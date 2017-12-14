Недавно, листая ТВ-каналы, натолкнулся и с удовольствием пересмотрел замечательный фильм времён СССР «Старики-разбойники». И если тогда, в мои молодые годы, стремление этих старичков-пенсионеров (актёры Ю. Никулин и Е. Евстигнеев) любой ценой доказать себе и окружающим, что их рано списывать в утиль, что они со своим жизненным опытом и профессиональными знаниями ещё нужны обществу, показались мне наивными и забавными. То сейчас, уже в свои пенсионные годы, воспринял фильм совсем по-иному: за внешне комедийным сюжетом остро проглядывала драма людей пожилого возраста. Драма их жизни после выхода на пенсию.
Так уж вышло, что сейчас мне (и в силу возраста, и увлечений, и по работе) всё больше приходится общаться с людьми «старшей возрастной категории», к коей принадлежу и сам. И вот из этого опыта общения отметил для себя одну особенность: наши старики-пенсионеры, оказывается, делятся на две совершенно разные категории.
Одни – по выходу на пенсию сникают, уходят в себя, их ничего не интересует, они ворчливы и нелюбопытны. Старый застиранный халат или костюм «прощай молодость» – их одежда. Телевизор на диване с утра до ночи со всевозможными шоу, террор домашних, пересуды соседей на лавочке, вечное ворчание на молодёжь – их досуг. Думы о своих болячках, подготовка к скорой смерти, рассуждения типа: «Жизнь не удалась, чего уж теперь-то», «Живите, как хотите, а мне всё пофиг» – их мысли.
Они как будто даже и торопят надвигающуюся дряхлость, а то и смерть – становятся нелюдимыми, меньше двигаются, больше хандрят или, напротив, всё чаще предаются «вредным привычкам» и, действительно, чаще болеют, быстрее сдают и выглядят, как истинные старцы, да и в мир иной уходят куда скорее своих сверстников. Мысль-то, как теперь подтверждают это и учёные, материальна!
Другие – на пенсии лишь вновь обретают себя: находят новую работу или иное заделье, открывают в себе творческий потенциал: пишут картины, книги, стихи, увлекаются спортом, другими различными хобби или с головой погружаются в общественную жизнь. При этом умудряются оставаться душой родного коллектива или семьи, мудрым советчиком молодых, надёжным помощником, а то и «соучредителем» в материальных проблемах своего рода. Их и чисто внешне легко отличить от первой категории: по внешнему опрятному виду, по боевому задору и неудержимой деятельности, по молодому блеску в глазах. И мне близки, больше подходят по духу такие вот старики-разбойники. Я гораздо чаще, чем с первой категорией, сталкиваюсь с ними по жизни: в нашей редакции, на общественных мероприятиях, в спортзалах, во время активного отдыха на природе или на дачах. Они, как правило, не только активнее живут, но и дольше. Они не тлеют – горят!
Конечно, здесь многое зависит ещё и от породы, генов, судьбы. Придёт серьёзная беда, случится несчастье или приключится хворь неизлечимая – никакой тебе здоровый образ жизни или социальная активность не поможет. Примеров только за последнее время, когда ещё молодые, внешне здоровые и активные наши сограждане уходили из жизни в расцвете лет, тоже хватает. Но если природа, судьба подарили тебе эти зрелые годы, в том числе и на пенсии, используй этот ниспосланный свыше шанс на все сто, делая свою жизнь и окружающих тебя людей интереснее и полезнее.
Ушедший от нас на днях великий артист Леонид Броневой на исходе дней своих заметил в одном из интервью, что «стареть надо молча, умирать с достоинством». Соглашусь со второй частью фразы и категорически не приемлю первую. Стареть надо с пользой – для себя, близких, окружающих.
Здесь мне больше по нраву девиз немецкого поэта начала ХХ века Иоганнеса Р. Бехера:
«Дерзать!» Когда дыханье урагана,
Сто старых солнц на небе погасив,
Выводит молодые из тумана,
«Дерзать! Дерзать! Дерзать!» –
вот наш призыв!
Я, например, взяв этот девиз себе на вооружение в далёкой молодости, и сейчас не собираюсь расставаться с ним. Чего и вам, уважаемые пенсионеры, дорогие мои старички – энтузиасты по сути и поборники активного и здорового образа жизни – и советую в преддверие Нового года!
А на десерт – «Стихи о моей старости» этого же поэта. Так сказать, для размышления:
Скажите: кто мне дал такую силу,
Что в старости мне юность возвратила?
Далёкий пройден путь. Но погляди:
Плетётся старость где-то позади.
Живая сила молодости новой
Разбила дряхлой старости оковы.
От страха смерти я освобождён,
Смотрю на мир, для жизни пробуждён.
Ведь не стара звезда, что в небе где-то
Средь облаков не гаснет до рассвета
И долго светит в сумраке ночном,
Сливая луч свой с утренним лучом.
Так наших юных патриотов дело
Мне оставаться юным повелело.
А коль умру, вздохнуть придётся им:
– Жаль старика! Он умер молодым!
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