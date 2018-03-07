Успейте сказать!

Моя мама ушла более тридцати лет назад. В последние её годы мы жили далеко друг от друга, едва ли раз в месяц обмениваясь письмами. Тогда ещё не было интернета, скайпа, электронной почты. Но через всю огромную тогда страну конверты, подписанные знакомым каллиграфическим почерком, долетали до меня в течение трёх-четырёх дней. И эти рукописные листки несли такую волну тепла, заботы, участия, искреннего желания помочь, что на них невозможно было не ответить!

Когда приходили мамины письма, дома был небольшой праздник. Особенно радовались дети, которым мама всегда посвящала отдельно несколько строк. Она интересовалась их здоровьем, успехами в учёбе, играми, давала советы, присылала вырезки из газет и журналов, которые, на её взгляд, могли заинтересовать наших девочек. А для них не было большей радости, чем когда мы отправляли их на лето в тёплые края к бабушке...

В своих ответах мы не жаловались на судьбу и старались не огорчать и не расстраивать её, но когда у нас случались неприятности, мама безошибочно чувствовала это и в письмах начинала звучать тревога.

Она прожила трудную жизнь. Ей было чуть больше двадцати, когда она, выйдя замуж за геолога, отправилась на дикую, ещё необжитую Колыму. Сейчас можно только гадать, как ей, южанке, получившей вполне светское воспитание, пришлось приспосабливаться к неустроенному полевому таёжному быту! Учиться готовить на костре, стрелять из ружья и разделывать дичь, ловить в горных речках рыбу, а ещё создавать домашний уют, быть помощницей мужа, а чуть позже – поднимать и воспитывать детей и делать наше детство действительно счастливым, Как она готовила мне и двоим моим сестрёнкам новогодние костюмы, ухитряясь создавать их практически из нечего: из «золотинок» от чая, папиросной бумаги, обрезков каких-то тканей. А какие пироги она пекла на праздники! Мне до сих пор кажется, что, повзрослев, я не едал ничего вкуснее!.. И мы воспринимали это как должное, не очень-то задумываясь, чего это стоило нашим родителям.

Большинство мальчишек того времени, сороковых-пятидесятых годов, не были паиньками, а подрастая, бывали порой непослушны, излишне самоуверенны и плохо управляемы. Я не был исключением и тоже доставлял немало переживаний своей маме. И не понимал, что именно её заботам, тем книгам, которые она читала мне, тем сказкам, что рассказывала перед сном, я обязан всем, чего достиг в жизни. Вот только осознать это случилось много лет спустя, когда уже ни изменить, ни исправить ничего невозможно...

И вот сейчас, по прошествии многих лет после её ухода, я всё чаще вспоминаю мамины письма, её руки, её заботу и с сожалением думаю о том, как мало ей досталось тепла от нас, занятых своими проблемами, работой, какой-то мелкой суетой, как мало тёплых, добрых, ободряющих слов было сказано ей!

Как часто в повседневной суете мы забываем о самых главных в нашей жизни людях, как бываем поверхностны и невнимательны к нашим мамам... Забывая порой сказать доброе слово, вникнуть в их проблемы, позаботиться о их здоровье. А они уходят, оставляя в наших душах ощущение потери и растерянности.

Сегодня мы отмечаем, наверное, самый трогательный весенний праздник. Я поздравляю всех женщин с этим днём и хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было как можно больше тепла, заботы и понимания близких.

И хотя погода нынче явно не слишком радует нас теплом, но обилие солнца уже предвещает неминуемый приход весны. С праздником вас, дорогие!

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