Почему исчезают зубры

Послезавтра, 13 января, у многочисленной пишущей и печатающейся братии особенный день – День российской печати, который будут отмечать сотни тысяч наших собратьев по перу из десятков тысяч газет и журналов, телевизионных и радиоканалов. Ведь по данным Роскомнадзора в России насчитывалось почти 80 тысяч различных СМИ, печатных среди которых свыше 52 тысяч с ежедневным тиражом более 25 миллионов экземпляров. (Данные по общему штату журналистов различные источники выдают с большим разбегом – от полумиллиона до миллиона человек).

Приятно, конечно, осознавать, что наша газета, хотя она и моложе, порой на десятки лет, своих многочисленных областных и региональных собратьев, по тиражу и по популярности является среди них одним из лидеров. Приятно осознавать и то, что в своей профессии мы даём фору многим молодым – ведь успех нашей газеты достигается всего лишь парой штатных и десятком внештатных авторов, причём весьма почтенного возраста.

А мне ещё приятно осознавать, что стоял в своё время у истоков создания первых в области пресс-служб, был одним из родителей конкурсов журналистского мастерства «Золотая запятая», «Профи» и «Бала иркутской прессы», который и почти полтора десятилетия спустя многие журналисты со стажем вспоминают как лучший среди подобных.

Всё это радует. Огорчает в последние годы другое: ремесло наше не то чтобы умирает – перерождается в угоду условиям и новым веяниям времени в нечто совсем другое, что уже трудно назвать журналистикой. Той профессиональной журналистикой, имя которой делали такие зубры центральной печати, как Анатолий Аграновский, Даниил Гранин, Василий Песков, Валентин Зорин, Сейфуль Мулюков и многие-многие другие, на материалах которых постигало профессию не одно поколение журналистов. Не уступали им в профессионализме и местные акулы пера из областных газет «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодёжь». Здесь, помимо будущих классиков Валентина Распутина и Александра Вампилова, выдавали на-гора свои журналистские шедевры Вячеслав Шугаев, Юрий Скоп, Владимир Ивашковский (о нём вы прочтёте сегодня на шестой странице нашей газеты), Борис Новгородов, Николай Кривомазов, Леонид Мончинский, Игорь Широбоков, Любовь Сухаревская, Владимир Карнаухов, Ольга Баталина...

Их статьи и очерки жители области читали чуть ли не поголовно, передавали газеты из рук в руки. А мы, будучи студентами, а потом и начинающими журналистами, зачитывались ими, как хорошими книгами, изучали манеру письма, выписывали цитаты. И какая гордость была у нас, когда эти мэтры хотя бы вскользь отмечали своим вниманием наши первые шаги в профессии. Помнится, был просто ошарашен, когда мне позвонил зам. редактора «Восточки» Валентин Арбатский и поблагодарил за хорошую юмореску про стройотряд, напечатанную в «Молодёжке», а Володя Карнаухов назвал мой первый очерк про известного сибирского капитана Андрулайтиса «хорошей заметкой». И уж совсем на седьмом небе был я от счастья, когда над моим фельетоном хохотал у себя в кабинете наш редактор Гена Сапронов, а потом текст отметил ещё и мастер этого жанра Роман Вайнер.

Тогда было время апогея советской журналистики, которое посчастливилось застать и нам. Да, были запреты на отдельные «государственные» темы, был партийный цензор в лице Облита, который не пропускал материалы, «порочащие соцдействительность» и явный накат на партийные органы, хотя умеренная критика всего этого вполне допускалась. И чтобы обойти эти препоны, острее и находчивее становился язык публикации, изощрённее становилось её написание, вдумчивее выбирались факты, отчего сама публикация только выигрывала в качестве.

В своих материалах мы рассказывали о людях труда и о великих свершениях нашего общества, помогали его строить и избавляться от перекосов и несправедливости в нём. Журналистика была действительно «четвёртой властью», властителем дум и защитником простого народа, а журналист в какой-то степени – инженером человеческих душ.

Теперь эта «четвёртая власть» в большинстве своём превратилась в служанку власти истинной, в служанку бизнеса и золотого тельца. Свободную профессию лишили свободы. А заодно и власти, и государственного финансирования – зачем же властьимущим вскармливать своего критика? Теперь эту профессию, чуть ли не как девку на Бродвее, поставили на конвейер, на поток. И обслуживают теперь наши многочисленные коллеги в составе пресс-служб властные структуры, корпорации, фирмы и фирмочки. Или уже в составе газет и других изданий бегают, высунув языки, в поисках богатого клиента, чтобы за его же деньги рассказать о его несуществующих подвигах и достижениях на страницах своих изданий, и тем самым не дать этим изданиям окончательно загнуться. Другие ударились в шоу, желтуху и порнуху – всем же хочется хоть как-то жить, если по совести и справедливости в этом мире уже и выживать невозможно. Акулы пера теперь превратились в «пираний», которые хищно терзают зазевавшихся знаменитостей, политиков и дельцов из шоу-бизнеса, а заодно и наши уши, глаза и души.

Конвейер же требует всё новых и новых жертв – послушных, бездушных и совсем не обязательно умных. И вот уже все вузы страны, от филологических до станкостроительных, кинулись заводить у себя факультеты и отделения по изготовлению а-ля журналистов – специалистов по связям с общественностью, по пиару и кто их знает, чему ещё. А что? Раз есть на эту, в общем-то, экзотическую и штучную профессию мода среди молодёжи, тщеславие и деньги родителей и полная бесконтрольность со стороны государства. Не изучив истинной потребности, штампуют их теперь пачками, тысячами. Большинство из них, окончив вузы, вынуждены идти продавцами или охранниками в расплодившиеся торгово-развлекательные комплексы, редким удаётся пристроиться по специальности. Нет, даже не журналистами (повторюсь, что настоящий журналист – это штучный продукт, и потребность в них весьма ограничена), а так – на побегушках в различные опять же пресс-службы, издания, программы новостей. «Девочками-диктофонщицами» пренебрежительно зовут их в журналистской среде. (Увы, но парней в нашей профессии теперь мало. Как, впрочем, и зубров в большой журналистике). Добросовестно записав и расшифровав чью-то порой несвязную речь, и на полном серьёзе считая, что это и есть истинные журналистские материалы, они заполоняют ими информационные ленты, эфиры, печатные издания. И информационный круг замыкается – читатель, зритель и слушатель вынужден теперь чаще питаться именно таким вот суррогатом.

Журналистское мастерство могло бы оттачиваться на журналистских конкурсах, шлифоваться в профессиональных союзах. Но и этого сейчас почти не происходит. Конкурсы проводят теперь только властные структуры, где рассматривают лишь материалы о себе любимых, а региональный журналистский союз почил в бозе – редкие зубры из старой журналистской гвардии давно махнули на него рукой, молодым – и так сойдёт: дополнительных дивидендов в мастерстве и каких-то преимуществ в материальном плане ведь эти конкурсы и союзы не приносят. И круг замкнулся во второй раз.

Разорвать этот порочный круг могла бы взвешенная государственная политика по подготовке в вузах страны по-настоящему профессиональных журналистов, где на конкурсной основе отбирались бы лучшие не только по результатам ЕГЭ, но и по умению действительно писать. Но её нет! Разорвать этот круг в нашей области могли бы созданием настоящего профессионального союза и сами журналисты, ценящие свою профессию. Или их тоже нет? Ау, коллеги! Встряхнитесь! Или так и будем чахнуть каждый в своём загнившем болотце?

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