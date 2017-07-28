Охота на память

На днях один иркутский адвокат обратился в Кировский районный суд с иском к правительству и администрации областного центра с требованием демонтировать памятник Александру Колчаку, расположенному возле Знаменского собора. Он также потребовал стереть имя адмирала с фронтона филиала Иркутского областного краеведческого музея и демонтировать памятные таблички на вокзале станции Иркутск-Пассажирский.
Наверное, следует напомнить, что памятник Колчаку, приуроченный к 130-летию со дня рождения адмирала, установлен на улице Ангарской в Иркутске в ноябре 2004 года.
К счастью, суд принял вполне адекватное решение – отказался рассматривать иск. Памятник решено оставить в покое. Пока. Потому как неугомонный адвокат планирует обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Что и говорить, фигура полярного исследователя, адмирала, кратковременного Верховного правителя России весьма неоднозначна, как, впрочем, и все события тех трагических для России лет... Но хотелось бы поговорить вот о чём. Жизнь каждого человека сплетается из полос разного цвета: белого, чёрного, серого. Бывают взлёты, бывают падения, победы и поражения. Нередко совершаются поступки, происходят события крупные и мелкие, о которых потом не хочется и вовсе вспоминать. То же и с любым государством. Нет ни одной страны, в истории которой, наряду со страницами героическими, не соседствовали бы события горькие, трагические, а то и позорные... Россия не исключение. Можно по-разному относиться к октябрьскому перевороту начала прошлого века, к лидерам, возглавлявшим страну в разные её эпохи, начиная с князя-конунга Рюрика и кончая современными президентами. Как правило, единого мнения и отношения на эту тему не существует. Просто есть некий баланс отношений, которые устраивают большую часть населения... То же касается и других исторических личностей, вписавшихся в историю государства. Объединяет этих людей одно – они БЫЛИ. И никуда от этого не деться! И то, что они жили и творили при жизни, легло в основу того общего мировоззрения, которое характеризует общество. Это как многоцветная мозаика, из которой складывается образ и характер одного человека и целого народа. Убери один цветной камушек, и это будет уже другой образ... И памятники ставят для того, чтобы мы не забывали, из чего этот образ слеплен.
Охота на памятники – явление не новое, нередкое и в наше время. Вот сейчас в Прибалтике, в Польше демонтируют мемориалы павшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам. И эта попытка уничтожить память об освободителях нужна отнюдь не простым людям, а уж тем более не тем, кто пережил то страшное время – это заказ политиков. Ведь гораздо легче управлять массами с оскопированной памятью, пугать ими соседей, расставлять системы ПРО, решая при этом совершенно конкретные финансово-экономические задачи, совершенно конкретных заокеанских «партнёров»... И хотя душа этого не принимает, но хоть понять можно. А вот для чего надо уничтожать памятник человеку, пусть и неоднозначному, но оставившему яркий след в истории России? И кому это надо? Да и проходили мы это уже. Сколько памятников (и не только архитектурных, но и литературных, и художественных) было уничтожено в революционном угаре начала прошлого века?! И как это исказило нашу историю. А нынешние попытки восстановить истину очень часто приводят к путанице, к непониманию, а порой и к недоверию общества к власти... А нам это надо?
Можно было бы ещё много говорить о значении памяти и памятников в жизни общества. На эту тему написано немало философских трудов. Но вывод всегда однозначен – чем крепче память, в том числе и историческая, тем стабильнее общество. Так что не надо покушаться на памятники и память. Ни к чему хорошему это не приведёт. А если есть желание пропиариться – существует масса других менее разрушительных способов. Хотя бы, к примеру, навести порядок на ближайшей детской площадке...
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