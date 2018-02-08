Колбаса с аспирином

Ах, как о нас заботится наше дорогое правительство! Почти как в старые добрые времена: «Всё во имя человека. Всё для блага человека!». Вот и новая инициатива, выдвинутая первым вице-премьером И. Шуваловым, направлена туда же, и касается она, ни много ни мало, а возможности продавать лекарства в супермаркетах. Не все конечно, а так называемые безрецептурные – на которые не требуется рецепт врача. И мотивировка у этой инициативы вполне убедительная – повысить доступность лекарственных препаратов...

Стоп, а так ли уж они недоступны? К примеру, только в микрорайоне Лисиха Иркутска за последние четыре-пять лет буквально в шаговой доступности расположилось аж семь аптек! Больше чем супермаркетов. Кстати, и в них аптечные пункты свили свои уютные гнёздышки. Так что проблем с доступностью тут явно не наблюдается!

Что же касается законопроекта, который в случае его принятия разрешит торговым организациям получать фармацевтическую лицензию по упрощённой схеме и продавать безрецептурные препараты, то тут далеко не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь поправки «о лекарствах в магазинах» Минпромторг готовил и в 2009 году. Но тогда их заблокировало Минздравсоцразвития. В 2012, 2014 и 2016 гг. дискуссия повторялась вновь... Чем отличается «раунд номер пять» от всех предыдущих?

Как заметил исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, первое, что бросается в глаза даже при беглом прочтении законопроекта, – неоднократное соседство правовых понятий «аптечная организация» и «торговая организация». Между аптекой и предприятием торговли словно ставится знак равенства.

Другими словами, аптеки приравниваются к магазинам, в них можно будет без проблем приобрести почти любое лекарство. Торговцам это, конечно, выгодно: появляется целый класс товаров первой необходимости, которые, конечно же, залёживаться не будут. И первое, что сделает передача лекарств в магазины, – подтолкнёт людей к самолечению. А вот то, что торговать медикаментами будут не квалифицированные фармацевты, а полуграмотные продавцы бакалейных отделов, владельцев торговых сетей волнует мало. И уж конечно, там не смогут квалифицированно порекомендовать покупателю тот или иной препарат, а порой и отсоветовать. Что греха таить, не все болезные точно знают, что им нужно, а что категорически противопоказано. Это может сделать только квалифицированный провизор, а их и в аптеках-то не хватает.

Не задумались составители законопроекта и о такой «мелочи», как о неизбежном росте (до 16 процентов!), цен на большинство медикаментов. Эту цифру недвусмысленно озвучили фармацевтические компании. Ведь аптеки предприятия у нас коммерческие, на господдержку им рассчитывать не приходится, и они будут вынуждены компенсировать то, что уйдёт в магазины. И это при том, что и сейчас рост цен на медикаменты почти не регулируется, и стоят они весьма дорого...

Нет сомнения и в том, что возрастёт количество контрафактных препаратов, поскольку торговые сети, в силу своей специфики, не в состоянии будут отслеживать качество медикаментов.

Нет надежды и на регулярные проверки ФАС (Федеральной антимонопольной службы) – там не успевают отслеживать даже цены на отдельные виды продовольствия. Да, сдаётся, и не очень-то стремятся, судя по неуклонному росту стоимости товаров даже первой необходимости...

Вот и хочется спросить: а есть ли сейчас надобность продавать лекарства в магазинах? Не выглядит ли эта инициатива правительства по меньшей мере странно? Хотя нетрудно догадаться, кому это выгодно. И возникает ещё один вопрос: а нужно ли напрягать электорат сомнительными экспериментами в канун президентских выборов?

Вокруг этого законопроекта уже возникло противостояние между Минпромторгом и Минздравом. Пока не ясно, кто победит, но судя по настойчивости, с какой торговый бизнес продавливает свои интересы, крайними окажутся... покупатели. И вполне возможно, что в недалеком будущем рядом с колбасой в супермаркете вполне можно будет увидеть упаковки аспирина или других безрецептурных препаратов. Ну понятно же: всё же во имя, всё же во благо...

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