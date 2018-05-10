И снова большие надежды...

На улице май: время оживления в природе, цветения, волнения, душевного подъёма и... взлёта цен. О том, что стоимость горючего поднялась, как-то и говорить уже не прилично. А о том, что следом поползи цены на продукты, услуги ЖКХ, медикаменты официальные органы скромно помалкивают, однако исправно тиражируют оправдания этого бесконечного полёта.

Кстати о лекарствах: среди последних трендов плавное парение цен по восходящей касается именно медикаментов. Без колбасы и мяса ещё как-то можно выкрутиться на кефире и картошке. (Хотя и они тоже весьма подросли в цене, правда, не критично). А вот без лекарств, прямо скажем, – никуда. В прямом смысле – никуда не пойдёшь – ведь упаковка более-менее действенного препарата для лечения суставов стоит от 800 до 20 тысяч рублей. А если лекарство понадобится принимать неоднократно, то эта сумма может оказаться неподъёмной даже для бюджета средней российской семьи, не говоря уже о пенсионерах с их копеечной пенсией.

А у пожилых, к сожалению, и других хворей немало, а потому и бреши в семейных бюджетах траты на лекарства пробивают весьма ощутимые. Пользуясь беззащитностью стариков, торгаши накручивают цены до бесстыдных высот. Кстати, и из-за беспомощности нынешнего правительства. Поскольку, несмотря на его рекомендации, муниципальные и частные аптечные пункты с каждым годом увеличивают стоимость на медикаменты в среднем до 5%. И вот очередная новация: теперь все лекарства, реализуемые в аптеках, должны быть промаркированы. Это позволит, по мнению депутатов, принявших соответствующий закон, вывести подделки с рынка и убережёт население от отравления некачественными препаратами. Стоимость оборудования маркировки для каждой аптеки составит от 15 до 20 тысяч рублей. А предприятия, которые на производственном уровне занимаются реализацией медикаментов, будут вынуждены потратить из своего бюджета от двух до десяти миллионов рублей на приобретение необходимого оборудования ,и они, естественно, не смирятся с потерями. По мнению аналитиков, маркировочная система в аптеках приведёт к росту цен на лекарства, который может достигать 20-22%. И это при том, что реальное благосостояние пенсионеров неизменно падает. Минимальный размер пенсии в некоторых регионах не достигает даже девяти тысяч рублей. Но чиновники уверены, что такая сумма вполне может удовлетворить все минимальные потребности человека. Это какие? Кефир и булочка? И почему надо давать по минимуму? Откуда это пренебрежительное отношение к своему народу? Это к людям-то, создавшим и построившим эту страну?!

Опрос, проведённый Росстатом в сентябре 2017 года, показал, что доля пенсионеров, испытывающих финансовые затруднения, увеличилась в полтора раза в сравнении с сентябрём 2016 г., а 23% населения оценивают своё материальное положение как плохое или очень плохое. Четверть опрошенных отметили, что из-за финансовых затруднений не смогли в последние три месяца оплатить ЖКУ, а 17% не могли приобрести нужные им лекарства.

Но далеко не всем так сурово живётся в богатейшей стране мира – за последние два года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек. Это следует из нового рейтинга Forbes. Если в 2016 году их было 77, то в 2018 году в список вошли уже 106 бизнесменов с состоянием миллиард долларов и более. И в то же время эксперты аналитического центра подсчитали, что каждый шестой официально занятый российский работник имеет доход ниже прожиточного минимума с учётом того, что заработок он тратит не только на себя, но и на свою семью. И бог ведает, как он сводит концы с концами... Так можно ли после этого говорить о том, что мы живём в социально ориентированной стране? Или хотя бы приближаемся к этому ориентиру?

И нет ли среди новоявленных миллиардеров тех, кто составил свои состояния на ограблении нищего народа, на бешеной раскрутке цен на предметы первой необходимости и, прежде всего, на лекарства, при молчаливом попустительстве правительства?

Из всего этого, совершенно очевидно следует, что нынешний его состав не справился со своей главной задачей по улучшению жизни людей, как это было обещано шесть лет назад.

...7 мая торжественно прошла инаугурация президента Владимира Путина. Отправлено в отставку нынешнее правительство, вскоре будут назначены новые чиновники на освободившиеся места. Кто их займёт пока не совсем ясно, но вот премьер-министр Дмитрий Медведев остался на этой должности, а он в свою очередь уже озвучил фамилии тех, кто будет возглавлять министерства. В основном, всё те же знакомые лица, только местами некоторые поменялись. Пресса уже назвала это назначение «большим разочарованием». Подобную «устойчивость» премьера даже не все в Думе поддержали – две фракции проголосовали против, но их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать решение. И остальные фигуры остались при делах. Так что изменения чисто декоративные.

В своей речи после инаугурации глава государства назвал тезис «Россия для людей» своим ключевым ориентиром, а также пообещал сделать всё для настоящего и будущего страны. И в первую очередь улучшить жизнь людей. А вот удастся ли это сделать правительству под руководством нового старого премьера – вызывает большие сомнения...

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