Май, труд и профсоюзы

Через несколько дней мы отметим один их самых любимых весенних праздников – День Весны и Труда. Когда-то он назывался Днём труда, потом – Днём солидарности трудящихся, но вместе с уходом от власти КПСС куда-то исчезла и солидарность...

А что сейчас считается трудом? Судя по расплодившимся телесериалам, это банкиры, бизнесмены, киллеры, фотомодели, менты да девушки «с пониженной социальной ответственностью». Ну и, пожалуй, всё... Да, ещё хакеры, то есть молодые люди, виртуозно владеющие компьютерными технологиями. Во всяком случае, нас старательно пытаются убедить, что именно эти вышеперечисленные «трудяги» являются солью нашей жизни. Но это – в так называемом медийном пространстве, в телевизионных и киноподелках, где главная задача – напугать, испортить настроение, до печёнок «зацепить» зрителя. Это, конечно, тоже труд. И ещё какой!

И как-то забывается, что на самом-то деле – возводят жилые дома и заводы, строят корабли, варят металл, выполняют множество совершенно необходимых работ те, кого раньше называли рабочим классом. Только вот как-то не вписался этот класс в систему рыночных отношений. О нём и упоминать стало неудобно. А уж о его роли в жизни огромной страны вообще не слышно! Вместе с рабочим классом напрочь исчезли и профессиональные союзы. То есть где-то формально они как бы существуют, но чаще на бумаге и полностью подчинены воле руководства, так что никакой роли в организации трудового процесса и жизни коллектива не играют.

Некоторые наши политические и финансовые деятели любят оглядываться на якобы цивилизованный запад. А вот у них-то!.. А у них- то вот сейчас, в той же сравнительно благополучной Франции, профсоюзы вывели на улицы тысячи людей с требованием повысить зарплату. Мало того – именно усилиями профсоюзов там приостановлено железнодорожное сообщение, отменены сотни, если не тысячи авиарейсов. И, без сомнения, добьются они своего! Потому как в объединении – сила. А ведь тоже – капитализм, к которому определённая часть нашего общества так стремилась, и взяла у него главный принцип – нажива любой ценой. Пришли... А вот главного-то и не взяли – человеческого отношения к труду и тем, кто его осуществляет. Правительство, похоже, сквозь пальцы смотрит на то, что несколько бессовестных финансовых мошенников, вообразивших себя олигархами, пытаются превратить страну в один огромный рынок, заваленный иностранными товарами. А ведь сравнительно недавно профсоюзы играли огромную роль в жизни страны. В СССР профсоюзы объединялись под известной каждому советскому человеку аббревиатурой: ВЦСПС. В самом начале своей деятельности, в 1918 году, ВЦСПС активно боролся за ликвидацию безработицы в стране.

Советские профсоюзы долгие годы давали работающим гражданам твёрдую почву под ногами. Кем бы ни был член профсоюза – рабочим, учителем, врачом, писателем – ВЦСПС помогал в решении многих социальных проблем. Быть членом советского профсоюза в любой организации означало не только платить членские взносы, но и пользоваться возможными благами: отправить ребёнка в пионерлагерь, получить средства на бесплатную путёвку на море и даже поездку за границу. Профсоюзы предоставляли жильё, причём бесплатное! Любой работник мог написать заявление на получение жилплощади в свои родные профсоюзы. Никто не оставался без крыши над головой. Первоначально могли дать койко-место в общежитии, комнату в малосемейке, ну и, наконец, хорошую, благоустроенную квартиру. Сейчас ради хорошей квартиры рискуешь на много лет попасть в ипотечное рабство...

Конечно же, профсоюзы в СССР были подконтрольны верховной власти, но их основная функция – защита прав работников и соблюдение трудового кодекса – выполнялась чётко. В середине 70-х членами различных профсоюзов в СССР были более 113 млн советских граждан.

После распада СССР ВЦСПС прекратил своё существование. В настоящее время работает Федерация независимых профсоюзов России и несколько независимых от ФНПР профсоюзных организаций. Эти так называемые «карманные» профсоюзы никакой роли в жизни страны и её народа не играют.

И сейчас, читая многочисленные письма наших читателей, невольно приходишь к мысли, что многие беды нашей нынешней жизни (в частности мизерные или серые зарплаты, нищенские пенсии) происходят именно из-за отсутствия реального объединения граждан – единой организации, которая защищала бы интересы работающих по типу ВЦСПС. Конечно, понятно, что бизнесу это невыгодно – нет возможности обманывать работников, недоплачивать зарплату, не заботиться об их быте и так далее. Но ведь так не может продолжаться долго! Хотя бы с учётом растущего социального напряжения. Так что если мы начинаем позиционировать себя как социально ответственное государство, не пора ли вернуться к этой ещё не до конца забытой форме реального объединения граждан? Чтобы не было стыдно перед всем миром за невообразимо богатую страну, в которой треть населения живёт за чертой бедности, но с удовольствием отмечает Праздник Весны и Труда...

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