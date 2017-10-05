Рынок на обочине

В этом году осень действительно золотая – тёплая да ласковая, и, несмотря на всяческие летние природные катаклизмы, в меру урожайная. Но речь сегодня пойдёт не об аграрном секторе, который курирует областное министерство сельского хозяйства, а о тех энтузиастах, что с зари до зари, не разгибая спины, всё лето трудились и продолжают трудиться на своих нежно взлелеянных сотках, – о садоводах-огородниках...

Только представьте: в области насчитывается почти полторы тысячи садоводств, занимающих в общей сложности около сорока тысяч гектаров, и трудится на них чуть менее четырёхсот тысяч семей – это порядка 70 процентов населения региона! Ежегодно садоводы выращивают более 15% картофеля, 25% овощей, 95% плодов и ягод от объёмов, производимых в области всеми категориями хозяйств.

И вот осенью перед этими трудягами встаёт самый важный вопрос: куда девать выращенное? Ведь несмотря на официальное утверждение, что у нас зона весьма рискованного земледелия, большинство огородников, благодаря неусыпной заботе, получают очень неплохие урожаи! И, как они утверждают, у нас можно выращивать всё, даже бананы и арбузы. Понятно, что себестоимость этого урожая часто несопоставимо высока с южными районами, но это уже другой вопрос...

И что же теперь делать с излишками плодов нелёгкого летнего труда?! Далеко не у всех есть хранилища, а выращивается практически всегда с избытком. Тут и хрусткие огурчики, и нарядные помидорчики разных сортов, кабачки, дыни, всевозможная зелень и, конечно же, королева полей – картошка...

Было бы, наверное, неправильно говорить, что власть ничего не делает для этих бескорыстных трудяг: к примеру, администрация Иркутска поручила МУП «Центральный рынок» развивать сельскохозяйственные ярмарки и открывать новые торговые площади. Привести в надлежащий вид торговые точки и территории вокруг них. Теперь фермеры имеют возможность реализовывать свою продукцию на новых ярмарках в микрорайонах Солнечный, Университетский, Первомайский, Топкинский, а также на улицах Муравьёва, Академической, Байкальской и Тельмана. Только в городе выделено 24 площадки (57 мест) для торговли с автотранспорта! И всё же, думается, что этого недостаточно. Ведь не от хорошей жизни люди выходят торговать на обочину....

Ну, а теперь, наверное, самое важное – цены. Месяц назад Минэкономразвития сообщило о предполагаемом обрушении цен на плодоовощную продукцию в этом году – аж на 80 процентов! Не знаю, откуда взялась эта оптимистичная цифра, но поход по ближайшим рынкам говорит прямо об обратном: цены на те же огурчики-помидорчики, несмотря на оглушающее количество товара, по-прежнему кусаются и по сравнению с прошлым годом ниже на стали....

В своё время младореформаторы убеждали народ, что-де рынок всё расставит по своим местам, а растущее изобилие заставит производителей снижать цены. С тех наивных времён прошло более двадцати лет, а правительство всё так же безрезультатно борется с инфляцией, которая и есть то самое неуклонное повышение цен. И никто по-настоящему с этим бороться не собирается, поскольку алчность производителей ещё никогда не была побеждена соображениями альтруизма, до тех пор, пока на горло алчности не наступал закон. А вот как раз соответствующих законов у нас до сих пор и не разработано, несмотря на «тяжкую» работу думцев в этом направлении. И возникает вполне резонное соображение, что это кому-то очень не нужно!

Но это так, лирическое отступление. Что же касается садоводов-огородников, то им не остаётся ничего другого, как формировать стихийные рынки на обочинах дорог. Один рынок на улице Волжской чего стоит: десятки бабушек и дедушек часами сидят вдоль тротуара в самых что ни на есть антисанитарных условиях, обдаваемые бензиновой гарью и пылью, пытаясь продать свои огородные чудеса. Цены, прямо скажем, разные, но всё же ниже, чем на Центральном рынке – там приходится платить немалые деньги за место, да и пробиться туда сложно, поскольку, несмотря на всякие запреты, там царствуют перекупщики. И только слепой не видит, как между рядами торгующих, в основном женщин славянской внешности, неторопливо фланируют упитанные дяди весьма колоритного восточного вида... Так что простому садоводу-огороднику туда попасть – себе дороже!..

Вот и получается, что им одна дорога – на панель, в смысле – на придорожье. Поскольку усилий власти для организации цивилизованного рынка сельхозпродуктов, выращенных на личных участках, прилагается явно недостаточно...