О сервисном обслуживании кондиционеров

Кондиционеры – умная техника, которая обеспечивает в помещениях оптимальный климатический режим соответственно заданным командам.
Кондиционеры имеют несколько степеней защиты, но эти возможности не бесконечны, и при возникновении сбоев и отклонений от нормального алгоритма, система блокирует свою работу и подает сигнал о неисправностях.
Поломка кондиционера в жару – серьезная проблема, и для ее предотвращения или проведения ремонта прибора существует сервисное обслуживание кондиционеров.
Зачем проводить обслуживание кондиционера
Московская компания Свежий Поток предлагает качественные услуги по монтажу, подключению, тестированию, проведению профилактических действий и ремонтных работ сплит-систем.
Несоблюдение требований по обслуживанию кондиционера приводит не только к небольшим неполадкам, но и серьезным неисправностям, таким как:
- Сбой запуска.
- Прерывание работы.
- Отсутствие холода.
- Неисправность вентиляции.
- Несоответствие заданному режиму.
- Сопровождение нехарактерными звуками и запахом.
- Появление масляных подтеков.
Эти нарушения в работе сплит-систем могут быть вызваны изначально некачественной установкой, нарушением требований управления или несвоевременным проведением профилактики.
Что собой представляет тестирование и профилактика
Не следует дилетантски вмешиваться в работу интеллектуальной техники. Это должны делать квалифицированные специалисты. Сотрудники компании Свежий поток постоянно проходят курсы повышения квалификации и общения с клиентами.
Техническое обслуживание кондиционера включает следующие действия:
- Полная общая диагностика.
- Проверка работы компрессора.
- Тестирование электропитания и электронных соединений.
- Очистка фильтров, радиаторов, дренажной системы и наружного блока.
- Дезинфекция и антибактериальная обработка деталей.
- Устранение протекания фреона.
- Дозаправка или заправка кондиционера фреоном.
Основную чистку необходимо проводить через определенные промежутки времени: раз в месяц промывать сеточки во внутреннем блоке и два раза в год (весной и осенью) полностью очищать внешний блок и проводить дезинфекцию.
Если в процессе диагностики выясняется необходимость ремонта или замены каких-либо элементов, профессиональные мастера компании Свежий Поток быстро принимают грамотное решение и предоставляют гарантию проделанной работы.
Систематическая профилактика кондиционера – самый лучший способ обеспечить его длительное, эффективное, бесшумное функционирование.
Стоимость обслуживания кондиционера
Компания Свежий Поток имеет лицензии, сертификаты и разрешение на проведение всех работ по обслуживанию бытовых кондиционеров. Специалисты работают точно, аккуратно, продуктивно, профессионально с учетом строительных норм и правил.
Стоимость обслуживания зависит от комплекса проводимых работ и колеблется от 2500 до 3500 рублей, если речь идет только о чистке кондиционера и дозаправке. Полный комплекс, включая устранение утечек, повреждений, замены непригодных комплектующих деталей, обойдется дороже. Стоимость всех видов работ указана в прайс-листе. При оформлении заявки по телефону актуальная цена предварительно обговаривается с менеджером.
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