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Весьма непростое дело - перевозка мебели
Ксения ДАВЫДОВА   
05 Октября 2018 г.
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Весьма непростое дело - перевозка мебели

Переезд с одного места на другое, доставка мебели в пункт назначения являются трудозатратными мероприятиями. А если процесс нужно выполнить людям в возрасте, то он вообще без посторонней помощи может быть неосуществим. Что же делать в такой ситуации?

Где найти помощь при переезде и доставке мебели?

Можно, конечно, если есть силы и возможности, рассчитывать в этом деле на себя. Обратиться к родным или друзьям - второй подходящий вариант. Но не всегда они могут уделить необходимое время или в принципе его найти. Болезни, которые также никто не отменял, тоже могут перечеркнуть намеченные планы. Самый подходящий способ решения вопроса перевозки мебели - обратиться к профессионалам, в специализированную организацию, которая оказывает подобные услуги.

Профессионалы в Киеве

В Киеве проблему перевозки мебели могут снять специалисты компании "Транс Мувинг". Зайдем на сайт этой организации. В удобном табличном варианте здесь представлены цены на грузоперевозки с гидробортом. Рассказано от чего будет зависеть цена на перевозку мебели. В частности, это расстояние и выбранные услуги от фирмы.

Размещены фотографии машин, которые осуществляют перевозки. Если нажать на функцию "Подробнее", можно ознакомиться с характеристиками представленного транспорта (длина, ширина, высота, объем, грузоподъемность).

Дается описание спектра выполняемых услуг по перевозке мебели. В список входит оперативное предоставление нужной грузоподъемности автомобиля, услуги грузчиков-профессионалов, доставка упаковки и непосредственно упаковка необходимых вещей и т.д. После перевозки мебели сотрудниками фирмы осуществляется уборка помещения. Большой плюс для понервничавших и уставших хозяев!

На сайте подробно описаны особенности организации в Киеве комплексной грузоперевозки мебели. Размещено видео о том, как выглядит услуга от "Транс Мувинг". Красноречивее любой текстовой информации фотографии. По ним можно также представить весь процесс перевозки мебели от данной фирмы.

Есть на главной странице сайта отзывы о работе компании. И еще здесь размещены полезные статьи, касающиеся перевозок мебели, квартирного переезда. Из актуального - как при квартирном переезде сэкономить.

Свои тонкости

Как и в любом деле, при перевозке мебели существуют свои тонкости. Например, корпусная мебель разбирается. И этим преимуществом для сохранения целостности вещей обязательно стоит воспользоваться.

Если присутствует детали из стекла, они упаковываются отдельно.

Мягкую мебель полной разборке лучше не подвергать, а следовать принципу достаточного минимума.

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