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Что уж там говорить: нет ничего приятнее сердцу россиянина, чем выходной в середине недели. Да если он ещё посвящён «главному празднику страны», почитай, дню её рождения. Это ничего, что этот день рождения далеко не первый, что отмечался в её истории. Были там всякие дни коронаций «кровавого царского режима Романовых», было и 7-е ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции – когда, по словам одного философа, «победивший варвар» свергнул этот самый кровавый режим и установил «на обломках самовластия» самое передовое, как ему казалось, «общество справедливости, равенства и братства». Были, наверное, и ранее за его-то многие сотни лет истории дни рождения у нашего великого и многострадального отечества, каким теперь вот стало по желанию нынешних хозяев страны 12 июня. Ведь новые дни рождения государства назначают те, кто на опредёлённом отрезке времени вершат и переписывают его историю по новой, навязанной ими же, шкале ценностей.
Добрая толика иркутян этот «праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости», особо не заморачиваясь его предысторией, отмечала весело и с размахом – так сказать, массово побывала на приёме у главного праздника страны.
Горожане поприсутствовали на торжественном митинге у Вечного огня с выступлениями первых лиц области и города; прошлись с флагами торжественным маршем по центральным улицам города; послушали концерт на площади у памятника Александру III; понаблюдали шоу конно-спортивной джигитовки в посёлке Западный и концерт-шоу представителей народностей, проживающих на территории нашей области и олицетворяющих её единство; прикупили что-то полезное и памятное в торговых рядах иркутского арбата, выставленного на бульваре Гагарина, и даже поучаствовали в праздничном забеге на острове Юность во главе со знаменитой иркутской лёгкоатлеткой Еленой Задорожной.
А были ещё лекция в главном зале Художественного музея о судьбах женщин, вошедших в историю Российской империи; концерт детских творческих коллективов областного центра на площадке у музея города Иркутска; показ документальных фильмов об истории отечества на ледоколе «Ангара»; познавательная встреча «Наше наследие» с выставкой икон времён становления града Иркутского и разные прочие интересные мероприятия – так сказать, на любой вкус самого притязательного горожанина.
Для большинства же иркутян 12 июня стало ещё одним выходным днём, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу и поработать на своих обожаемых грядках.
А и то правда: новый день рождения страны за минувшие почти три десятилетия новой России большинству наших сограждан давно пришёлся по вкусу. Что теперь копья-то ломать? Ведь и тот день рождения той, уже прошлой страны, тоже не сразу и не всем ко двору пришёлся. Особенно побеждённым тогда классам. Но прошли десятилетия, произошла смена поколений, и праздник стал, как и этот вот теперь, всенародным – другая страна, другие праздники.
Тем более что сам-то народ давно уже не обращает внимания на чехарду с вводом новых праздников по принципу: «хоть горшком обзови, только выходной добавь». А тут ещё на днях наш премьер с новой инициативой выступил о введении в стране рабочей четырёх дневки. Ох, и наотдыхаемся теперь! Правда, от чего да и на что, если работать будем всё меньше, а отдыхать всё больше? Но там, наверху, видимо, виднее…
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