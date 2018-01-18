Один день с бабушкой

Беда случилась, как это обычно и бывает, когда её не ждали. В ночь после Рождества наша бабушка, вставая с кровати, соскользнула и упала боком на пол. В результате – двойной перелом: под коленом и, что самое страшное, шейки бедра.
Но о переломах и весьма печальных последствиях таких травм у престарелых пациентов мы узнали позже, когда начали проходить «все круги ада» нашей «бесплатной и самой гуманной в мире» отечественной медицины. А тогда, поняв, что это всё же не ушиб (а бабушка мужественно почти не жаловалась на боль), мы уже были готовы оперативно действовать.
Не готова действовать, по крайней мере, оперативно, оказалась наша медицина – доставка и устройство бабушки в больницу заняли у нас весь день.
Позвонив, мы выяснили, что от скорой помощи – помощи ждать не следует. Согласно какому-то там указанию минздрава области, теперь таким вот «не ходячим больным» врачи скорой могут лишь оказать первую помощь: сбить давление, поставить укол, выдать рекомендации. Транспортировать больного они не могут: у них теперь нет для этих целей санитаров – сократили. Для доставки «не ходячих больных» надо вызывать отдельную платную бригаду медбратьев. Расценки у этих необычных грузчиков, так сказать, «живого негабаритного товара», тоже необычны: 1 800 рублей за доставку. (Обычным-то грузчикам за эту сумму придётся полдня переносить вещи из квартиру в квартиру при переезде.)
Вынеся бабушку на плечах, мы на легковой машине сами доставили её в травмпункт на 8-й Советской. Пара часов ожидания в очереди, рентген, консультация травматолога (все перемещения больного – тоже только силами родственников на единственной на весь травмпункт кресле-каталке), и мы с заветным направлением были готовы к госпитализации.
Нам выпало ехать ложиться на другой от нас конец города – в больницу ИАПО. «Выпало» – самое верное слово, так как, согласно опять же распоряжению минздрава, именно этой больнице в этот день выпало дежурство по сбору всех травмированных горожан. На следующий день такое дежурство выпадало 3-й Кировской, куда, видимо, поедут уже жители Второго Иркутска и Ново-Ленино.
До места госпитализации добирались опять же собственным ходом – ну нет у нашей медицины возможности развозить покалеченных по больницам!
Наверное, уже излишне говорить, что и в больнице ИАПО все многочасовые передвижения больного (приёмное отделение – 1-й рентген – кабинет травматолога – приёмное отделение – 2-й рентген – кабинеты УЗИ, анализа крови, кардиограммы и пр. – палата) осуществляется с этажа на этаж тоже только силами родственников. Как, впрочем, отсутствует в отделениях и этой, и прочих больниц и служба нянечек, и весь уход за тяжёлыми лежачими больными – тоже на плечах родных. Это на бумаге у нас – бравурные отчёты о количестве койко-мест, госпитализированных, росте пролеченных по сравнению с 1913 годом, средних по медучреждению высоких зарплатах. На деле – весьма бедственное состояние нашей медицины. По крайней мере, её низшего звена.
«А мы-то здесь при чём? – на все вопросы отвечают медики и кивают наверх, верхние кивают ещё выше – на самый верх. И действительно, ну что тут поделаешь, когда ни у нашего богатого государства, постоянно похваляющегося своей бесплатной медициной и социальной направленностью, ни у мощнейшего в стране авиа-объединения нет возможности содержать всякие там «неэффективные активы» в виде служб нянечек, санитаров, скорых, а то и целых больниц. На фиг им поддерживать жизнь и в тоже неэффективном для них активе в виде пожилых и больных граждан?
...«А нашей бабушке ещё повезло, – подумалось мне, когда поздно вечером мы возвращались домой. – Есть кому доставить в травмпункт, ухаживать за ней в больнице и дома. (О возможной дорогостоящей операции, хуже того, о её неоперабельности, продолжительном лежачем образе жизни, памперсах, пролежнях и огромном риске, что с кровати можно, в конце концов, и не встать, пока думать не хотелось.) А если человек одинок? Разговор с такими больными в нашей медицине короток – в хоспис, где человеческая жизнь становится ещё короче...
...Утром дочь поднял звонок от бабушки. У неё ночью сильно болела нога (как-то неудачно провернулась в лангетке), ну, и так кое-что произошло... Дочь вызвала такси и полетела в больницу – поправлять гипс, менять памперс. Им с сестрой предстояло провести таких дней с бабушкой ещё очень много.
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