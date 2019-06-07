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Ежедневные сообщения о лесных пожарах в Иркутской области часто напоминают сводки с полей сражений: тысячи сгоревших гектаров леса, сотни пожарных и добровольные дружины мужественно сражаются с полыхающим народным богатством, над тайгой барражируют самолёты пожарной авиации и дроны... А лес горит. И начиная чуть ли не с апреля, горит ежедневно, ежегодно и постоянно. И несмотря на все кажущиеся титаническими усилия власти в лице МЧС, лесозащитных организаций, прокуратуры, остановить этот ежегодный пал почему-то не получается. Один из главных инструментов предупреждения пожаров – запрет на посещение лесов, на разжигание костров, на так называемые сельхозпалы (это когда владельцы земельных наделов чтобы избавиться от сухой прошлогодней травы, просто поджигают её), откровенно говоря, действует слабо...
Иркутская область не только одна из самых залесённых, но и самых горящих. Леса, конечно, горели и раньше, и при советской власти тоже. Но, во-первых, не в таких масштабах, а во-вторых, не так часто. Хотя бы потому, что тогда существовала мощная лесохозяйственная отрасль, в которой было не только Министерство лесного хозяйства, но и множество лесхозов, лесничеств, лесоучастков, тысячи сотрудников которых и добывали лес, и бдительно охраняли его от пожаров и браконьеров. Кто не помнит выложенные из подручного материала на склонах холмов и гор огромные буквы: «Берегите лес от пожаров!», «Лес – наше богатство!», а на тропинках вблизи больших и малых населённых пунктов – многочисленные плакаты и транспаранты с правилами поведения в лесу?! И был хозяином леса лесник, который отвечал за сохранность своего надела. Причём площадь каждого участка была вполне разумных размеров, лесник вполне мог за день объехать его на лошади и проконтролировать состояние вверенного ему кордона...
Но вот грянули новые времена, в 2006-м появился новый лесной кодекс, согласно которому произошла так называемая оптимизация лесного комплекса. А как у нас при неокапитализме проводится оптимизация, вам подробно расскажут и медики, и педагоги... Другими словами, главное – платить мало, получать много, а результата добиваться минимальным количеством персонала, маржу делить между своими...
И теперь на одного государственного лесного инспектора приходится более ста тысяч гектаров леса! Естественно, что контролировать такую площадь ни один лесник не в состоянии. А уж уследить за незаконными рубками леса, за нарушениями правил заготовки древесины и подавно. Недаром лесные специалисты называют этот Кодекс воровским. Ведь в соответствии с его положениями количество инспекторов сократилось в десятки раз! И несмотря на многочисленные призывы местных специалистов что-то изменить, оградить лес от пожаров и расхищения, увеличить количество специалистов, которые охраняли бы лес, помогали восстанавливать его, незаметно, чтобы Государственная дума и правительство страны принимали какие-то меры. И продолжают выгорать миллионы гектаров нашего богатства, и продолжают идти составы с нашим лесом в Китай, возвращаясь оттуда в форме мебели по завышенным ценам и палочек для еды. И продолжают наживаться организаторы контрабандных рубок.
- Однако было бы несправедливо сказать, что в Иркутской области совсем ничего не делается: только с начала пожароопасного периода инспекторы лесной охраны провели 1323 контрольно-проверочных мероприятия, в ходе которых выявлено 260 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 239 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ, наложено 163 административных штрафа на общую сумму 2 млн 225,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Хорошо вроде бы! Но цифры эти лукавые. Поскольку любому, умеющему считать до десяти, понятно, что эти штрафы несоизмеримо малы по сравнению с наносимым пожарами и браконьерами уроном тайге и нам с вами. А значит, нужен закон, который бы кратно увеличил суммы штрафов. По мнению специалистов, только по итогам 2018 года ущерб Иркутской области составил 5,6 миллиарда рублей! Другими словами, степень наказания не соответствует масштабам воровства. За мешок муки могут дать пять лет, а за украденные кубометры леса – условно!
Должна быть государственная, чёткая система охраны леса и от пожаров, и от незаконной вырубки. Но судя по отсутствию какой-либо реакции «сверху» на эти инициативы «снизу», кому-то очень выгодны и сложившаяся ситуация с лесом, и дыры в несовершенных законах...
Но вот на днях пришло сообщение, что незаконной вырубкой леса и пожарами в Иркутский области заинтересовался Владимир Путин. Может быть, он поможет навести порядок в наших лесах?
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