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Когда мы были молодыми…
Анатолий ВЫБОРОВ   
24 Января 2020 г.
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Уже совсем скоро, 29 апреля этого года, подавляющее большинство наших читателей будет отмечать без преувеличения значительную для всех нас, нынешних пенсионеров, дату – 100-летие со дня создание Иркутской областной комсомольской организации.

Когда мы были молодыми…

Ведь все мы так или иначе принадлежали когда-то к этому «славному племени молодых строителей коммунизма» – учились в рядах ВЛКСМ в школах, техникумах и вузах; служили в армии, возводили в составе ССО или ударных комсомольских отрядов всесоюзные и ударные же стройки; трудились в цехах и на полях, воспитывали в подрастающее поколение.

Иркутский комсомол неотделим от комсомола всесоюзного, как и история самого комсомола от истории страны. Более того, именно на комсомол как на самый передовой и молодой отряд общества всегда выпадала хоть и почётная, но и тяжёлая доля – быть на переднем крае. Будь то отстаивание интересов победившего класса в годы Гражданской войны или защита страны и мира от фашисткой чумы; строительство Днепрогрэсса и новых городов в дикой тайге, или освоение целины, севера, космоса…; ударный труд во времена первых пятилеток, или уже на всесоюзных ударных стройках пятилеток последующих.

И все поколения комсомольцев искренне верили, что именно им доверено строить это самое передовое будущее человечества – коммунизм, потому как «…это молодость мира и его возводить молодым».

И везде комсомол справлялся со всеми поставленными перед ним задачами блестяще, о чём свидетельствуют шесть высших орденов страны на его знамени. А ордена во все времена так просто не давали.

В сегодняшнем номере газеты на 8–9 страницах мы специально привели некий экскурс в историю иркутского комсомола (в официальную и известную её часть). Сделали это, чтобы наши читатели смогли вспомнить, как и у них «всё начиналось, как было впервые и вновь…», и уже сами в письмах в редакцию поделились бы воспоминаниями о комсомольской юности, о наиболее ярких моментах своего пребывания в комсомоле. Обещаем, что наиболее живые и интересные рассказы мы будем публиковать в нашей газете в преддверии и после этой славной даты.

Но,комсомол, как и любая другая часть общества, особенно того времени, не был однороден. Ему также приходилось переживать присущие этому времени сложные перипетии, неоднозначен он был и по своему составу, когда наряду с идейными бойцами в нём уживались и откровенные карьеристы, а на здоровом теле «передового отряда молодежи» паразитировали различные приспособленцы.

Да и сам ВЛКСМ, к сожалению, не только воспитывал и вдохновлял, но и репрессировал, гнобил своих членов, ломал судьбы тем, кто шёл не в ногу с «передовым отрядом». И это тоже надо знать.

Так, например, массовые политические репрессии 1937–1938 годов чёрным ураганом прошлись и по комсомолу. Был арестован и расстрелян любимец молодёжи Александр Косарев, погибли и его соратники, а комсомол области был в те годы обезглавлен.

И если это ещё как-то можно оправдать свирепствующими тогда в стране репрессиями, то как и чем оправдать гонения в 60–80-е годы на передовых и наиболее активных комсомольцев только за то, что они «смели своё мнение иметь», или, понимая ущербность уже тогда начинающей загнивать своей организации, пытались её изменить. И от таких бунтарей в своих рядах вожаки комсомола решительно избавлялись – старались опорочить, загнобить, убрать куда подальше, чтобы даже их имена стёрлись из памяти товарищей. Конечно, это происходило под пристальным взглядом «старшего брата», руками самих комсомольцев или и спецами из «Комбината Глубокого Бурения».

Так в середине 60-х вынудили уйти из университета студентов-филологов Геннадия Хороших, Петра Пиницу и их товарищей только за то, что они, окрылённые хрущёвской оттепелью, организовали в студенческой среде диспут «Время и мы», который посмели проводить в виде дискуссии о свободе выбора и многопартийности.

Так избавились от комсомольского вожака Бориса Черных, когда он посмел подготовить в 1965 году письмо к XV съезду ВЛКСМ с предложениями реформировать комсомол и партию, за что был исключен из КПСС, уволен с работы и вынужден был уехать.

Так в эти же годы и тоже за ревизионистские взгляды по модернизации комсомола обошлись с ещё одним лидером молодёжи Анатолием Сосуновым.

И уже много позже, вначале 80-х, по такому же сценарию расправились руками КГБ с моими однокурсниками, членами университетского «Вампиловского книжного товарищества», а их идейному лидеру, тому же Борису Черных, за «антисоветскую деятельность» дали пять лет лагерей и три года поселений. То есть обошлись так же, как обходился с ненавистными ему революционерами прежний режим.

А ребята всего лишь обсуждали актуальные проблемы своего времени, выпускали в созданном ими альманахе свои произведения и пытались разработать программу литературного, нравственного и эстетического образования молодого поколения, основанную на лучших образцах отечественной и мировой культуры.

И подобные примеры не единичны. Вызволить их из небытия и сохранить – задача нашего поколения. Ведь это тоже история комсомола. А её надо знать полностью, чтобы быть честными перед потомками, чтобы они не повторили наших ошибок.

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