Кто прирастает Сибирью?

В Иркутск мы с женой приехали более двадцати лет назад. В не самые спокойные времена, но прижились быстро. Может, еще и из-за того, что перебрались из гораздо более сурового региона, и не было проблем с работой. И климат, и обстановка – все нас устраивало. Многие знакомые тоже переместились сюда и тоже нашли свое место. Может, двадцать лет назад обстановка была другой?

И вот сейчас с горечью узнаю о неуклонном уменьшении количества жителей города и области, ставших мне близкими… Что же происходит? Сухая статистика равнодушно резюмирует: в Сибирь приезжает меньше людей, чем уезжает. Только за 2019 год из Иркутской области выбыло 2,5 тысячи человек.

Куда же едут иркутяне? Уезжают они в Красноярский и Краснодарский край, Новосибирскую область, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье. Обычно на эти регионы приходится 87% общих миграционных потерь в Иркутской области. Еще иркутяне уезжают за границу, но совсем немногие… Выбывает, к сожалению, по большей части, самая перспективная часть населения – молодежь.

Однако, думается, не так уж важно, куда уезжают иркутяне, куда важнее ответить на вопрос, почему они уезжают.

А вот ответ на этот, в сущности, простой вопрос, оказалось, найти не так уж просто... Что касается климата, то в Новосибирской, Томской области и Республике Алтай вряд ли он менее суров, чем в Приангарье, но у них-то народу прибавилось! Люди туда едут!

Значит, дело в чем-то другом…

И, как выясняют опросы, уезжают, прежде всего, из-за отсутствия достойной работы и заработка. Нынешним выпускникам вузов устроиться на работу часто невозможно – рабочих мест просто-напросто нет, а те, что есть, – оплачиваются весьма скудно.

И куда деваться молодёжи? Или уехать, или – в обслуживающий персонал и продавцы! Благо, всевозможных кафе и магазинов расплодилось в последнее время немыслимое количество. Но, согласитесь, что далеко не все выпускники инженерных, строительных, гуманитарных вузов получают высшее образование, чтобы стоять за стойкой бара или за кассой супермаркета... Они наивно полагают, что вовсе не для этого учились! Однако те, кто обязан создавать рабочие места в области и ее столице, сдается, думают как-то по-другому. Иначе чем объяснить, что за последний год количество рабочих мест в области, по результатам рейтинга РИА «Новости», сократилось почти на 96 тысяч! А сколько прибавилось? Единицы.

Да, в области не хватает кадров, но кого – строителей, продавцов, официантов, водителей, медицинских работников…

В Иркутске десяток только государственных высших учебных заведений, каждый год впускающих тысячи специалистов с дипломами… И куда же все они исчезают? И для чего тогда тратятся немалые государственные средства на их обучение? Где эти новые производства, заводы, фабрики, о которых мечтают уже не один год?!

Но, как оказалось, дело не только в недостатке рабочих мест. Немалая роль в этой миграции – и низкая зарплата, и отсутствие жилья, и крайне слабая медицина. Потому как купить квартиру, в которой квадратный метр стоит от 35 до 50 тысяч рублей, молодому специалисту совершенно невозможно, а связываться с дорогостоящим кредитом на много лет мало кто отваживается, попасть в поликлинику к участковому врачу – минимум неделя… Вот и бежит молодежь куда глаза глядят.

Но, как оказалось, уезжает из Приангарья не только молодежь. Состоявшиеся люди также покидают эти края. Многим надоедает рутина, они бегут в поиске чего-то нового и неординарного. Некоторым приедается ритм жизни в Иркутске и начинает казаться, что нет никакого интересного и нового занятия для развития. А процветанию малого бизнеса порой не содействует криминальная обстановка и чрезмерная «опека» различных ведомств, которые продолжают «кошмарить» его …

В последнее время на самом высоком уровне говорят о необходимости заселения северо-востока страны. Даже программу «Дальневосточный гектар» придумали. Но что-то о массовой миграции в наши края как-то не слышно. И толп желающих получить этот гектар не видно… А народ по-прежнему старается всеми правдами и неправдами убраться отсюда…

В советские времена сильно поспособствовали заселению Сибири всесоюзные стройки ГЭС на Ангаре, на Енисее, и особенно БАМ. Сейчас таких проектов нет, и что-то не предвидится. А главное – некому заразить энтузиазмом молодежь. Власть занята всем, чем угодно: выращиванием элитных руководителей, элитных ученых, элитных бизнесменов, что же до основной массы молодых, не отмеченных особыми талантами, то о них позаботиться откровенно некому…

Понятно, что все эти вопросы по большей части адресованы федеральной власти, но ведь и местная на что-то способна! Или нет?

И, думается, что решать эти задачи нужно было еще вчера. А сейчас – просто необходимо! Необходимо создавать новые производства, промышленные и сельскохозяйственные, открывать новые школы, строить и реанимировать в массовом порядке поликлиники и больницы, угробленные в результате реформирования и оптимизации. А главное – повышать уровень заработной платы, начиная с низшего звена. И молодая медсестра в поликлинике не должна жить впроголодь только потому, что у нее нет стажа…

Делать это нужно в тандеме, например, с научными центрами, техническими лабораториями и новыми предприятиями. И только когда будут обеспечены и рабочие места, и продвижение по карьерной лестнице, молодое поколение сибиряков, возможно, и захочет работать во благо Приангарья. А иначе и окончательно обезлюдеть недолго! А прирастать нашими людьми, нашими специалистами будут Москва, южные регионы да заграница…

P.S. Кстати, за 34 года правления Екатерины II было основано 216 новых городов. За эти же годы советской власти тоже было построено немало. А что за тридцать лет построила новая власть?

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