ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Любовь и возраст абсолютно совместимы

Ксения ДАВЫДОВА   
24 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

Любовь и возраст абсолютно совместимы

Как известно, любви все возрасты покорны. Но что мы называем любовью? Древнеиндийский врач Ватсьяяна Малланага, автор «Камасутры», разделял три вида влечения: влечение ума – уважение, влечение души – дружба, влечение тела – сексуальная страсть. Современные психологи констатируют, что в полноценном браке присутствуют все три вида влечения.

Страсть, чье кратковременное действие сродни эффекту наркотика, с годами трансформируются в понимание, что человек, с которым тебя свела судьба, - тот самый, единственный. Потому что Бог все видит. Это понимание и есть дружба. Если же в семье нет уважения, то такой брак не скрепит ни похоть, ни совместные дети, ни моральный кодекс строителя коммунизма.

Любовь и возраст абсолютно совместимы

Дружба и уважение между супругами – это главная ценность, которая познается с годами. Если душа не пуста, то возраст дает опыт и мудрость, которые сильнее глупого страха перед неудачами и осознания конечности физического бытия. И чем дольше совместная жизнь, тем полнее осознается ценность душевной привязанности. Это вовсе не означает платонической любви. Супругам, стремящимся сохранить страсть и благоприятный климат в семье, психологи советуют разнообразить интимную жизнь, насколько это приемлемо для обоих. Если хочется пошутить и поэкспериментировать, то могут пригодиться даже игрушки, как, например, здесь: https://playsexshop.ru/seks-igrushki/falloimitatori/na-prisoske-3/. Так или иначе, здравый человек всегда найдет способ освежить свои впечатления. В остальном секс – не приговор, который непременно должен быть исполнен. В отношениях каждый имеет право на амнистию.

Не являются исключением и отношения, где разница между партнерами составляет много лет. Патриархальное общество более благосклонно относится к тем случаям, когда мужчина старше, а не наоборот. Даже если девушка выходит замуж за состоятельного мужчину намного старше себя без любви, с единственной целью поправить свое материальное положение, то это считается нормальным. При этом молодой парень, живущий с женщиной намного старше, воспринимается как альфонс или извращенец, и на него будут направлены все копья общественного мнения. Все относительно, как доказал Эйнштейн. Главное – не уронить свое счастье, не расплескать его в спорах или погоне за мечтой, ведь лучшее – это враг хорошего, а наши достоинства суть продолжение наших недостатков.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 