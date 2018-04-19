Весенняя приборка

Вот наконец-то и настали тёплые деньки! Как-то незаметно исчезли огромные сугробы снега, оставив после себя грязные потоки талой воды и мусор, накопившийся за долгую зиму.

Было бы, наверное, несправедливо говорить о плохой работе коммунальных служб города – они старались. Как могли. И в основном на центральных улицах. Но, как это всегда бывает, где-то в закоулках, под заборами, в укромных местах ещё очень даже немало осталось, совсем недавно надёжно укрытых снегом, этих следов нашей зимней жизнедеятельности. А значит пришла пора генеральной уборки и традиционного апрельского субботника. Не так давно он назывался ленинским...

С далёких школьных времён память хранит, как мы в этот день, сразу после уроков, разбирали заготовленные сторожем берёзовые веники и мели школьный двор, а девчонки мыли распахнутые на солнце окна... Это было весело и азартно! О какой-то политической подоплёке мы тогда и не задумывались. С утра из уличных репродукторов неслись бодрые марши, а на общественных зданиях развивались алые полотнища знамён и плакатов. Всё это создавало радостное, праздничное настроение. И хотя мы по молодости с некоторой иронией относились ко всей этой «политике», работали не без удовольствия, и никому в голову не приходило оспаривать необходимость этого «праздника освобождённого труда». Тем более что в нём традиционно принимали участие крупные руководители, не гнушавшиеся в этот день взять в руки метлу или лопату. Оно и понятно – все они были коммунистами, и никак не могли проигнорировать тот факт, что когда-то сам Ленин трудился на субботнике! Правда, об этом его участии тогда ходило немало кривотолков. Кто-то из дотошной журналистской братии, покопавшись в периодике с воспоминаниями ветеранов партии, едва ли не с ужасом обнаружил, что знаменитое бревно вместе с вождём мирового пролетариата несло едва ли не несколько сотен человек! Причём каждый из них во всех подробностях описывал это событие и своё участие в нём. Что поделаешь, память и не такие штуки вытворяет...

Кстати, в этом году исполняется 99 лет со дня первого коммунистического субботника, инициированного партийной ячейкой депо Москва-Сортировочная. Тогда в ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали три паровоза. Вскоре трудовой почин подхватила вся страна. И поскольку паровозов на всех явно не хватало, внимание партийных органов переключилось на банальный мусор. С тех пор и повелось, дружно, всей страной каждую весну усердно уничтожать его завалы, накопившиеся за зиму. А «ленинским» субботник назвали потому как приурочили его к дню рождения Владимира Ильича – 21 апреля.

Кстати, само понятие «субботник» было распространено только в Советском Союзе и ныне известно только в странах, возникших после его распада.

Но вернёмся в наше время, в прагматичный двадцать первый век. Нет уже той страны, тех знамён и лозунгов, а вот традиция апрельских субботников осталась. Хорошая традиция, главное, полезная, поскольку мусора все мы производим намного больше, чем его успевают убрать наши не слишком поворотливые коммунальные службы. А жить всем хочется в чистоте... И потому завтра, 21 апреля, Иркутск под музыку двинется на уборку родного города. Очень он в этом нуждается! Владельцам уже рекомендовано привести в порядок фасады зданий, облупившихся от зимних морозов, планируется убрать особо охраняемые природные территории, такие как сад им. А.К. Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, береговые зоны рек Ангара, Ушаковка, Иркут и городских лесов. Внутри дворов уберут мусор, приведут в порядок детские и спортивные площадки, покрасят контейнерные площадки.

В субботнике примут участие представители общественных и спортивных организаций, экологических отрядов, военно-патриотических клубов, активисты ТОСов, представители трудовых коллективов, студенты, молодёжь. Уже составлены графики работ, запланированы необходимые финансовые средства, проведены совещания с представителями управляющих компаний, руководителями крупных предприятий, учреждений и организаций города, гаражных кооперативов и садоводств.

Другими словами, работы предстоит много, и сил она потребует немало. Но зато как приятно будет пройтись по городу – чистому, как будто обновленному, и сознавать, что в этой красоте есть и капля твоего труда! Хорошее дело – субботник!

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ