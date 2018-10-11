Транспортный маразм

Две недели Иркутск находился в состоянии транспортного коллапса. Две недели население областного центра, особенно левобережная его часть, и не только автомобилисты, испытывали страшные неудобства, теряя на дорогу втрое больше времени, массово опаздывая на работу и по делам, костерили на чём свет стоит строителей, дорожников, власти, чёрта-дьявола. Такого «подарка» город давно уже не преподносил своим жителям.

Ситуация действительно сложилась из ряда вон. Перекрытие на такое длительное время главного путепровода с Академического моста в Юбилейный, Университетский и далее на Синюшку и Шелехов не просто парализовало автомобильное движение в этой части города, но ещё и показало, насколько непродуманно подошли на этот раз к строительным работам, как безграмотно организовали движение на ремонтируемом участке трассы.

И объяснение городских служб, что-де с проведением тендера запоздали, поздно узнали про прогнившие сети под дорогой, что редкостную трубу для трубопровода не смогли в Иркутск вовремя доставить, что подрядчик попался нерасторопный, и до конца не была продумана схема объезда – выглядит жалким лепетом на фоне массового неудобства и испытаний горожан. Вот скажите, хоть кто-то прикидывал экономический ущерб от такого ремонта? Кто посчитал, сколько бензина, здоровья и нервов пожгли иркутяне в этих пробках, сколько людей опоздало за эти две недели на работу, застопорив в свою очередь по цепочке работу сотен предприятий и организаций? Я уже и не говорю, какую репутацию городским властям создали этим ремонтом, как уронили так почитаемый рейтинг мэра.

Спору нет: новые дороги, развязки, светофоры, дополнительные полосы и прочая дорожная механика остро необходимы растущему, в том числе и транспортом, областному центру. И не скажешь, что городские структуры вовсе не способны справляться с подобными дорожными проблемами в городе. Ведь ни с возведением кольца в районе Кузьмихи, ни с объездными путями на Маратовской развязке ничего подобного в своё время не было. Трудности – были. Коллапса и маразма не было! Почему же так произошло в этот раз?

Все мы смотрим телевизор и видим, как ударным кулаком-отрядом те же РЖД за считанные часы справляется с крупнейшими авариями на железнодорожных путях и восстанавливают движение. Все понимают: транссибирская магистраль – главная артерия страны, и промедление на ней для экономики государства смерти подобно. За это и сесть можно! А в отдельно взятом городе можно и силами строителей в полторы калеки ни шатко ни валко месяцами вести освоение бюджетных средств. И заказчику с подрядчиком по большому счёту глубоко плевать на неудобства и страдания своих тысяч и тысяч земляков – объёмы, сроки работ, количественный состав «ударного кулака» строителей они устанавливают сами. Вот и маются они весь тёплый сезон на своих объектах, а мы – в пробках.

У всех ещё свежо в памяти, как при прежнем мэре малочисленная бригада мостовиков два сезона к ряду и только в дневную смену «капиталила» мост через Иркут. Как всё прошлое лето те же полторы калеки ремонтировали виадук через железнодорожные пути в Усольском районе, создав при этом на трассе многокилометровые пробки. Как уже нынче дорожники и власти Черемхово, не успев вовремя провести тендер и необходимые дорожные работы, применили на главной магистрали города ноу-хау – убрав с неё асфальт, решили оставшуюся грязь заровнять и закатать с помощью мороза, устроив в центре города этакий своеобразный зимник.

А дорожный маразм меж тем разрастается, он выходит уже и на федеральный уровень. Например, дорожные службы решили недавно на год ограничить движение на федеральной трассе «Байкал» под Байкальском, введя там реверсивное движение. За этот год они планируют построить объездной путь, а потом приступить к возведению необходимого там путепровода. Почему, спрашивается, не наоборот? Сначала построить этот самый объездной путь, пустить туда транспорт и лишь потом приступить к возведению путепровода? Но это, как говорится, только одному богу, да ещё нашим доблестным дорожникам известно. А что представляет из себя это реверсивное движение, хорошо знают автомобилисты нашей области, да и всей страны, когда всё лето стоят в пробках на Московском тракте в Иркутском, Усольском, Черемховском, Зиминском районах. И далее по трассе.

...Не знаю как кто, а я уже со страхом воспринимаю информацию о том, что

хотя на этой самой федеральной трассе круглогодично идут строительные работы на многие триллионы рублей, всё равно местами проваливаются целые участки дороги, случаются оползни, один за другим рушатся мосты, которые, как оказалось, 30 лет никто не проверял.

Как, впрочем, с опаской воспринимаю информацию и о том, что, например, на ремонт дорог в Иркутской области в этом году направят дополнительно более 328 млн рублей. И это поздней осенью!?

Так и хочется спросить устами небезызвестного мультяшного героя: «Что? Опять?!» Вы будете в снег зарывать огромные деньги, а мы ещё и зимой будем сидеть в дорожных пробках?

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ