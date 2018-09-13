«Красные» победили «сине-белых»? Послесловие к выборам

Ну вот и закончилась «битва гигантов», когда на огромной территории страны, равной «пяти Европам со всею музыкой своей» в борьбе за место под солнцем схлестнулись две на первый взгляд непримиримые силы – списанная было в утиль «красная машина» и заматеревший в последние десятилетия «сине-белый медведь». После этой битвы, как уверяют политологи, у одних случился победный рывок, у других – медвежья болезнь.

Результат выборов в ЗС Иркутской области, действительно, многих ошарашил. По предварительным данным большинство мест в парламенте (18 из 45) у КПРФ, у «Единой России» лишь 17, четыре – у ЛДПР, по три – у «Справедливой России» и «Гражданской платформы».

Ещё более разительный результат по Иркутску. Здесь в трёх округах из пяти победа за коммунистами и у примкнувшей к ним «Гражданской платформы». То есть «партия власти», видимо, действительно, слегка приболев, потерпела поражение в отдельно взятом регионе необъятной страны. В чём же симптомы этой болезни?

Думается дело тут не в персоналиях местных политиков, а в их принадлежности именно к этой партии, которая давно и надёжно заняла лидирующие позиции и ключевые посты во всех ветвях и на всех уровнях власти, диктует, как встарь, народу свою волю и принимает непопулярные в этом народе законы. Одна пенсионная реформа чего стоит. И люди это тонко чувствуют.

Взять тот же Иркутск. В одном округе многоопытный и много делающий для своего района единоросс вдруг уступает место не единожды перекрасившемуся бывшему депутату Государственной думы. Тот хоть и примыкал в этой думе к фракции партии власти и принимал по её указке все законы, но вовремя сменил окраску и на сей раз решил выступить под красным флагом. И победил!

В другом округе побеждает вроде как нелюбимый народом олигарх, строительный магнат, который в своё время тоже порвал все связи с партией власти и пошёл на выборы от новой платформы.

В третьем округе, где схлестнулись не на жизнь, а на смерть «строптивый и похудевший» (так их окрестили в соцсетях), тоже много делавший для района единоросс проигрывает также не раз перекрасившемуся коммунисту лишь потому, что последний слывёт у народа обиженным партией власти.

Ещё по одному округу известная на весь город полит- и бизнесвумен от «Единой России» едва не проиграла почти неизвестному горожанам представителю КПРФ.

Добавьте сюда желание местных единороссов даже не победить, а во что бы то ни стало укротить строптивых отщепенцев и ставленников «красного губернатора», пусть даже в ущерб своим кандидатам. Добавьте сюда грязь, которой тоже хватало: и подмётные письма, и организованные протесты, и кандидаты-двойники. Одна двухлетней давности охота на медведя губернатором чего стоила!

Добавьте сюда явный промах генсовета «Единой России», решившего, что реанимировать якобы дышащее на ладан региональное отделение своей партии нет смысла, и не давшего ему на выборы необходимых средств, и станет ясно, что победу «красной машины» в нашем регионе они наполовину обеспечили сами.

Для нас, по большому счёту, от этой перестановки мест слагаемых, точнее – депутатов, сложивших свои полномочия или получивших их, мало что изменится. Ну, сменится спикер и его замы, ну будет в местном парламенте теперь главным «красное крыло» – жизнь-то на этом не остановится. И не изменится. Проигравшие, к тому же, могут объединиться в коалицию, вновь получат большинство и продолжат править бал. Тем более что музыку к нему пишут вовсе не в Иркутске.

Так что «красные» победили или «бело-синие» – ещё большой вопрос. По мне так, чем разнообразнее во власти будет цветовая палитра – там лучше: решения будут более взвешенные, картина жизни реалистичнее.

...А в заключение – забавная картинка уже с моего участка в день выборов. У стенда с кандидатами слышу разговор:

– И что они так туда стремятся? – вопрошает старушка. – Мёдом там, что ли, их потчуют?

– Потчуют-потчуют! И мёдом, и салом. И «капусту» они там нехилую рубят, – ответил ей помятый, но, похоже, интеллигентный в прошлом мужичонка и добавил. – И биться за нас они будут от рассвета до заката, так сказать, от распила до отката. На одного вон кандидата уже завели уголовное дело за откаты в лесной отрасли.

– А что же пришли, раз уже никому не верите? – спрашиваю я.

– Так кого-то же всё равно надо выбирать, иначе они нас с этими выборами совсем замордуют, – чуть ли не в голос ответили оба.

На самом участке – бравурная музыка, в исполнении Евдокимова, как бы в унисон разговору звучат слова: «Колодец, колодец дай воды напиться...». Мои недавние визави понимающе переглядываются и идут голосовать.

Иду и я.

P.S. А «красный губернатор», получается, всё-таки завалил в глухой сибирской тайге медведя? Или это сделали избиратели, подустав от бесчинств прожорливого и поднадоевшего зверюги?

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