборах республиканец Дональд Трамп, и появилась некоторая надежда на ослабление санкций и снятие критического напряжения в наших отношениях с этой страной...

Последняя неделя уходящего года омрачена страшными трагедиями: около восьмидесяти жителей Иркутской области насмерть отравились, употребив лосьон для ванн «Боярышник», 92 человека погибли в рухнувшем в Чёрное море самолёте... Светлая им память! Остаётся только верить, что уроки этих трагедий не будут забыты и из них будут сделаны необходимые выводы...

Но есть и немалый позитив: активизировалась борьба с коррупцией, начала оживать экономика, зашевелился малый бизнес, стало больше благоустроенных трасс. Только на строительство дорог в 2017 году федеральный бюджет выделил Иркутской области шесть миллиардов рублей. Обещана индексация пенсий, а в начале нового года все пенсионеры получат по пять тысяч рублей. Это, конечно, очень немного, но для тех, у кого пенсия едва превышает десять тысяч, вовсе неплохая прибавка. Особенно после разорительных новогодних празднеств...

Случились и другие важные события, перечислить которые в короткой редакционной статье нет никакой возможности. Да, наверное, и не к чему. Поскольку вы и сами внимательно следите за тем, что происходит в области и в мире.

Думается, что самое главное – мы с вами не потеряли надежу на лучшую жизнь. Согласитесь, это совсем не мало!

Что же касается наших редакционных дел, то, как всегда, хотим выразить глубочайшую благодарность нашим читателям и почитателям. Благодаря молодой активности наших немолодых авторов наша газета – одна из немногих, которые никогда не испытывают недостатка в материалах. Наши авторы охотно делятся своими воспоминаниями и наблюдениями. А то, что они приносят, бесценно – это опыт длинной прожитой жизни, это воспоминания о временах давно прошедших, о военном детстве и восторженной молодости, поучительные и тонко подмеченные детали прошлого и настоящего. Бывают и возмущённые письма, и обиды, особенно на нашу порой несправедливо устроенную современную систему. Кажется, что в молодости всё было иначе, добрее и справедливее. Можно, конечно, поспорить, но ведь пенсия у многих и вправду была достойнее. И зарплаты руководителей не превышали в десятки, а то и в сотни раз то, что получали рядовые работники. Многое было иначе и тоже не всегда правильно, но там была молодость, и если чего-то не хватало, оно часто компенсировалось уверенностью, что это временные трудности, и охотно верилось: они преодолимы, и завтра будет лучше, чем вчера... И тем, кто приходит к нам, читает нашу газету, тоже хочется верить, что всё ещё можно исправить и что пройдёт немного времени, и страна заживёт по-другому, и будет в ней больше места доброте, участию, справедливости!

Особую благодарность хотим выразить нашему постоянному активу авторов: Владимиру Максимову, Олегу Суханову, Ольге Калаяновой, Галине Киселёвой, Арнольду Харитонову, Анатолию Сосунову, Александру Ведрову, Татьяне Нарулиной, Ольге Федотовой, Владиславу Огаркову, Сергею Корбуту, Евгению Корзуну, Павлу Кушкину, Владимиру Невзорову, Александру Филиппову, Елене Чабдаровой и многим другим, чьи материалы регулярно украшают нашу с вами газету, делают её интересной и читабельной.

С наступающим Новым годом, наши дорогие авторы и читатели! Пусть будет он полон надежд, радости и здоровья!