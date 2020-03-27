Момент истины в период эпидемии и психоза вокруг нее

Опасный и коварный враг вновь пришёл на нашу Землю – невидимый, непонятный. И оттого страшный вдвойне. Ещё 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на вчерашний день в мире инфицировано уже 468 523 человека, скончалось 21 192, и ежедневно эти цифры растут: по 50-60 тысяч в первом случае и по две-три тысячи во втором. Правда, и выздоровевших ежедневно прибавляется по 8-10 тысяч. У нас в стране, слава богу, количество заболевших от этой болезни на порядок меньше – 658 человек. И всего двое умерших! В нашей области ни тех, ни других пока не выявлено вовсе.

Но болезнь всё же поразила многих. Правда, имя у неё другое – паника или, точнее, эпидемиологический психоз. Особо слабые сограждане, (психологически, да и на голову) кинулись в магазины – затариваться продуктами, питьём, марлевыми повязками и даже, прости их господи, туалетной бумагой. (Видимо, предполагая, что «медвежья болезнь» всегда сопутствует всякой эпидемии.)

Масло в огонь обильно подливают и СМИ, как мировые, так и отечественные. Их сообщения больше напоминают фронтовые сводки: «захвачено», «эвакуировано», «погибло». При таком их «пособничестве врагу» тема этой инфекции стала во всём мире темой номер один. Как, собственно, всегда и бывает на войне.

Но давайте разберёмся: а так ли всё страшно? Что, это первая подобная инфекция? Да они у нас чуть ли не ежегодно случаются. Ни одна, так другая. И итоговые цифры заболевших и умерших по миру от тех инфекций были куда страшнее. Чего же в этот-то раз все так всполошились? «Зри в корень» – говаривал в подобных случаях незабвенный Козьма Прутков. И вычисляй, как хороший следователь, кому это выгодно. Кому под сурдинку нервоза вокруг коронавируса (вполне возможно, запущенного искусственно) так необходимо и свои делишки поправить, и экономику своих извечных конкурентов ослабить? Ведь тот же Китай, да и США, при всех издержках из-за эпидемии, в итоге-то экономически выиграют по сравнению с другими странами. А какая-то там мораль, человеческие страдания и даже жертвы разве когда-то учитывались акулами мирового бизнеса при достижении своей цели?

И ещё одно. Коронавирус, сам того не ведая, стал этакой проверкой человечества на вшивость. Эта зараза, как лакмусовая бумажка, начала выявлять истинные качества гомо сапиенсов – как отдельных индивидуумов, так и объединенных в сообщества. И настал момент истины. Человечество в очередной раз разделилось на две половины. Одни проявляют чудеса гуманизма и взаимопомощи, готовы жертвовать собой, чтобы спасти мир. Другие в страхе за свою драгоценную шкурку – верх подлости, цинизма и предательства.

Так, например, в очередной раз произошло с напыщенной Европой. Едва только враг возник на границе, как с неё вмиг слетела лощёная человечность и показушная толерантность. Её жители, почти уже было слившись в этой своей толерантности в единый организм, без пола, национальности, цвета кожи и размера кошелька, вновь резко разделились на два непримиримых лагеря – на здоровых и подозрительных.

Или взять хвалёную демократию Соединённых Штатов, что враз наглухо захлопнули двери перед всем остальным миром и начали из-за болезни устраивать настоящий террор собственным гражданам.

И как всегда, уже во всё мире, нашлось немало сволочей, которые, спекулируя на страхе перед эпидемией, распространяют в СМИ и интернете различные слухи и фейки, сея страх и панику среди сограждан.

На этом общем негативном фоне выгодно выделяется тот же Китай, который, ещё путём не справившись с заразой в собственном доме, начал помогать всем возможным другим. Или Россия, что в борьбе с общим врагом направляет эскадрильи самолётов с гуманитарной помощью другой стране. Или Куба, что не побоялась разместить у себя инфицированных иностранцев. Вот уж воистину: друг познаётся в беде!

Вот и получается, что при этой всеобщей угрозе, как и во всякой беде, перед отдельным ли гражданином, перед государством ли, всегда настаёт момент истины: кто же ты есть на самом деле? – «Человек или тварь дрожащая?».

Кстати, наша страна выбрала, думается, правильную стратегию: лучше перебдеть, чем недобдеть, справедливо полагая, что проще перекрыть заразе шлюзы заранее, чем потом догонять и ликвидировать ее по нашим необъятным просторам.

…Но это страны, государства, правительства. А что же делать с этой бедой рядовым гражданам? Особенно пожилым, как наши читатели. Ведь как показывает статистика, эта нынешняя зараза особо охоча до стариков.

Не поддаваться панике! Она бывает страшнее самой беды. Любой опытный человек, побывавший в жизненных передрягах, – фронтовик, участник боевых действий или мастер боевых искусств – вам скажет, что самое опасное в экстремальных ситуациях – это именно паника, которая парализует волю, лишает способности бороться. Только победив её в себе, можно будет одолеть и врага.

Так что сидите дома и дышите свежим воздухом на балконе. Или гуляйте (в одиночку, с собачкой или близким человеком) в ближайшем безлюдном лесочке. Читайте старые добрые книги. И поменьше смотрите телевизор, особенно новости и разные шоу на тему эпидемии – чтобы давление не прыгало. Ну, а если кого припрёт (по болезни ли, по нехватке продуктов и лекарств) и рядом не окажется близких, – звоните в скорую или вызывайте волонтёров. А чтобы зря не паниковать из-за этой заморской заразы, читайте о ней всю правду.

Скоро всё это закончится. И не такое переживали! Переживём и это!

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