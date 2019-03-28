Пена вокруг Байкала

Пену на Байкале я встречал и раньше. Когда впервые знакомился с этим священным морем и с родственниками жены, проживавшим на его берегах. Слегка желтоватая и пушистая, она собиралась на прибрежных камнях в тёплые июльские деньки. «Байкал зацвёл», – констатировал это явление будущий тесть, что прожил на озере почти всю свою жизнь и добавил, что пена всегда появляется на Байкале, когда в нём или вокруг него что-то нечисто. (Он, кстати, преподал мне и первые местные уроки экологии, всякий раз отвешивая шуточные, но чувствительные подзатыльники, когда я по молодости и глупости сплёвывал в Байкал или в забывчивости бросал в него окурок.)

Эту его фразу про «что-то нечисто» я вспоминал и позже, когда видел в Листвянке или на заливах Малого моря грязную пену, что приносили стоки от расположенных на берегу турбаз.

Эта серая мутная пена напомнила мне и нынешние события, развернувшиеся вокруг строительства завода по разливу байкальской воды – уж очень чем-то не совсем чистым и мутным несло от всех этих игр, затеянных якобы в защиту Байкала. Ведь не на уровне правительства, серьёзных научных, экологических или правовых организаций вёлся разговор о целесообразности строительства этого завода. Нет, модную ныне среди молодёжи «движуху», теперь вот в защиту Байкала, затеяли далёкие и от его проблем, и от экологии люди: одиночные и подсевшие на пиар «звёзды» шоу-бизнеса, мечтающие о славе и количестве подписчиков блогеры или жаждущие потусоваться на свежем воздухе и стать хоть как-то заметными недоросли из соцсетей. Правда, под приглядом солидных дядечек – возможно, и экологов.

Само по себе это «движение» напомнило мне стайки мальков в том же Байкале, что без всякой цели, просто от радости жизни, резвятся на мелководье и как по команде бросаются в нужную сторону при появлении более крупной рыбы.

С одной такой юной защитницей Байкала, студенткой вуза, я встретился вскоре после митинга и спросил её, против чего же она протестует. «Против китайцев, конечно, – удивлённо уставилась она на меня, – они же хотят Байкал вычерпать! И нам нечего будет пить!» Когда же я начал спрашивать её про прописные истины из популярной книжки «Байкал в вопросах и ответах» о количестве воды в озере и её восполнении, она понесла такую ахинею, что я засомневался, училась ли она когда-нибудь и хоть чему-нибудь вообще. И вот их-то, ещё несмышлёнышей, и используют разные силы в своих целях. В том числе и политические, но уже в борьбе за власть.

Нет, не подумайте, что я против чистого Байкала. Я – за! Как и за соблюдение всех возможных экологических и правовых норм при воздвижении чего бы там ни было на его берегах. Поддерживаю и потуги наших общественных экологических организаций воспользоваться любым поводом для улучшения экологической обстановки и на самом Байкале, и на его побережье. Ведь на том же митинге 24 марта они протестовали не только против строительства завода в Култуке, но и против засилья турбаз и последствий массового туризма на Байкале, против утечки в него неочищенных стоков и токсичных веществ, против вырубки лесов на его берегах и мусора от дикого туризма.

Я против того, что всё у нас в стране делается через одно место. Ведь мы сначала, особо не думая, создаём себе всякие трудности, а лишь потом, спохватившись, их героически преодолеваем. Включая при этом весь арсенал сил и средств государства, почему-то дремлющих ранее. Так и хочется спросить и правительство (местное и центральное), и учёных мужей, и экологов-общественников, и товарищей из силовых, контролирующих, да и политических органов: где же вы все были раньше?

Где вы все были, когда ещё два года назад принималось решение о строительстве этого завода и его возможном вредном влиянии на экосистему озера? Где вы были, когда лишь несколько лет назад строилось полдесятка других подобных заводов по разливу байкальской воды? Когда товарищи по партии воздвигали в центре Листвянки аляповатую, уродующую стиль посёлка гостиницу? Когда наркодельцы из ближнего зарубежья возводили здесь свои замки, когда другие дельцы (и местные, и уже из дальнего зарубежья) понастроили и в Листвянке и по всему побережью Байкала сотни гостиниц без всякой очистки сточных вод?

Почему до сих пор никто не озаботится, что по самому чистому водоёму планеты до сих пор ходят суда первой половины прошлого века, чадят на его берегах соляркой и сливают в него свои подсланевые и сточные воды?

Почему, наконец, не ведётся серьёзная работа по регулировке количества и контролю за качеством поступающей воды главного притока Байкала – Селенги? Или по катастрофическому размножению сине-зелёных водорослей в его водах? Ведь как бы мы не надеялись на самоочищение Байкала, он может когда-нибудь и «протухнуть» от этой вредоносной травки или нечистот своей главной артерии.

Конечно, это же рутинная, скрупулёзная и долгосрочная работа! Куда проще заявить о себе на фоне скандала – сделать пиар на фоне плаката «Уберите завод с Байкала!» или подобострастно выполнить команду сверху.

Против я ещё и потому, что искренние в своих чистых помыслах общественные силы по защите экологии и Байкала используют в политических целях. Ведь для многих жителей нашей области не секрет, что вся эта бодяга с заводом была затеяна ещё и в пику нынешнему «красному» губернатору, который для центра и «главной партии страны» как кость в горле. Не удалось ущучить его с медвежьей охотой, решили вот добить через экологию. Нет чтобы дождаться скорых уже выборов и победить в честной, а не подковёрной борьбе! Тем более что он и сам себя уже порядком дискредитировал, открестившись от собственного же решения по строительству этого завода. Незаконного, как признал это теперь ещё и суд.

Вот потому я и против того, чтобы на святом для любого сибиряка имени Байкала паразитировал кто бы то там ни был.

...«Байкал – колодец планеты!» Это ставшее уже крылатым выражение становится ещё более актуальным в наш технологичный век, когда чистой воды в мире остаётся всё меньше, а потребителей её всё больше. Ну так давайте относиться к этому колодцу не только рационально, но и уважительно: оберегать его от нечистот и пены, не лазить в него грязным ведром и помыслами. И уж тем более плевать в этот святой колодец, из которого предстоит пить чистую воду последующим поколениям!

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