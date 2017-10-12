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«Управленческая импотенция»
Анатолий ВЫБОРОВ   
12 Октября 2017 г.
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Этот едкий и нелицеприятный для их носителей, но меткий термин, обозначающий слабую деятельность, а чаще – бездеятельность иных представителей структур власти в последнее время всё чаще встречается в нашем обиходе. То его в разговоре приведут граждане, до крайности доведённые качеством предоставления госуслуг, а то и сами представители власти в сердцах бросят его друг другу в своих внутривластных разборках.

Что и говорить, уровень некомпетентности некоторой части нашей многочисленной управленческой элиты, неумение ими должно организовать порученный процесс порой просто зашкаливает. Причём это происходит на всех уровнях и во всех сферах.

Если одна ветвь власти региона дарует детям войны небольшую доплату ко Дню Победы, а другая ветвь не может выработать механизм передачи этих скудных средств адресатам и гоняет больных, пожилых людей по инстанциям в сборе многочисленных данных, которые есть в электронной базе, – то что это, если не импотентность власти? Ну, или, по крайней мере, какого-то её отдельного органа.

Если в том же регионе десятилетиями не могут решить вопрос с нелегальной вырубкой леса и продажей его за бугор; если на протяжении тех же десятилетий наши сограждане вынуждены часами просиживать в очередях к врачу (а до этого месяцами ждать к нему записи); если скорая в центре города почти час добирается к умирающему человеку – это тоже неспособность представителей власти нормально выполнять возложенные на них функции.

Или когда высшее должностное лицо государства вынуждено раз за разом в ручном режиме разруливать ошибки правительства (например, бардак с тем же ВИМ-авиа), это тоже говорит о некомпетентности или импотенции членов этого правительства, утверждающих меж тем, что «всё соответствует выработанным ими критериям». Чему, впрочем, удивился и сам президент: «Это что же за критерии такие, если ничего не работает?».

Отчего это происходит? На мой обывательский взгляд, дело здесь более всего в кадрах, в их подборе и подготовке. Видимо, прав был всё же «отец народов», когда утверждал, что кадры решают всё. И то – правда. Поговоришь порой с каким-нибудь новоявленным горе-управленцем, почитаешь его бред в интервью или составленный им документ и диву даёшься: как же он с таким багажом знаний и «опытом» ничегонеделания, с таким отношением к людям во власти-то оказался?!

И поневоле взгрустнёшь по кадровой политике советского периода, когда будущего руководителя много лет, от ступени к ступени взращивали для управления процессами и людьми, прогоняя его через мелкое сито отбора.

Главный редактор газеты «Мои года» Анатолий Выборов

Главный редактор газеты «Мои года» Анатолий Выборов

Теперь же, чтобы попасть во власть, порой достаточно иметь средства или состоять в каком-нибудь «братстве»: дачном, семейно-клановом, партийном... Замолвил знакомому словечко, попросил папу-маму, выделил деньги на местные выборы, потёрся немного в какой-нибудь партии, стал её символом на своём, скажем, спортивном поприще, и ты – на заветном посту! И не беда, что ничего не смыслишь в этом деле, ведь жизнь – она научит, жизнь – она подскажет. Быть чиновником или депутатом теперь же престижно, прибыльно и не опасно: этот бизнес не прогорит, реноме и карьера, даже в случае отставки, не пострадают.

Но даже успех в предпринимательстве – ещё не гарантия того, что из крутого бизнесмена выйдет хороший управленец. Политика хоть и считается сконцентрированной экономикой, а управление бизнес-структурою сродни любому другому, хорошего управленца или политика из него может и не выйти. Яркий тому пример – миллиардер, прекрасный шоумен и бизнесмен, но, как оказалось, весьма посредственный политик и руководитель «дружественного» нам государства.

И выборы не всегда здесь панацея. В них же, как правило, не профессионализм и порядочность побеждает, а связи и деньги при выдвижении, былые заслуги порой в далёкой от управления отрасли и умелое оболванивание электората. А мы, всему этому внемля, их выбираем и сажаем себе на шею, таких вот управленцев-импотентов, которые и нам жизнь портят, и стране пользы не приносят...

Власти об этой проблеме, конечно же, знают. Вон и правящая партия перед любыми серьёзными выборами проводит теперь предварительный отбор кандидатов, праймериз по-ихнему. Цель тут, правда, может быть и двоякой: не только кадровую ошибку свести к минимуму, но и своих повсеместно продвинуть.

И президент в канун своих выборов, видимо, тонко чувствуя обстановку в стране, поменял за пару недель уже с десяток своих наместников в регионах – где-то устаревающих и теряющих доверие населения, где-то с рыльцами в пушку – на более молодых, расторопных и, надо полагать, более профессиональных. Некоторые острословы даже назвали этот процесс озеленением губернаторского корпуса.

Мы, избиратели-пенсионеры, его в этих начинаниях поддерживаем, как поддержим и на предстоящих выборах (а кого же ещё выбирать?), но и свои наказы-просьбы тоже выскажем: может, стоит помимо этого озеленения губернаторского корпуса провести ещё и прореживание отечественного олигархата, а также прополку родного правительства? Ну, и нас, пенсионеров, как главную созидательную силу былой страны и основную избирательную силу страны нынешней, при этом забывать и обижать не надо. Вот тогда славное и здоровое поле деятельности для будущего развития получилось бы! И без всяких сорняков-импотентов.

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