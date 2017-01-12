С новым годом, с новым ценником!

Иркутская область стала лидером в Сибири по росту цен за 2016 год: стоимость товаров и услуг стала выше почти на 7%.

И чего только мы не желали друг другу в канун Нового года! И здоровья, и процветания, и благополучия! И много чего ещё.... И наши национальные лидеры желали нам того же, и губернаторы, и чиновники помельче. Но вот отгремели праздничные салюты, смолкли торжественные тосты, праздники окончились, и наступили будни. Суровые будни нового, 2017 года. В первый момент может показаться, что ничего не изменилось... Ан нет, изменилось! И не в лучшую сторону. Этого не скрывают даже официальные издания. Да и чего там скрывать: первый же поход в соседний магазин начисто убивает праздничное настроение. Цены выросли практически на всё...

И хотя мы к подобным прыжкам цен уже, кажется, стали привыкать, душа нет-нет, да и взбрыкнёт в негодовании. Поскольку происходит это на фоне бодрых сообщений о дорожающей нефти, рекордных прокачек российского газа за границу, успехов в международной торговле зерном и оружием... И при стабильно низкой оплате труда большинства бюджетников и нищенской пенсии....

У любого нормального россиянина, умеющего считать до десяти, совершенно невольно возникает вопрос: куда же идут эти миллиарды долларов (триллионы рублей), которые кто-то получает?

И ещё о ценах. В последние годы мы, к счастью или несчастью, накрепко привязались к современным гаджетам: телефонам, планшетам, компьютерам. Понятно, что их обслуживание стоит денег. Но каких? Появление многочисленных терминалов, банкоматов и прочих устройств, позволяющих без хлопот оплатить пользование этими ставшими необходимыми приборами, вначале порадовало. Да и в многочисленных сетевых офисах безоговорочно принимали плату, если вдруг не оказывалось возможности сделать это с помощью техники. И процент поначалу был совсем небольшой – примерно два-три. Но вот накануне нового года понадобилось мне оплатить пользование интернетом и телефоном. Первый же терминал письменно сообщил, что комиссия за данную операцию составляет девять с половиной процентов, второй запросил уже десять... То есть с каждой тысячи рублей клиент вынужден отдавать сотню! В сетевом офисе заявили, что им категорически запретили принимать плату наличными. Конечно, для чиновников, чьи зарплаты превышают сотни тысяч, это мелочь, но для пенсионера с десятитысячной пенсией сумма весьма внушительная... Однако платить он вынужден, чтобы не быть отрезанным от внешнего мира: от детей, внуков, знакомых, больницы, поликлиники. Выяснить, кто же контролирует работу этих «железных бандитов», несведущим клиентам весьма непросто, да и толку нет: в любом офисе с той или иной долей вежливости объяснят: мол, кризис, мол, спад экономики. И становится ясно, что поставщики услуг вовсе не хотят расставаться со сверхдоходами, и просить их об этом, по меньшей мере, бессмысленно. А что же государство? Оно, сдаётся, полностью самоустранилось от регулирования хоть каких-то цен... Зато по сообщению журнал Forbes российские миллиардеры разбогатели на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рост состояния, как объяснило американское издание, связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости ценных бумаг РФ...

А нас в новом, 2017 году ждёт повышение цен в целом ряде сегментов. Вот далеко не полный список товаров и услуг, которые подорожают в 2017 году: услуги ЖКХ, табак, алкогольные напитки, бензин, проезд и транспортные услуги, медицинские услуги и лекарства, еда, продукты питания, недвижимость, автомобили, налог на недвижимость, ставки с большегрузов по системе «Платон»....

И это далеко не полный список. Так что, сдаётся, добрые пожелания так и станутся пожеланиями. А жизнь не станет ни дешевле, ни комфортнее.

Этот год объявлен у нас Годом экологии, 2016 был Годом кино, 2015 – Годом литературы. Пристальное внимание к этим вопросам принесло свои результаты: появилось больше хороших книг, достойных кинолент... А не объявить ли наступивший 2017 год ещё и Годом пенсионеров и бюджетников? И обязать чиновников разработать специальную программу по повышению уровня жизни этой категории наших сограждан? А можно и просто, без программы, увеличить до достойного уровня пенсии и зарплаты рядовых бюджетников и уменьшить до разумного уровня разрыв между их зарплатами и вознаграждением за труд руководителей и тех, кто «сидит на трубе»... Думается, что при тщательной работе правоохранительных органов это средства будет найти совсем нетрудно...

Вот такие пожелания в канун празднования нашего доброго старого Нового года. Думается, что к ним охотно присоединятся многие жители нашей самой огромной и богатой страны в мире...

С наступающим старым Новым годом вас!