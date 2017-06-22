Вот приедет барин...

Как долго можно удерживать вертикаль в ручном режиме?

В конце прошлой недели состоялась очередная, 15-я по счёту, прямая линия президента России В. В. Путина с гражданами страны. Более двух миллионов обращений поступило от них на прямую линию нашего гаранта в этот раз. В течение четырёх часов он ответил на 70 вопросов, часть из них «взял на карандаш», по некоторым обещал приехать и разобраться на месте лично. И вот тут невольно напрашивается вопрос: а как быть со всеми остальными почти двумя миллионами обращений? А также с многомиллионной армией наших сограждан, что не стали к нему обращаться, но думают и чувствуют себя так же?

Не стану вослед приближённым к власти политикам и СМИ умиляться всё увеличивающемуся из года в год количеству таких обращений. Ибо здесь как раз тот случай, когда количество никак не переходит в качество. А всё возрастающий поток «челобитных к царю» – лишь следствие бездеятельности власти. Как федеральной во всех её ипостасях, так и местной. Что это за страна такая, что за современное правовое общество, если все проблемы в нём может решить только один человек, а не, как это полагается в цивилизованном государстве, Его Преосвященство Закон и Её Величество Власть с их многомиллионным аппаратом чиновников на местах? (Тут, правда, надо отдать должное пиар-службам главы государства, да и ему самому, в том, как умело поддерживается в народе этот культ единственного в стране гаранта всего и вся!)

Не буду оспаривать и возможную пользу этого мероприятия, когда, как уверяют специалисты, в короткий срок и малой финансовой кровью удаётся сделать по стране такой социальный срез её проблем, что и не снилось нашим мудрецам-социологам. Но, опять же, возникает вопрос: зачем же тогда держать в нахлебниках всю эту многотысячную социологическую братию? Если одна прямая линия (да и любая кривая бабка на завалинке) вам влёт назовёт основные проблемы нашего больного общества: низкий уровень жизни и размер пенсий, неоправданный рост цен и наглое обрезание зарплат, поборы в ЖКХ, образовании, здравоохранении,.. повсеместный беспредел коррумпированных чиновников и всё растущую алчность отечественных олигархов...

И снова возникает провокационный вопрос: а что, президент не знал (или не мог узнать, если бы захотел) про низкую зарплату учителей (в Иркутской области или ещё где), про мусорный беспредел в 40 километрах от Кремля, про издевательство чиновников с дальневосточным гектаром и участками для многодетных или про не выданное до сих пор жильё погорельцам позапрошлого года? Про то, что люди по полвека живут в вагончиках на северах или в ветхом и аварийном жилье в любом другом уголке нашей необъятной родины?

Или про то, как наши всевозможные «органы» кошмарят малый бизнес и население, банки попросту грабят народ, а строители бесконтрольно наживаются на дольщиках? Как олигархи повсеместно захватывают уже даже не отдельные земельные участки и фабрики-заводы, а территории, равные малым европейским странам, вместе со всеми богатствами на этой земле и целыми отраслями общенародного когда-то хозяйства? Что наши доблестные законодатели создают такие законы, когда становится хорошо всем, кроме истинного (по конституции) хозяина всего в этой стране – народа?

И ответ на всё это напрашивается неутешительный. Один человек, будь он хоть семи пядей во лбу, гарант из гарантов, обладающий всей возможной полнотой власти, попросту не в силах знать всего и уследить за всем в такой огромной стране. В государстве должны работать все эшелоны власти. Работать самостоятельно, рассредоточенно и повсеместно, опираясь на единые для всей страны и всех её граждан законы. И строиться эта власть должна, как и положено истинной демократии, снизу вверх – от выборных от народа в самой малой деревушки до избранных в посёлках, городах, губерниях и в центре.

Впрочем, так на заре развития демократии в нашей стране в конце минувшего века и затевалось, когда повсеместно создавалась и крепла муниципальная власть. Но новоявленные олигархи, влиятельные кланы центральной власти, которые уже успели прибрать к рукам львиную долю богатств страны, вовремя сообразили, что тогда они будут не вправе распоряжаться захваченным богатством, и им придётся по каждому поводу «ходить на поклон» к этой народной власти.

Вот тогда-то, и с их подачи тоже, и появилась в стране пресловутая вертикаль власти. Когда всё стало решаться в Москве: любая сделка с недвижимостью и землёй на любой окраине страны, выделение инвестиций под развитие нужной для бизнеса

территории или назначение своего управленца этой территории.

И потом, чья это вертикаль? Ведь правящая партия, правительство, обе палаты парламента, институт силовиков, банкиров, губернаторов и законодательных органов территорий и даже друзья-олигархи – разве это не плоть от плоти власти нынешней?

Спору нет, вертикаль нужна была ещё и для того, чтобы удержать, не дать развалиться неокрепшему тогда ещё государству. Но ведь с тех пор прошло два десятка лет! Всё, что можно было, уже удержали, укрепили, распределили. А воз с вертикалью – и ныне там! Не пора ли возвращаться к народовластию? Укротить аппетиты олигархов, вплоть до национализации всего ими награбленного. Дать (вместе с прибылью от предприятий, с платой за местные ресурсы, с отчислениями от налогов) больше власти территориям на местах? Ну, кому, как не местной власти под жёстким контролем жителей решать, как лучше и практичнее распоряжаться своей землёй и собственностью? А то, как не спросишь представителей местной власти об их бездеятельности, ответ один: «А что мы можем? Полномочия-то нам вроде и дали, но финансами подкрепить забыли. За каждым рублём, за каждым решением – на поклон в Москву!»

И в заключении – крамольная мысль: если до своих очередных выборов наш гарант не перетрясёт правительство, убрав оттуда некомпетентных горе-экономистов, если и в будущем планирует сохранять частно-государственную собственность особо приближённых персон и эту пресловутую вертикаль, будет управлять ею по-прежнему в ручном режиме, ему ох как трудно будет победить на предстоящих выборах. И, даже победив, надолго удержать власть.