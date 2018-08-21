Новости гемблинга: расширение букмекеров, лечение алкоголизма играючи, многоразовый билет

Спортивные ставки пользуются широкой популярностью среди людей многих стран. Америка не является в этом плане исключением. Стараются для своей аудитории и сами букмекеры. Например, спортбукмекеры штата Невада планируют закрепиться и в других территориях. Причина расширения - легализация беттинга по всему государству.

Игорная индустрия широко представлена в интернете. Имеют свои ресурсы букмекеры, лотереи, онлайн-клубы с играми разного формата. Например, широкий ряд предложений пользователь может выбрать здесь: https://clubvulcanz.com. Драконы и Фауст, обезьянки и фараоны, Нефертити и Марко Поло - герои здесь собраны на любой вкус. Разным предпочтениям отвечает и тематическая линейка игорных продуктов. Благодаря понятной навигации разобраться в принципах работы сможет любой желающий сыграть гость. Попробовать свои силы без депозитных вложений помогут демо-варианты. Для того, чтобы запустить их, нужно выбрать понравившуюся игру и нажать "демо". Много новостей ждет зарегистрированных пользователей. Часто здесь объявляются турниры с хорошим призовым фондом, проходят интересные акции. Существует и мобильная версия заведения. Она позволяет не быть привязанным к домашнему ПК, а проводить досуг в компании захватывающих игр там, где захочется. Был бы только доступ в интернет.

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Алкогольную зависимость собираются лечить игрой. Это проект южнокорейских специалистов. В игре чем дольше человек оказывается от спиртного, тем набирает больше очков. И пройдя три уровня добирается до финала.

На первом уровне пользователя ждет мир релакса. Спокойные цветовые решения, расслабляющее музыкальное оформление помогут человеку преодолеть навязчивые мысли. Второй этап - основной, так как игрок буде "перенесен" в бар. В этом месте нужно как можно активнее отказываться от спиртного, чтобы набрать много баллов. Последний этап - информационный. Его цель - зафиксировать в мозге человека с алкогольной зависимостью понимание пагубности этой вредной привычки.

Ученые - создатели игры отмечают, что разработка может быть применена и к людям, имеющим другие зависимости, фобии или расстройства личности. Для этого необходимо будет создать такой контент в игре, чтобы человек со своим страхом смог остаться один на один.

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