От сорока хворей...

Замечено, чем больше беспорядка в экономике и социальной сфере страны, тем больше в ней всевозможных волшебников, целителей, ведунов, предсказателей и прочих представителей сомнительных оккультных наук.

Утром включаешь «Радио России», а там ну сплошь забота о нашем драгоценном здоровье! Тут вам и чудодейственные бальзамы от всех болезней, и чудо-приборы, способные излечить почти все без исключения хвори, тут вам подробно объяснят, как избавиться от алкоголизма, табакокурения, ишиаса, геморроя и ещё сотен болезней и перхоти. А известный экстрасенс отведёт от вас любой сглаз и беду, избавит от любых проблем. В том числе и житейских.

Сразу даже и не заметишь, что за всей этой чудесятиной фоном стоит одно единственное слово – «Купи!». Купи бальзам, неизвестно из чего сваренный, купи прибор, неизвестно кем собранный, купи услуги ведуна и кудесника, который одним пальцем решит все ваши проблемы... Всё это было бы достойно просто осмеяния, если бы не наводило на очень неприятные мысли. И первая из них – а где наша медицина? Похоже, что её зареформировали до такой степени, что сейчас, действительно, легче попасть на приём к какому-нибудь целителю с сомнительной репутацией, чем к участковому врачу... А что делать, если запись к нему минимум за две недели? А к узкому специалисту и за месяц, да порой и не за один. Вот и идут люди к шарлатанам различного рода, покупают сомнительные, но массово рекламируемые «чудодейственные» бальзамы, мази, кремы, приборы, активно лечатся у ведунов и экстрасенсов, без разбору скупают в расплодившихся аптеках сомнительные препараты в ярких упаковках. И часто, не дождавшись квалифицированной врачебной помощи, так и отходят в мир иной.

Недавно где-то в СМИ мелькнуло сообщение о том, что якобы, чуть ли не на уровне Госдумы, мелькнула здравая мысль – запретить медицинскую рекламу в средствах массовой информации. Мелькнула и погасла, не породив никакого действия. И, даже, к сожалению, удивления это уже не вызывает. Потому как не трудно догадаться. Что за всей этой псевдомедицинской рекламой стоят огромные деньги, в которых заинтересованы вполне конкретные люди. Сдаётся, что и думцы в их числе.

И вторая неприятная мысль – где наше образование? Почему никто не разъясняет людям, что лечение у шарлатанов-парапсихологов, ведунов, кудесников опасно, почему никто не занимается разоблачением всей этой антинаучной ахинеи? Почему не призывают молодёжь в медицину?

Опять деньги? Опять – ничего личного, просто бизнес?

И третья мысль – а где наше правительство? И наведёт ли оно когда-нибудь порядок в нашем здравоохранении? А заодно и пропаганде истинно здорового образа жизни, а не только в продвижении ГТО и комплексов боевых искусств... И заинтересовано ли оно в принципе сохранением здоровья нации? Потому как на фоне бравых отчётов президенту об увеличении высокотехнологичной помощи остаются в тени вопросы о строительстве новых больниц и поликлиник, об улучшении медицинского образования, увеличении количества медицинских вузов, о нормальном, а не фиктивном повышении зарплаты медработникам...

Когда исчезает вера, то её место занимает суеверие. Человеческая душа в этом отношении не терпит пустоты. А значит, необходимо, чтобы государство наконец-то озаботилось возрождением веры в себя, в свои возможности, а главное – заинтересовалось здоровьем и благополучием каждого гражданина нашей страны....