Параллели на спирали истории

А ведь сегодня, уважаемые читатели, знаменательная в истории нашей страны, да и, пожалуй, всего мира дата: ровно сто лет назад, 3 марта (если по старому стилю) 1917 года закончилась, то есть свершилась Февральская буржуазно-демократическая революция. И, как считают многие солидные историки, именно она, а вовсе не Великая Октябрьская социалистическая была и главным событием прошлого века в плане социального переустройства общества, и началом конца прежней России. Октябрьская же, и связанные с нею последующие события стали лишь продолжением Февральской революции.
Сейчас давать ей какую-то оценку, тем более не специалисту, обременённому научными степенями в этой области, – неблагодарное дело. О роли той революции в мироустройстве человечества до сих пор спорят и, наверное, ещё лет сто будут спорить самые продвинутые умы нашей современности. Одно вот такое мнение о разрушительной силе именно Февральской революции и роли в ней тогдашней элиты, которая предала и народ, и страну, и, в конце концов, предала и уничтожила саму себя, вы прочтёте в статье ниже.
Мне же, на правах автора колонки, хотелось бы взглянуть на эти события с чисто житейской точки зрения: а что же и как всё тогда произошло, и не повторится ли такой нежелательный урок вновь? Уж больно многое в нашей теперешней жизни стало смахивать на то далёкое и, казалось бы, безвозвратно ушедшее время.
Заглянул я тут в интернет в поисках основных причин той революции и слегка обомлел. Оказывается, «великая российская смута» (в ходе которой пали и династия Романовых, и весь буржуазно-капиталистический строй той России, полностью сменилась управленческая элита, а империя перестала быть монархией) происходила в большинстве своём по тем же «банальным» причинам, которые и в наше время сильно волнуют народ и разделяют его на разные, зачастую непримиримые лагери.
Тут тебе и коррупция на всех этажах власти, и неудачные назначения правительством министров и военачальников, слабость самого правительства, экономические трудности, всё нарастающее классовое расслоение и идеологическое разложение народных масс (когда уже нет веры ни царю, ни церкви, ни начальникам), а также недовольство политикой царя представителями буржуазии.
Что-то знакомое, не так ли? Были, правда, и такие, как бы теперь уже не актуальные, причины, как неспособность царя править своей страной или неудачная война с массовым поражением на фронтах и полной дезорганизацией в тылах. Но и это всё есть или было, если не у братьев-соседей, то в нашем совсем недалёком прошлом.
И наивно думать, что то, уже далёкое прошлое, нас никоим боком больше не коснётся и нынешняя ситуация под полным контролем. В начале 1917 также ничего вроде не предвещало беды, пока в феврале революционные события не хлынули со стремительностью и силой гнойного нарыва: начавшись с забастовок, уличных беспорядков и хлебных бунтов, эти события уже в течение недели привели к вооружённому восстанию, взятию вокзалов и телеграфов, а в итоге – к отречению царя от престола и переходу власти к временному правительству.
Главная же, на мой взгляд, причина последующих «великих потрясений» была в том, что людей тогда лишили веры. И не только в бога, но и в царя, который для набожного народа того времени был не просто правителем страны, верховным главнокомандующим, но и царём-батюшкой – помазанником божьим. И раз можно было так вот просто скинуть представителя бога на земле, значит, и всё остальное можно? Всё дозволено? И понеслось!
Последующая третья, уже Октябрьская революция, гражданская война, белые-красные, терроры, классовая борьба, брат на брата, чистки рядов... Только за время революций и гражданской войны наша страна потеряла более 30 миллионов человек. А сколько после? Да мы все тогда, действительно, умылись кровью на 100 лет вперёд!
А ещё, мне кажется, что людей подняло тогда на смуту отсутствие справедливости. Того душевного и чисто человеческого качества, которое, по сути, помимо совести и сострадания, и делает человека человеком. А лозунги любых революций – свобода, равенство, братство – это всё же производные от справедливости. А к нашему человеку это относится в особой мере. Он может терпеть любые невзгоды и испытания, работать как вол, умирать на поле боя за свою страну, если чувствует, что делает это на равных со всем своим народом. Но когда он видит, что происходит явное расслоение на бедных и богатых, честных и прощелыг, работников и паразитов, в нём закипает та самая классовая непримиримость. Когда же это расслоение доходит до критической точки, происходит очередной социальный взрыв...
А разве нынешнее наше общество справедливо?
Вновь бедные и богатые, работающие в поте лица простые труженики и жирующие на них олигархи да спекулянты, собственники халуп и шести соток с зарплатой либо пенсией в пределах прожиточного минимума и «владельцы заводов, газет, пароходов», состояние которых измеряют уже не миллионами и миллиардами, а тоннами купюр.
И расслоение между ними всё увеличивается. Ни к чему хорошему это, как показывает история, не приводит. Хотя как раз те, кто вновь рискует наступить на исторические грабли, историю-то как раз и не учат. Может у них самозащита напрочь отсутствует? Или надеются, что пронесёт?
Как опять же показывает история, не проносит...
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