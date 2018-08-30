«Пенсионная повышка» – пенсионерам крышка? или Всенародные страсти по преклонному возрасту

Второе чтение законопроекта пенсионной реформы в России о повышении пенсионного возраста отложено и теперь будет проводиться осенью (срок принятия поправок «с широким обсуждением инициативы» продлён до 24 сентября).

Этот законопроект вызвал не только резкое недовольство в обществе, но и раскол в Госдуме. В первом чтении он был принят голосами только «Единой России» (причём, далеко не всеми), а оппозиция – КПРФ, «Справедливая Россия» и даже ЛДПР – на этот раз высказалась против. Как видим, наскоком взять «крепость пенсионеров» у власти не получилось – стало страшно всенародного (по оценкам социологов до 90%) протеста. Власть решила подумать и на время умолкла – будет «изучать проблему, собирать мнения на местах». Хранит молчание и президент – видимо и «Чапай думать будет». Подумаем и мы, а в качестве мнений с мест представим для «широкого обсуждения инициативы» и свои соображения на этот счёт.

Справедливость – вот, по-моему, то ключевое понятие, из-за которого и разгорелись в стране все эти пенсионные страсти.

Разве можно считать справедливым, когда государство возникшую у него финансовую прореху пытается решать за счёт самого малоимущего слоя населения, не затрагивая при этом интересы «золотого фонда капитализма» – те самые 10% богачей страны, которые держат в своих руках 90% её богатств?

Справедливо ли будет, что женщин, не раз вытаскивавших на себе эту страну, намереваются отпускать на заслуженный отдых на восемь лет позже, в то время как мужчин лишь на пять?

Справедливо ли не пускать на пенсию одних граждан страны, чтобы обеспечить выплаты другим её гражданам? Ведь одни за свою долгую трудовую жизнь перечислили в пенсионный фонд (посчитай, отдали государству в долг) столько денег, что этих средств им, будь они на их личном счёте, с лихвой хватило бы и на собственную старость, и на поддержание потомков после своей смерти. Но государство этот долг им не вернуло, попросту украло, как только клиент, протянув на пенсии несколько лет, перешёл в мир иной. А теперь и этих нескольких лет у них не будет!

Виноваты ли другие наши сограждане, эти будущие «пенсионные страдальцы», чья трудовая деятельность пришлась на лихолетье 90-х? Они терпели разруху и голод, царившие тогда в стране, выкручивались как могли во время всеобщей безработицы, прозябали с образованием и профессией без официального трудоустройства в челноках, в различных частных шарашках, в торговых ларьках и в охране, не собрав при этом ни бумаг для нужного стажа, ни «накопительной части» пенсии. И теперь будут вынуждены ещё потрудиться пять-восемь лет дополнительно, содержа вместо государства своих старших коллег по несчастью.

Справедливо ли за счёт пенсионеров содержать многосоттысячный отряд сотрудников ПФР вместе с их дворцами, огромными окладами и бурной деятельностью по перегонке средств из одного государевого кармана в другой, с их непомерными потугами по выведению очередному пенсионеру минимально возможной пенсии. Когда эти отчисления труженика на будущую пенсию можно попросту держать на его счету в том же сбербанке?

Справедливо ли, что пенсии у нас такие разные? У депутата, судьи и военного, у госслужащего и рядового работяги. Ведь все они в меру сил и каждый на своём месте одинаково отработали на общее для всех государство. Зато эти пенсии почти не отличаются у труженика, отгорбатившегося на это государство добрые 40 лет и у тунеядца по жизни, трудовой стаж которого едва достигает трёх-пяти лет или его нету вовсе – пособие, социальная и обычная пенсия у нас особо-то не разнятся и одинаково недостаточна для проживания.

В чём провинились перед государством пенсионеры, ныне ещё работающие, что им заморозили размер пенсии до выхода на отдых? Ведь они её уже заработали! Или нет? Или у нас пенсия рассматривается в качестве социального пособия для поддержания жизни неработающего населения?

Подобных вопросов в адрес авторов пенсионной реформы каждый из нас, уверен, может задать массу. Ждать ли на них ответов? Навряд ли!

Один высокопоставленный госдеятель уже пригрозил, что если этот законопроект о «пенсионной повышке» не пройдёт, в будущем возможно ожидать исчезновение пенсий вообще – поступления в бюджет-то не безграничны!

...Ну, а что же будет осенью? Правительство, скорее всего, всё же выставит на обсуждение свой жёсткий вариант законопроекта, население и оппозиция вновь восстанут. И тут добрый мудрый правитель предложит некие поблажки: снизят возрастную планку выхода на пенсию на пару лет, растянут поэтапный ввод законопроекта ещё на десяток годков или ещё что. А там, как говорится, либо падишах либо осёл... И всё устаканится. И «волки», наживающиеся на посредничестве от перегонки финансовых потоков в стране, будут сыты, и «овцы» утихомирятся, получив отсрочку своей, как им доселе казалось, преждевременной кончины.

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