Ничейная земля

А задумывался ли кто-нибудь из вас, уважаемые читатели, сколько у нас в нашем славном «столичном» городе ничейной земли? Я не о той, что десятилетиями делят меж собой город и область, да всё никак поделить не могут. А о той, что, якобы, вообще не принадлежит никому. Это если судить по её уборке да очистке. Это тебе и обширные внутриквартальные территории, и внутриквартальные же проезды, и тротуары при различных организациях в многоквартирных домах.

Нет, на бумаге эта земля, конечно же, к кому-нибудь да отнесена. Попробуйте только на ней какой штендер рекламный выставить или цветник развести, будьте уверены: хозяин сразу же отыщется и предъявит вам свои права на эту землю, а то и штраф вам выставит за необоснованное её использование. А вот если вы решили найти этого хозяина с целью спросить: «Когда же вы, господа хорошие, начнёте убирать подведомственную вам территорию?» – то тут вас ждёт горькое разочарование: все хозяева вмиг исчезают или предлагают вам забавную народную игру «найди крайнего».

Своё расследование я решил начать с малого – с пешеходных дорожек. Для примера взял тротуар возле нашего дома (11/2 по ул. Бородина). Дворник регулярно расчищает его от снега и льда, но только сделай шаг по этому тротуару дальше – вдоль мастерской «Ремонт обуви», торгового центра «Бородино» и магазина «Славный», что находятся в здании, приткнутом к нашему дому, как начинаются такие снежные да ледяные торосы, при взятии которых не один абориген за зиму повредил себе конечности, проклиная попутно всех вместе взятых хозяев этих земель и власти, им эти земли арендовавшие.

Попытался я отыскать хозяев этих торосов, да не тут-то было.

– Моя территория заканчивается на границе дома, дальше – спрашивай в «Бородино» и «Славном», – чётко заявил мне дворник этого дома от УК «Коммунальные системы».

– Мы должны убирать тротуар только со стороны фасада магазина, – заверял меня управляющий «Славного». С нашей тыльной стороны – вход в «Бородино», им же принадлежит и «Ремонт обуви», вот у них и спрашивайте.

– С этой стороны здания помимо нашего входа и у «Славного» есть ещё два входа, главный и технический, где они свою картонную тару грузят. Значит, эти метры тротуара должны очищать они, – парировал наезд коллеги управляющий «Бородино».

– В этом здании несколько хозяев. Они должны коллегиально решить, где и чья зона ответственности, – пояснял мне ситуацию директор нашей УК «Коммунальные системы» Павел Артамонов. И понудить их к очистке своих территорий может только администрация округа. Мы же на эти торговые заведения никакого влияния не имеем – у нас с ними только договор на общий с нашим домом тепловой узел...

– Подобные конфликты по уборке придомовой территории должны решаться УК и собственниками зданий по коллективному заявлению граждан, – заверили меня в коммунальном отделе Свердловского округа. Ну, а раз таких заявлений не было, получается, какой спрос?

Вот и приехали: круг замкнулся, а крайнего так и нет! Вернее, крайним сделали нас же – жителей!

Один в один история повторилась и по месту моей работы в микрорайоне Байкальский, когда я, расширив масштаб, пытался уже выяснить, кто же должен расчищать не только тротуары, но и дороги, стоянки внутри нашего квартала с домами № 241, 243, 249, 251 разных литер. Многочисленные субарендаторы конторок в этих домах кивали на основного хозяина-арендатора, тот в свою очередь уверял, что его собственность – лишь земля под домом и отмостка вокруг него, а по уборке дорожек и проездов отправлял в местную УК или в администрацию округа. УК кивала на округ, округ – на УК...

Надо заметить, что уборки в этом квартале не бывает в течение зимы годами, и снег внутри квартала уплотняется лишь пешеходами и автомобилями. Авто накатали меж домов такую колею, что выбраться из неё, чтобы разъехаться со встречной машиной, просто невозможно. Здесь случилось уже несколько аварий. При разборе их в ГИБДД и просьбе выдать предписание по уборке снега в адрес УК или администрации округа, гаишник удивлённо воскликнул: «Мне что же теперь предписание на весь город выдавать?».

... Спору нет: зима нынче выдалась снежная, и город с трудом, но всё же расчищает основные магистрали. Там понимают, что если областной центр встанет в транспортном коллапсе, его руководство сразу начнут полоскать во всех ведомствах и по всем СМИ. А «если кто-то кое-где у нас порой» из населения и возропщет по поводу нечищеных тротуаров и проездов у своих домов – так это же частный случай на ничейной земле! Ну, кто на это обратит внимание?

Вот и получается, что такой «ничейной» и бесхозной земли в нашем стольном Иркутске в разы больше той, что убирают. И кто за это в ответе?

Зима у нас хорошо показывает, где и в какой мере есть у городской земли хозяин.

P.S. После моего расследования, бесед и звонков в разные инстанции УК «Коммунальные системы» очистила всю проезжую часть дороги возле нашего дома, а ТК «Бородино» – часть тротуара, но только напротив своего входа. Остальная часть, как и территория ТК «Славный», по-прежнему в торосах. Да и в квартале микрорайона Байкальский возле нашей работы всё без изменений...

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