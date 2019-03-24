О сервисном обслуживании кондиционеров

Кондиционеры – умная техника, которая обеспечивает в помещениях оптимальный климатический режим соответственно заданным командам.

Кондиционеры имеют несколько степеней защиты, но эти возможности не бесконечны, и при возникновении сбоев и отклонений от нормального алгоритма, система блокирует свою работу и подает сигнал о неисправностях.

Поломка кондиционера в жару – серьезная проблема, и для ее предотвращения или проведения ремонта прибора существует сервисное обслуживание кондиционеров.

Зачем проводить обслуживание кондиционера

Московская компания Свежий Поток предлагает качественные услуги по монтажу, подключению, тестированию, проведению профилактических действий и ремонтных работ сплит-систем.

Несоблюдение требований по обслуживанию кондиционера приводит не только к небольшим неполадкам, но и серьезным неисправностям, таким как:

Сбой запуска.

Прерывание работы.

Отсутствие холода.

Неисправность вентиляции.

Несоответствие заданному режиму.

Сопровождение нехарактерными звуками и запахом.

Появление масляных подтеков.

Эти нарушения в работе сплит-систем могут быть вызваны изначально некачественной установкой, нарушением требований управления или несвоевременным проведением профилактики.

Что собой представляет тестирование и профилактика

Не следует дилетантски вмешиваться в работу интеллектуальной техники. Это должны делать квалифицированные специалисты. Сотрудники компании Свежий поток постоянно проходят курсы повышения квалификации и общения с клиентами.

Техническое обслуживание кондиционера включает следующие действия:

Полная общая диагностика.

Проверка работы компрессора.

Тестирование электропитания и электронных соединений.

Очистка фильтров, радиаторов, дренажной системы и наружного блока.

Дезинфекция и антибактериальная обработка деталей.

Устранение протекания фреона.

Дозаправка или заправка кондиционера фреоном.

Основную чистку необходимо проводить через определенные промежутки времени: раз в месяц промывать сеточки во внутреннем блоке и два раза в год (весной и осенью) полностью очищать внешний блок и проводить дезинфекцию.

Если в процессе диагностики выясняется необходимость ремонта или замены каких-либо элементов, профессиональные мастера компании Свежий Поток быстро принимают грамотное решение и предоставляют гарантию проделанной работы.

Систематическая профилактика кондиционера – самый лучший способ обеспечить его длительное, эффективное, бесшумное функционирование.

Стоимость обслуживания кондиционера

Компания Свежий Поток имеет лицензии, сертификаты и разрешение на проведение всех работ по обслуживанию бытовых кондиционеров. Специалисты работают точно, аккуратно, продуктивно, профессионально с учетом строительных норм и правил.

Стоимость обслуживания зависит от комплекса проводимых работ и колеблется от 2500 до 3500 рублей, если речь идет только о чистке кондиционера и дозаправке. Полный комплекс, включая устранение утечек, повреждений, замены непригодных комплектующих деталей, обойдется дороже. Стоимость всех видов работ указана в прайс-листе. При оформлении заявки по телефону актуальная цена предварительно обговаривается с менеджером.

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