Первооткрыватели

2 июля 1931 года в бухте Нагаево ошвартовался теплоход с очередной группой участников второй Колымской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина. Среди прибывших на эту неуютную землю был и молодой техник-геолог Гриша Киселёв, только что окончивший в Ленинграде Высшие геолого-разведочные двухгодичные курсы при институте цветных металлов.

Много лет спустя мне не раз приходилось слышать от отца и его друзей-геологов о том времени, о нечеловечески трудных маршрутах по неизведанным землям, о неожиданных открытиях, забавных и трагических случаях, но главное – о людях, оживлявших своим трудом, своим дыханием эти дикие места. Они не видели в своей работе ничего героического. Тем более что трудности возникали тогда, как, впрочем, и потом, не только из-за сурового колымского климата, но и из-за чисто хозяйственных и организационных неурядиц. Недаром говорится, что подвиг – это всегда оборотная сторона чьей-то глупости или злой воли...

Моё детство выпало на начало сороковых военных лет. Отца, как и его коллег-геологов, на фронт не пустили, хотя все они рвались бить врага, однако поиск и добыча полезных ископаемых был в то время не менее важной задачей – ведь за поставки вооружения и всего необходимого из-за границы страна расплачивалась, в том числе, и колымским золотом. Да и послевоенное восстановление хозяйства было бы невозможно без золота, олова и других металлов, добывавшихся на открытых геологами месторождениях. А потому труд геологов высоко ценился, а вот профессионального праздника на было. Он был утверждён только 31 марта 1966 года, именно в том году, когда Григорий Сергеевич, получив звание заслуженного геолога, ушёл на отдых, отдав более тридцати пяти лет освоению Колымы, Камчатки, Якутии.

В моём детстве, в конце сороковых – начале пятидесятых, истинным праздником геологов был день, когда отец возвращался с поля. Случалось это чаще всего поздней осенью. Иногда по первому снегу. И как бы мы с мамой и сестрёнками не ждали этого дня, отец всегда возвращался неожиданно. Появлялся на пороге нашего домика в заполярном посёлке, загорелый до черноты, худой, заросший, в потрёпанном походном пиджаке, устало сбрасывал с плеча такой же потрёпанный рюкзак. От него пахло дымом костра, крепким табаком, лиственничной хвоей. И в доме сразу становилось весело и уютно. Вот это и был наш главный геологический праздник. Иногда отец привозил истинно таёжные подарки: белочку, зайца, бурундучка, которых мы сначала пытались приручить, а чаще, через некоторое время, отпускали с миром в недалёкую тайгу. Вскоре после возвращения отца в доме собирались его коллеги-геологи. Многие из них в течение всего сезона не видели друг друга. Нас, детей, долго не прогоняли спать, и мы, затаив дыхание, слушали казавшиеся необыкновенными рассказы о таёжных маршрутах, о встречах с медведями, рисковых переправах через ледяные, даже в июле, горные речки, о неожиданных находках, а порой – и о горьких потерях. Для них это была просто работа – для нас увлекательные приключения. А слово «романтика» тогда мало кому было известно...

Взрослые бородатые таёжники до поздней ночи вспоминали невероятные истории прошедшего сезона, о чём-то спорили, что-то обсуждали, а бывало, и пели или танцевали под патефон.

Кроме отца, геологами в нашей родне было ещё как минимум трое, да и автор (куда деваться!) не один сезон провёл с рюкзаком в качестве полевого рабочего. Время было такое. Страна остро нуждалась в минеральных ресурсах, и геологи были не только востребованы, но и по возможности обласканы государством. Высокие по тем временам зарплаты и некоторые льготы лишь в малой степени компенсировали невероятно тяжёлые условия полевой работы, отсутствие устойчивой связи, не всегда толковую организацию, нехватку продуктов, жару и холод, дожди и снег. Но несмотря на весь этот неуют и реальные трудности и риски, молодёжь стремилась в геологию. В пятидесятых – семидесятых о геологах слагались песни, писались восторженные рассказы и очерки. Быть геологом было почётно и престижно, – конкурсы в институты на соответствующие специальности достигали сотен человек... Отбирали лучших. Геология требовала не только глубоких теоретических знаний, но и неприхотливости в быту, умения легко переносить любую погоду, а ещё уметь поставить палатку, развести костёр в проливной дождь, пешком пройти десятки километров, а потом обустраивать лагерь, готовить на костре неприхотливый ужин. Здесь требовались характер и выдержка, мужество и самоотверженность и просто человеческая порядочность. Ведь часто сведения, добытые искателями, невозможно было перепроверить, и всегда был риск ошибиться...

Трудами геологов стирались белые пятна с геологических карт, а страна получала новые месторождения золота, олова, алмазов, угля, нефти и газа...

Но вместе с распадом Советского Союза распалась и геология. Пропала романтика поиска и открытий. А на геологические факультеты не только нет конкурсов, но и недобор студентов. Нынче в моде менеджеры, экономисты, специалисты по компьютерным технологиям... О геологии уже не только не поют песен, но и говорят всё реже. Так что же – стране не нужны полезные ископаемые? Или все месторождения уже открыты?

Так нет же – есть что отрывать на нашей просторной территории! В недрах России сосредоточены 30% мировых запасов природного газа, 50% алмазов, 25% запасов никеля, 17% олова, почти 10% запасов нефти. И так же остро нужны и золото, и олово, и уголь, и всё то, что лежит в глубинах земли. Вот только государственной структуры, объединяющей геологов, практически не стало. А больше половины средств, отпускаемых государством на геолого-разведочные работы, направляются на поиск и разведку нефти и газа... Добыча всех остальных богатств – это по большей части разработка тех месторождений, которые были открыты ещё в советские времена...

И всё же было бы несправедливо говорить, что геология совсем пропала. Государство не может обойтись без этой службы, и, судя по данным официальной статистики, медленно, но верно эта важнейшая отрасль народного хозяйства возрождается после разрушительных «новаций» лихих девяностых. И значит, ещё не умерла надежда, что будут сложены новые песни о ходоках, поисковиках, открывателях...

Послезавтра у геологов страны профессиональный праздник.

С Днём геолога вас, ходоки искатели прошлых и будущих лет!

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