Кредитные карты: лежат до поры, но могут и выручить

Большинство россиян, это касается и людей пенсионного возраста, рассматривают кредитную карту как определенный денежный запас, имеющийся на крайний случай. Причем за кредитками специально граждане не ходят, обычно «пластик» предлагают оформить клиенту, зашедшему в финучреждение за какими-нибудь другими банковскими услугами.

Обладателем кредитной карты является, по мнению специалистов, практически каждый пятый наш соотечественник. И доля пользующихся «кредитками» показывает рост, с две тысячи тринадцатого года увеличение произошло на пятнадцать процентов. К слову, так как сейчас люди старшего возраста активно интересуются условиями кредитованиями, источниками получения кредитных продуктов и другими вопросами этой сферы, не лишним будет посетить вот этот ресурс: https://zaimite.com/. Информация, размещенная на сайте, будет понятна и интересна и новичкам в мире кредитных услуг, и тем гражданам, которые пользовались и пользуются разными предлагаемыми финучреждениями системами кредитования.

Большинство получателей кредитных карт решили взять «пластик» (а некоторые и активировать его) на всякий случай. Есть среди обладателей «кредиток» те, кто взял «пластик», чтобы можно было спокойно перехватить «у самого себя» до зарплаты или до пенсии. Некоторые держатели оформили кредитную карту на тот случай, если вдруг нужно будет совершить какую-нибудь крупную покупку или поездку. Многим нравится, что на «пластике» есть беспроцентный период, ведь тогда средства можно «подзанять» очень выгодно. Но, конечно, до оговоренного времени нужно будет внести платеж.

Банки в свою очередь стремятся заинтересовать клиентов, чтобы кредитная карта была ими активирована. Для этого в финучреждениях разрабатываются программы лояльности по продуктам, бонусные акции, розыгрыши с участием кредиток и т.д.

Эксперты кредитного рынка советуют, прежде чем взять себе от банка «кредитку», хорошо прочитать условия, на которых «пластиком» можно пользоваться. Если карта просто лежит дома, но предполагается годовое обслуживание «кредитки», такие платежи обязательно нужно вносить.

Если кредитная карта была активирована, но человек не воспользовался кредитным лимитом, проценты начисляться не будут. Но нужно отключить все платные услуги. К ним, например, относятся СМС-уведомления.

В любом случае «кредитка» это не только реальная финансовая выручка, но и хорошая моральная поддержка, что при крайних обстоятельствах человеку не придется оставаться без денег.

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