События игорной сферы: Приморский край стал получать больше прибыли от гемблинг-услуг, в Icecasino появились новые автоматы

В Приморском крае расположены одни из самых перспективных казино страны. Недавно была озвучена сумма, заложенная в качестве налогов от игорного бизнеса в этом регионе. В 2020 году в государственном бюджете уже стоит сумма в 133 млн рублей. Эту информацию предоставила администрация УФНС РФ по Приморскому краю. На её официальном сайте был выложен отчёт и на начало сентября выплачено почти 89 миллионов, в то время как за весь год должны быть выплачены 108 млн.

В 2009 году по указу президента РФ была создана ИРКЗ «Приморье», которая действует до сих пор. Площадь этого казино-курорта около 619 га и на его территории строятся казино как отечественных, так и иностранных инвесторов. Здесь также появляются новые гостиницы и развлекательные центры. Одним из самых известных стал комплекс Tigre de Cristal, который приносит около 6 млн долларов прибыли ежегодно.

Инвесторы продолжают вкладывать деньги в развитие местной инфраструктуры для привлечения туристов. Так Южнокорейская компания планирует строительство развлекательного центра с зоной отдыха и торговыми площадками. Другая Южнокорейская компания уже договорилась о создании гольф-клуба в игорной зоне. По предварительным данным в «Приморье» планируется 12 комплексов, включающих в себя горнолыжный спуск и яхт-клуб. Японская компания тоже подготавливается к завершению возведения комплекса Imperial и его открытию уже в 2020 году. Одновременно с ним начнут свою работу и два других центра «Шамбала» и Naga Vladivostok.

Онлайн-казино более удобны в использовании, так как их всегда можно носить с собой, скачав приложение на свой смартфон или просто выйдя на официальный сайт. Все внесённые при регистрации данные обычно надёжно сохраняются и защищаются системой шифрования. Такой способ позволяет уберечь пользователей от мошенников, взламывающих прибыльные аккаунты. Однако это относится к тем ресурсам, которые дорожат своей репутацией и предоставляют гемблинг-услуги ни один год. Любители азартных игр отмечают слаженную работу Ice Casino и рады частым обновлениям бонусных программ. На сайте заведения https://icecasino2.net/ru можно выбрать наиболее подходящий игровой автомат с максимальным уровнем отдачи. Тем более, что слот-машин здесь представлено очень много и каждый сможет найти развлечение по душе.

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