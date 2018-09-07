Необходимый атрибут ученической жизни - школьный рюкзак

1 сентября уже прошло, но для некоторых детей, например, возвращающихся из санатория или отдыха на море, актуальным вопросом зачастую еще остается приобретение ранца для школы. В этой ситуации отлично "просолировать" могут для своего любимого внука или внуков заботливые бабушки и дедушки, купив необходимый, очень нужный атрибут ученической жизни.

Проблем с выбором школьного рюкзака особых вроде бы и нет. Но качественную вещь, снабженную интересными школьникам "завлекалочками" нужно еще поискать. Школьный рюкзак, который по своим параметрам отвечает многочисленным запросам школяров и в целом представляет собой очень качественную и продуманную вещь, можно выбрать у известного итальянского бренда Delune.

Сайт, на котором реализуются такие школьные рюкзаки, снабжен отличными фотографиями, где можно хорошо рассмотреть каждую из предлагаемых моделей. В предложениях представлено несколько серий. Обозначен ценовой диапазон изделий (кстати, вполне демократичный за такое отменное качество). Под каждой предлагаемой серией можно посмотреть все модели этого ряда, нажав соответствующую кнопку.

Среди плюсов изделий: облегченный каркас, хорошо фиксируемая в руке ручка, продуманный размер - ни большой, ни маленький, но именно такой, что в ранце поместятся все необходимые школьные принадлежности.

Еще ранцы бренда Delune снабжены разными дополнительными элементами (бегунками, карабинами и т.д.), которые выполнены в приятной и очень симпатичной детской стилистике. Передняя поверхность изделия снабжена 3D-картинками, их на выбор так много, что определенно найдут свой вариант и мальчики, и девочки разных возрастов.

Молнии - очень уязвимая часть школьных ранцев, но в представленных моделях за них можно не беспокоиться, потому что у этого элемента отличный изготовитель - японская фирма YKK.

Обозначены на сайте конкретные размеры школьных рюкзаков. По приведенным параметрам (ширине, глубине и высоте) можно легко определиться, подойдет ли выбранное изделие для конкретного учебного процесса конкретного ученика.

Обозначены на сайте и приятные бонусы, которые будут сопровождать покупку. Это подарок к ранцу (презенты адресованы и мальчикам, и девочкам), 30-дневная гарантия и бесплатная доставка, если заказчик находится в Москве.

На сайте можно найти отзывы благодарных клиентов. Во вкладке "Как купить" представлены разные наименования товаров, здесь же можно произвести сортировку по цене.

Тщательно выбранное изделие может прослужить школьнику в течение нескольких лет. А, значит, каждый год 1 сентября благодарные внуки будут добрым словом вспоминать своих заботливых бабушек и дедушек.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ