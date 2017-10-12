«Управленческая импотенция»

Этот едкий и нелицеприятный для их носителей, но меткий термин, обозначающий слабую деятельность, а чаще – бездеятельность иных представителей структур власти в последнее время всё чаще встречается в нашем обиходе. То его в разговоре приведут граждане, до крайности доведённые качеством предоставления госуслуг, а то и сами представители власти в сердцах бросят его друг другу в своих внутривластных разборках.

Что и говорить, уровень некомпетентности некоторой части нашей многочисленной управленческой элиты, неумение ими должно организовать порученный процесс порой просто зашкаливает. Причём это происходит на всех уровнях и во всех сферах.

Если одна ветвь власти региона дарует детям войны небольшую доплату ко Дню Победы, а другая ветвь не может выработать механизм передачи этих скудных средств адресатам и гоняет больных, пожилых людей по инстанциям в сборе многочисленных данных, которые есть в электронной базе, – то что это, если не импотентность власти? Ну, или, по крайней мере, какого-то её отдельного органа.

Если в том же регионе десятилетиями не могут решить вопрос с нелегальной вырубкой леса и продажей его за бугор; если на протяжении тех же десятилетий наши сограждане вынуждены часами просиживать в очередях к врачу (а до этого месяцами ждать к нему записи); если скорая в центре города почти час добирается к умирающему человеку – это тоже неспособность представителей власти нормально выполнять возложенные на них функции.

Или когда высшее должностное лицо государства вынуждено раз за разом в ручном режиме разруливать ошибки правительства (например, бардак с тем же ВИМ-авиа), это тоже говорит о некомпетентности или импотенции членов этого правительства, утверждающих меж тем, что «всё соответствует выработанным ими критериям». Чему, впрочем, удивился и сам президент: «Это что же за критерии такие, если ничего не работает?».

Отчего это происходит? На мой обывательский взгляд, дело здесь более всего в кадрах, в их подборе и подготовке. Видимо, прав был всё же «отец народов», когда утверждал, что кадры решают всё. И то – правда. Поговоришь порой с каким-нибудь новоявленным горе-управленцем, почитаешь его бред в интервью или составленный им документ и диву даёшься: как же он с таким багажом знаний и «опытом» ничегонеделания, с таким отношением к людям во власти-то оказался?!

И поневоле взгрустнёшь по кадровой политике советского периода, когда будущего руководителя много лет, от ступени к ступени взращивали для управления процессами и людьми, прогоняя его через мелкое сито отбора.

Главный редактор газеты «Мои года» Анатолий Выборов

Теперь же, чтобы попасть во власть, порой достаточно иметь средства или состоять в каком-нибудь «братстве»: дачном, семейно-клановом, партийном... Замолвил знакомому словечко, попросил папу-маму, выделил деньги на местные выборы, потёрся немного в какой-нибудь партии, стал её символом на своём, скажем, спортивном поприще, и ты – на заветном посту! И не беда, что ничего не смыслишь в этом деле, ведь жизнь – она научит, жизнь – она подскажет. Быть чиновником или депутатом теперь же престижно, прибыльно и не опасно: этот бизнес не прогорит, реноме и карьера, даже в случае отставки, не пострадают.

Но даже успех в предпринимательстве – ещё не гарантия того, что из крутого бизнесмена выйдет хороший управленец. Политика хоть и считается сконцентрированной экономикой, а управление бизнес-структурою сродни любому другому, хорошего управленца или политика из него может и не выйти. Яркий тому пример – миллиардер, прекрасный шоумен и бизнесмен, но, как оказалось, весьма посредственный политик и руководитель «дружественного» нам государства.

И выборы не всегда здесь панацея. В них же, как правило, не профессионализм и порядочность побеждает, а связи и деньги при выдвижении, былые заслуги порой в далёкой от управления отрасли и умелое оболванивание электората. А мы, всему этому внемля, их выбираем и сажаем себе на шею, таких вот управленцев-импотентов, которые и нам жизнь портят, и стране пользы не приносят...

Власти об этой проблеме, конечно же, знают. Вон и правящая партия перед любыми серьёзными выборами проводит теперь предварительный отбор кандидатов, праймериз по-ихнему. Цель тут, правда, может быть и двоякой: не только кадровую ошибку свести к минимуму, но и своих повсеместно продвинуть.

И президент в канун своих выборов, видимо, тонко чувствуя обстановку в стране, поменял за пару недель уже с десяток своих наместников в регионах – где-то устаревающих и теряющих доверие населения, где-то с рыльцами в пушку – на более молодых, расторопных и, надо полагать, более профессиональных. Некоторые острословы даже назвали этот процесс озеленением губернаторского корпуса.

Мы, избиратели-пенсионеры, его в этих начинаниях поддерживаем, как поддержим и на предстоящих выборах (а кого же ещё выбирать?), но и свои наказы-просьбы тоже выскажем: может, стоит помимо этого озеленения губернаторского корпуса провести ещё и прореживание отечественного олигархата, а также прополку родного правительства? Ну, и нас, пенсионеров, как главную созидательную силу былой страны и основную избирательную силу страны нынешней, при этом забывать и обижать не надо. Вот тогда славное и здоровое поле деятельности для будущего развития получилось бы! И без всяких сорняков-импотентов.