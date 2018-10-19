В этом году отпуск у меня выдался в не самое ласковое время. За окном лил нудный дождь, захваченные с собой из дома книжки были перечитаны, интернет не работал по неизвестной причине, осталось одно удовольствие – телевизор. Не скажу, что дома я совсем не смотрю его, но проводить много времени, пялясь в экран, не позволяют ни обстоятельства, ни работа, ни желание. А вот санаторское вынужденное безделье в какой-то степени вынудило внимательно приглядеться к тому, чем же нас потчует это одно из главнейших наших средств массовой коммуникации.

Первое, на что невольно обращаешь внимание, – практически полное отсутствие вменяемых фильмов. То безобразие, которое предлагает зрителям телевизор, по большей части ни искусством, ни публицистикой никак не назовёшь! Кажется, что главная цель авторов этих поделок – как можно сильнее напугать зрителя. Ни о логике, ни о здравом смысле не идёт и речи! Везде одно и тоже: драки, разборки, реки крови, «оборотни в погонах», тупые охранники и один-два на весь сериал относительно положительных героя, на каждом шагу попирающих закон. Толпы воинов в камуфляже, бронежилетах, увешанные оружием, или наоборот расхристанные, одетые со всей возможной небрежностью, небритые, с пистолетами наизготовку «служители закона» свободно разгуливают по улицам российских городов и сёл, пачками расстреливая лысоголовых бандитов, лощёных бизнесменов и случайных свидетелей. Часто самые весёлые персонажи – патологоанатомы. А ещё, в последние годы косяком в киношную полицию-милицию двинулись дамы, изображающие детективов, следователей, отважных бойцов с преступностью. Но как ни стараются авторы фильмов придать им более-менее пристойный вид, удаётся это крайне редко. Просмотр нескольких таких произведений рождают стойкое убеждение о нашей стране, как о государстве бандитов, плохих полицейских, проституток и вечно пьяных, грязных, ленивых и жадных селянах.

И понятно, почему вечерами не очень хочется выходить на улицу... Страшно, аж жуть!

Изредка мелькающие фильмы не детективного жанра – это чаще всего ленты, снятые ещё в прошлом веке на советских киностудиях.

Через несколько дождливых дней просмотра этого телеварева я поймал себя на том, что начинаю верить всей этой безумной чепухе! Велика сила кино! Человек, как известно, существо гибкое – легко и быстро привыкает ко всему. А к подобным зрелищам, не требующим ни напряжения мысли, ни души, тем более... Я с трудом стряхиваю с себя морок и прихожу к выводу, что эти наспех сляпанные детективы должны глубочайшим образом оскорблять и нашу полицию, и всю нашу правоохранительную систему, и власть тем более! Но они почему-то помалкивают...

И как же надо не уважать своих сограждан, чтобы всё это выносить на экраны! И почему одно из острейших идеологических оружий оказалось в руках холодных, не любящих ни страну, ни тем более её людей дельцов!? Может оттого, что таково отношение власти к своим согражданам? Ведь кто-то же даёт разрешение на прокат этих лент?

Я не верю, как наверняка и вы, что в нашей стране перевелись талантливые режиссёры, сценаристы, продюсеры. Недавно прошедшие фестивали с участием наших фильмов, показали, что они есть, и ленты достойные снимаются. Только всё это почему-то не доходит до телевизионных экранов. Это что – сознательное оболванивание нации?

В России традиционно власть весьма своеобразно заботилась о населении. Особенно в последние сто лет. И ситуация с телевидением тому достаточно яркий пример.

Вы думаете, что недавнее происшествие с футболистами, изгалявшимися над ни в чём неповинными людьми, не имеет отношения к телевизору? Ещё как имеет! Ведь это там они насмотрелись на безнаказанных хулиганов, на роскошную жизнь экранных звёзд. Это телевизор убедил их в том, что, заработав какую-то сумму валюты, можно безнаказанно бить людей по голове и игнорировать все законы человеческого общежития... И это только один из тысяч случаев. Просто другие не попадают в поле зрения СМИ... И то, что сейчас уже начинают раздаваться голоса в защиту негодяев – это тоже из телевизора, в котором так легко «разрулить» любую ситуацию с помощью положения, блата, денег...

Отдельного внимания заслуживают многочисленные разговорные шоу, которые перемежаются детективами. Понято, что их цель «выпустить пар» из народа. Потому как здесь ни о каких здравых выводах тоже речи не идёт. Главная задача создателей этих передач – эпатировать провокационными речами и неадекватным поведением участников. Ведь любому мало-мальски грамотному зрителю понятно, что политика делается в тиши кабинетов, а не в телевизионных студиях и городских площадях, а главная задача всех этих спектаклей – задержать внимание зрителей и под сурдинку впарить порцию весьма дорогостоящей рекламы. Всё ради бабла! Ради лозунга «Купи!». А телевидение из учителя и воспитателя превратилось в торговца, растлителя и лжеца...

И почему-то приходит мысль, что с подобными средствами массовой информации нам, чтобы окончательно развалить страну, не надо никаких санкций. Может так и задумано?

А вы как думаете?

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