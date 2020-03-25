Особенности выбора насосной станции для дома

В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция: люди, уставшие от бетонных многоквартирных высоток, перебираются жить в частные дома. Это подтверждает и официальная статистика, показывающая, что спрос на земельные участки под жилищное строительство ежегодно растет. Жизнь в частном доме, безусловно, имеет множество положительных сторон, однако стоит помнить и о возможных трудностях. Зачастую участки под ИЖС не имеют стационарного водопровода, так что для комфортной жизни в частном доме придется самому позаботиться об обустройстве автономного водоснабжения.

Одним из лучших решений этой задачи может стать установка насосной станции. С ней дом будет обеспечен проточной водой, и не только: водой могут быть снабжены и другие постройки, типа летней кухни, бани, гаража и т.д., а также при необходимости организован полив садово-огородных насаждений. В широком смысле, насосные станции являются неотъемлемой частью как жилой, так и промышленной инфраструктуры. Приобрести их не составит труда, ведь для этого существуют специализированные магазины, которые занимаются именно насосами, например, можно посмотреть здесь https://tehnogrupp.com/katalog/nasosy-po-tipu/diafragmennye-nasosy. В этой статье мы рассматриваем насосную станцию бытового назначения, ее преимущества, особенности выбора.

Прежде всего, стоит отметить, что нередко при обустройстве частного дома владельцы идут по наиболее простому пути и отдают предпочтение простому насосу с электроприводом (поверхностному либо погружному, в зависимости от глубины скважины). Впоследствии они нередко сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие воды при отключении энергоснабжения или при снижении уровня воды в скважине, низкий напор. С насосной станцией таких проблем можно избежать, поскольку она состоит не только из электрического насоса, но также гидроаккумулятора, автозапуска, приборов давления, шлангов, трубопроводов, клапана обратного хода, фильтра, отсечек и т.д. В числе ее преимуществ можно назвать такие, как автоматизация процесса, стабильно высокий напор без скачков, запас воды в баке.

Выбирая насосную станцию, стоит уделить особое внимание нескольким важным параметрам. Во-первых, на глубину забора воды, которая зависит от глубины вашего источника. К примеру, если глубина более 9 метров, то возникает потребность в добавочном струйном насосе (для малой глубины он обычно встроен, а для 20-25 м используют выносной эжектор). Во-вторых, определитесь с высотой напора – она соизмеряется с высотой водопроводной трубы (самая высшая точка подачи в вашем доме). К примеру, в двухэтажном доме это обычно около восьми метров. Кроме того, добавьте расстояние до дома (10 м по горизонтали считаются за 1 м вертикальной подачи), а также расстояние до воды в скважине в ее наиболее низкой точке. В-третьих, выберите объем бака (гидроаккумулятор), исходя из количества потребителей и возможного расхода для полива. В целом можно подытожить, что главными параметрами при подборе насосной станции являются именно ваши потребности и точность расчетов.

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