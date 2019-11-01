Согласие и примирение?

4 ноября мы отметим День народного единства. Любой праздник – это, прежде всего, легенда. Легенда, на основе которой люди строят свои взаимоотношения друг с другом, государством, обществом. Не исключение и отменённый день 7 ноября, и тот, который мы будем отмечать 4-го. Но первый был обеспечен мощной идеологической базой: газетами, радио, плакатами, талантливыми произведениями поэтов, музыкантов, художников, публицистов, ежедневным, ежечасным в течение многих лет внушением народу мысли о том, что существующий строй есть самый лучший и справедливый и страна самая любимая. А значит, и дата его установления свята уже сама по себе. И этот праздник стал действительно всенародным!

Можно по-разному относиться к стилю правления КПСС, но к делу веры в незыблемость своей власти, воспитания веры к ней, патриотического воспитания, любви к Родине, согласитесь, власть относилась чрезвычайно серьёзно!

Когда же рухнул железный занавес, а затем и Советский Союз, вдруг оказалось, что на фоне других не всё так прекрасно в нашей лучшей из стран… Хотя может и не так плохо, как сейчас пытаются представить некоторые либерально настроенные «патриоты». Впрочем, я не о том, а об этой новой дате – 4 ноября, которая, несмотря на тринадцатилетний срок существования в календаре, как-то не смогла стать понятнее и праздничнее. Может, слишком мало времени прошло со дня провозглашения? Однако, думается, дело в том, что власти, плохо справляющиеся с экономикой, совершенно выпустили из виду объединительную составляющую строительства государства, объявив патриотизм и коммунистическую идеологию вне закона, и ничего не предложили взамен. Недавно я опросил десятка полтора знакомых, и оказалось, что из них только два или три человека смогли более-менее внятно объяснить, суть этой новой даты. Сдается, что в массовом сознании этот праздник – просто день, когда можно отдохнуть.

Смущает и само название – День народного единства. Единство кого и с кем? Да, в нашем народе есть удивительная особенность – умение объединяться в дни всеобщих потрясений. А в обыденной жизни? Ведь чтобы там ни говорили, а страна наша совершенно не единая, народ наш глубочайшим образом расколот, расколот в имущественном отношении. А хроническое недоверие большинства населения ко многим инициативам власти только добавляет пикантности ситуации. Ну, как можно примирить полунищего учителя и, предположим, Дерипаску, заработавшего миллиарды в разоренной стране, или Чубайса, приложившего руку к ограблению этого народа, или министров, получающих миллионы и предлагающих жить населению на 15 тысяч рублей в месяц?!

В стране более 30 миллионов бедных и при этом несколько сотен долларовых миллиардеров. И богатейшие недра, доходы от разработки которых уходят неизвестно кому, а в бюджет попадают только налоги. И, главное, государство ничего не предпринимает, чтобы объединить народ: телевидение, радио, газеты по большей части сосредоточены на проблемах с Украиной, на войне в Сирии, международных контактах президента и интимными подробностями жизни так называемых звёзд или совершенно бесстыдными семейными разборками. Да ещё с гордостью сообщается о миллиардных долларовых контрактах по продаже оружия, нефти, газа…

Время от времени СМИ громко информируют, что у того или иного чиновника нашли десятки миллиардов уворованных рублей, евро, долларов… При этом председатель Пенсионного фонда жалуется, что у него нет денег на индексацию выплат работающим пенсионерам. А так называемое повышение оплаты труда медицинских работников обернулось грандиозным мошенничеством и скандалом, в который пришлось вмешиваться президенту… Как-то не настраивает все это на примирение и согласие…

Вдобавок ко всему сейчас по сетям, через WhatsApp, Viber, ресурсы интернета массово распространяются всевозможные разоблачительные материалы о депутатах Госдумы, министрах, высших правительственных чиновниках. Об их немыслимых зарплатах, виллах, яхтах, машинах, об их двойном иностранном гражданстве, о детях, что учатся за границей… Никто не скажет, правда это или навет, но многие сограждане верят. И это тоже ну никак не способствует ни доверию к власти, ни согласию и примирению с ней…

Так что же это, собственно говоря, мы празднуем?

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