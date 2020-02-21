Выборы не про нас? Шашки-пешки на политическом поле Иркутска

Чуть больше месяца остаётся до истечения срока полномочий Дмитрия Бердникова на посту мэра Иркутска. Затем по представлению конкурсной комиссии из кандидатур, ею отобранных, депутаты думы Иркутска должны будут выбрать нового мэра. Пожалуй, ещё никогда выборы главы областного центра не обрастали таким количеством неопределенностей и интриг. Предлагаем взглянуть накануне выборов на расклад сил, интересантов и потенциальных кандидатов на пост мэра Иркутска.

О конкретике предстоящего действа пока говорить рано, так как ещё не утверждено положение о выборах мэра, которое депутаты городской думы примут в конце февраля. А пока этот вопрос не решится, остается неясность.

Что касается кандидатов, то в открытую еще почти никто не сказал, что он готов предложить свою кандидатуру. Выборы непрямые, поэтому, многие и не заявляются, сдадут документы в конкурсную комиссию, а там – как она решит. Фигурирует несколько человек. Наверное, и нынешний мэр имеет какие-то планы и виды на этот счет. Правда, у него отношения с большинством депутатов думы довольно сложные, а голосуют все-таки они. Наверное, будут претендовать на пост мэра и председатель думы Дмитрий Ружников и зампредседателя Евгений Стекачёв. Политологи, правда, без подтверждений, называют ещё кандидатуры и.о. главы правительства области Руслана Болотова и даже мэра Черемхово Вадима Семёнова. Но всё это – на воде вилами писано.

Здесь примечательно то, что кандидат вовсе не обязательно должен быть депутатом и, получается, что и иркутянином. Это может быть любой человек, имеющий пятилетний стаж муниципальной или государственной службы.

Вот поэтому во всём этом раскладе сложно что-то спрогнозировать – своего мэра могут захотеть выставить самые различные городские группы по интересам.

Не надо забывать, что нынешнее назначение мэра Иркутска станет самым непрозрачным из всех разрешенных законом способов введения кандидата в эту должность и будет зависеть от межэлитных договоренностей этих самых городских групп и готовности врио губернатора проявить политическую волю.

Одной из главных таких групп можно рассматривать строительное лобби во главе учредителя ФСК «Новый город», депутата ЗС Александра Битарова и учредителя ФСК «ДомСтрой», депутата Госдумы Алексея Красноштанова. Поставить в Иркутске своего мэра для них это укрепить семейные кланы в политике и управлении Иркутской области и получить привилегии в случае реализации в Иркутске программы реновации. Ведь это миллиарды рублей из федерального бюджета и распоряжение лучшими земельными участками с развитой инфраструктурой, которые будут высвобождаться в результате сноса домов 335 серии, в которых проживает более трети иркутян.

Иркутские единороссы во главе с Сергеем Соколом скорее всего хотели бы видеть в мэрах молодого перспективного политика, зампредседателя думы Иркутска Евгения Стекачёва.

И перед врио губернатора в связи с этими обстоятельствами стоит две задачи: не допустить кризиса в Иркутске, угроза которого всегда возникает в случае смены управленческих команд и получить поддержку иркутян на собственных выборах губернатора в сентябре 2020 года.

Судя по всему, Кобзев готов поддержать Дмитрия Бердникова, который в равной степени нежелателен для строительной элиты и желателен для большинства иркутян. Именно с этим обстоятельством может быть связано делегирование Игорем Кобзевым полномочий по выдвижению кандидата в мэры Иркутска Ассоциации муниципальных образований Иркутской области (АМО). В этой организации первая скрипка – у мэров Вадима Семенова (Черемхово), Сергея Серебренникова (Братск), Сергея Петрова (Ангарск) – стратегических союзников Дмитрия Бердникова.

Они вместе четыре года держали оборону против попыток Сергея Левченко провести тотальную муниципальную перезагрузку в Иркутской области. Нет сомнений, что АМО предложит Игорю Кобзеву именно Дмитрия Бердникова, если последний сам не планирует иного развития своей карьеры.

Вот только у иркутян может возникнуть резонный вопрос: а почему Ассоциация должна предлагать нам мэра?

Следует обратить внимание и на то, что недавно депутаты думы Иркутска внесли изменения, касающиеся процедуры голосования на выборах мэра - ее засекретили. И теперь тайное голосование делает выборы мэра еще более непрозрачными, чем когда бы то ни было. И, главное, даёт депутатам возможность проголосовать, так или иначе, в самый последний момент – по вдруг возникшему новому убеждению или внезапно появившейся заинтересованности.

Ещё один момент, которые отмечают политологи, это то, что у действующего мэра Дмитрия Бердникова на данный момент ослаблены позиции, вызванные ослаблением в целом так называемого «прокурорского лобби», связанного с отставкой Генпрокурора РФ Юрия Чайки.

И действующего мэра таким образом сложно рассматривать как сильного игрока на этом политическом поле, который сможет пробиться и подтвердить на следующий срок свои полномочия. Вместе с тем, у него есть мощный ресурс – поддержка иркутян, многие из которых одобряют его деятельность. Впрочем, в условиях непрямых выборов большую роль этот ресурс играть не может – выбирать-то будут депутаты. А новая городская дума хоть уже и стала притчей во языцех по ряду скандальных своих шагов, всё-таки содержит в себе элемент плюрализма – в числе депутатов есть представители «Единой России», КПРФ, КПСС.

В общем, подробнее вникнув в предвыборную кухню Иркутска, любому заинтересованному наблюдателю становится ясно, что, оказывается, так никому ничего в этой кухне и не ясно. Да и нам, иркутянам, по большому счёту, не так важно от каких политических сил и от какого городского клана придёт к нам новый мэр. Главное, чтобы он эффективно управлял городом и делал жизнь его жителей если не прекрасной, то хотя бы терпимой. По крайней мере, до следующего мэра, который, надеемся, будет избран, как и должно быть – в результате свободного волеизъявления всех иркутян.

Это пусть некоторые горячие политические головы, как сказал один эксперт, думают, что выборы сити-менеджера Иркутска – это что-то вроде игры в регби. Когда могучая кучка уважаемых донов бежит за одним мячом, сшибая друг друга, - драка, вопли, кровь. Но политика - это не регби. Это, скорее, шахматы. Правда иногда, как и в нашем случае, это скорее шашки, в которые порой на шахматной доске играют пешками.

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