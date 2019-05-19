Учебе годы не помеха: пожилые студенты, вспомним, что такое курсовая работа и дипломная

В далеком прошлом остались дни молодости, но это только по исчислению лет. Кто-то и до восьмидесяти, девяноста или ста чувствует себя бодро и живет активно. И для тех, кто не собирается стареть, открыты сейчас разные образовательные возможности. Многие бабушки и дедушки садятся за парты средних специальных и высших учебных заведений и осваивают разные интересные для себя профессии. Пример очень взрослого студента - Герман Петерс. В 2008 году он получил диплом боливийского университета и тогда же отметил свое 90-летие. Любознательный старец учился на факультете политологии, а его дипломная работа была посвящена революции 1952 года. Один из преподавателей целеустремленного дедушки отметил, что такому студенту впору не оценки выставлять, а выдать медаль за любовь к науке.

Что входит в жизнь современного студента? Посещение лекций, подготовка к выступлениям, коллоквиумам, семинарам, написание контрольных и курсовых работ. И венчает итог всей образовательной деятельности дипломная работа.

Стоит напомнить, к примеру, что же такое курсовая, так как подобную большую работу придется выполнить не один раз. Это самостоятельное исследование студента по конкретной теме предмета, который он изучает. Темы курсовых утверждаются на соответствующей кафедре, студенты, как правило, выбирают понравившееся направление. Что дальше? Посещение библиотек, просмотр записанных лекций и поиск информации в интернете, где, к слову, встречаются предложения, что может быть выполнена курсовая на заказ. В целом цель курсовой - закрепление студентом знаний, которые он получил в ходе учебного процесса по определенному предмету. Преподаватель благодаря курсовой сможет лучше понять качество полученных обучающимся знаний, степень усвоения их студентом и способность применять на практике.

Что такое дипломная работа? Это научное исследование студента, который он выполняет на выпускном курсе. Цель такой работы - систематизировать и обобщить как теоретические знания, так и практические навыки, которые были получены за время обучения. Студенту придется выбрать себе научного руководителя, определиться в теме, с целями и задачами работы, написать план, собирать информацию по своему направлению из определенного количества источников и т.д.

Это вкратце. Не испугало? Так может стоить и вам стать студентом в этом учебном году? Пусть кого-то смотивирует еще один возрастной обучающийся. Когда-то получить второе высшее образование решил Марк Гольдман, ему было в это время за 70 лет. Учился Марк в Москве в Высшей школе экономики на дневном отделении. Он был родом из Липецка и поэтому жил, как и многие иногородние, в общежитии, что не помешало дедушке быть отличником. Вот так-то. Как говорил ведущий одной из известных телепередач, а вам слабо?

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