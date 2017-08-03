Не мчится тройка почтовая...

Государство, если оно самодостаточно и сильно, всегда придавало развитию средств связи особое значение. Во все времена связь и коммуникации находилась под бдительным оком всякой власти, так как от их чёткой и оперативной работы зачастую зависело и само существование этой власти. Недаром любое восстание, революция или смена режима сопровождались первостепенным взятием почты, телеграфа, вокзалов...
И даже в стародавние времена, далеко не урбанизированные и лишённые всякой техники, связь всегда работала отменно. Достаточно вспомнить систему почтовых станций в минувшие века у нас, когда почтовые тройки с ямщиками доставляли по всей матушке России с её необъятными просторами срочные сообщения со средней скоростью нынешнего курьерского поезда.
Что же случилось? Почему в наши дни почта стала работать из рук вон плохо? Это подтвердит каждый, кто хоть раз в последнее время пытался воспользоваться услугами «Почты России». Люди, тратя своё время, нервы и здоровье, часами в длиннющих очередях пытаются получить или отправить почтовое сообщение – будь то телеграмма, заказное письмо или, не дай бог, посылка с бандеролью. Утверждаю это не голословно. Довелось тут намедни бандероль выхаживать у наших почтарей. Так вот, из пункта назначения – Сингапура – пакет через Москву, Шарапово, Химки, включая все пересылки и растаможки, добрался до Иркутска за четыре дня! И ровно месяц добирался из... сортировочного пункта областного центра до моего почтового отделения, в Иркутске же!!! На все мои попытки хоть как-то прояснить ситуацию с посылкой, следовал один ответ: «Ждите. Сейчас разбираем почту за такое-то число» (двухнедельной давности). Причём чтобы это услышать, надо было тоже отстоять немалую очередь. Об уведомлении адресата о посылке почтовым сообщением или хотя бы звонком и речи не шло. Многие почтовые подразделения Иркутска меж тем, потеряв треть своих работников из-за постыдно низкой зарплаты и отправив в отпуска ещё треть, перешли с оставшимся составом на полусменный режим работы, усугубив и без того катастрофическую ситуацию.
Впрочем, Иркутск с его таким вот почтовым обслуживанием – ещё цветочки по сравнению, например, с «ягодками» и «грибами», что нашёл астраханский рыбак в камышах – там валялись лишь обёртки от так и не дошедших до своих адресатов посылок и бандеролей.
И никому в нашей властной вертикали до такой безобразной работы государственного (!) ведомства нет никакого дела! А вот если положить многомиллионный оклад «главному почтарю России» – то это да: об этом мы позаботимся. А обратить внимание на практически полный развал всей этой системы, когда почтальоны перестали разносить корреспонденцию по адресам, когда в отделениях связи, укомплектованных штатами лишь наполовину, оставшиеся «полторы калеки» в ручном режиме по технологиям прошлого века пытаются хоть как-то обслужить многочисленных клиентов, когда сами здания почты находятся в таком состоянии, что стыдно входить в такое «государственное учреждение», – это нам недосуг.
Говорят, что о культуре нации судят по состоянию туалетов и кладбищ. Видимо, о техническом состоянии государства, о работе его подразделений и самого правительства, об отношении к своим гражданам уже есть смысл судить по состоянию нашей почты.
При обруганной всеми советской власти любой такой сбой в любой системе управления государством становился ЧП. Вмиг собирали штаб, бюро обкома (райкома, ЦК), оперативно рассматривали нештатную ситуацию, находили слабое звено, наказывали виновных, принимали план по экстренному выходу из этой ситуации. А ныне? Вы где-нибудь слышали-читали, что на уровне города, региона, страны власти всерьёз озаботились плохой работой «Почты России»?
Нет, «всё хорошо, прекрасная маркиза» звучат бодрые рапорты чиновников высшего ранга на их показательных телеотчётах перед главой страны. Иногда, для пущей убедительности, главе демонстрируют какой-нибудь навороченный гаджет или беспилотный электромобиль (всё, конечно же, «отечественной» разработки!), которыми, якобы, уже в ближайшее время будут пользоваться для связи все в этой стране. И вновь – тишь да гладь.
Так и хочется от имени всех «подданных» страны спросить (почти по Гоголю) вослед его же тройке: «Эх, Россия! Незабвенная ты наша птица-тройка! И куда же ты мчишься под унылую песнь ямщика-народа? Дай ответ!..». Не даёт ответа...
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