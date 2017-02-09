Гектар в подарок, или По стопам Столыпина

В минувшем году президент В. Путин подписал закон, предоставляющий гражданам земельные участки в Дальневосточном федеральном округе.

Главная цель этого закона – закрепление существующего населения на Дальнем Востоке и привлечение новых граждан Российской Федерации на эту территорию. И дать им возможность выбирать, где жить и чем заниматься. Оптимально – чтобы больше людей переезжали на Дальний Восток и вели там экономически активную жизнь.

Чиновники подсчитали, что земельный фонд на Дальнем Востоке превышает 614 миллионов гектаров, а используется из них чуть более двух миллионов. Ещё 147 миллионов пригодны для проживания или хозяйственного освоения: это земли сельскохозяйственного назначения, леса, промышленные территории. Другими словами, этого богатства хватит на каждого россиянина. А по данным Минвостокразвития, в переселении на эти земли могут быть заинтересованы около 30 миллионов наших сограждан. Иностранцев к этим землям не допустят, установив запрет на продажу. А вот каждому россиянину готовы выделить по гектару. Правда, есть условие: участок надо освоить за пять лет, то есть построить на нём что-нибудь или начать вести бизнес. Устроит и минимальный результат — хоть сарай там возвести. Это тоже будут считать вкладом в экономику региона (в плане покупки стройматериалов)...

Идея заселения малоосвоенных просторов Дальнего Востока далеко не нова: ещё в начале XX столетия великий реформатор Пётр Аркадьевич Столыпин не только предложил, но и практически реализовал этот проект... Прошло более ста лет, и эта здравая идея о заселении не освоенных во времена Столыпина земель вновь овладела властными структурами России.

Однако во времена столыпинских реформ все расходы по переезду крестьян на новое место жительства несло государство. Оплачивались даже поездки ходоков, которых привозили в Сибирь и на Дальний Восток для осмотра местности, куда предстояло переселиться всей крестьянской общине.

Каждой семье полагалась ссуда – до 160 рублей. По ценам 1913 года на эти деньги можно было купить хорошую дойную корову (60 рублей), рабочую лошадь (70 рублей), а также всю необходимую домашнюю утварь, одежду и сельскохозяйственные орудия. Помимо «домообзаводственных», переселенцам выдавались также семенные ссуды. Кроме того, они на три года освобождались от всех казённых платежей и от воинской повинности.

Землю переселенцы получали даром и в собственность, а не в пользование, – по 50 десятин на семью (одна десятина немного больше гектара). Для переселенцев орошали Голодную Степь, рыли общественные каналы.

Землю раздавали крестьянам без ограничений. Появилась даже особая категория переселенцев – так называемые стодесятинники – те, кто успевал обрабатывать сто и более десятин земли...

Нынешний один гектар — это площадь сто на сто метров. И почему именно гектар? Много это или мало? Эксперты говорят, что одного гектара не хватит, чтобы эффективно заниматься фермерством. Однако по мысли современных чиновников, на одном гектаре вполне можно завести тепличное хозяйство или открыть птицеферму. За год можно вырастить до шести поколений бройлерных цыплят, годовой прирост составит 6 000 голов или 18 тонн мяса, несушки принесут 200 000 яиц, окупаемость таким образом — меньше года. В идеале, разумеется.

Ещё один вариант — лесное хозяйство. На одном гектаре, конечно, нет смысла высаживать деревья, но можно заняться их обработкой. Для открытия пилорамы хватит и 30 соток — подъезд, склад, навес. Но снова недешёвое оборудование — несколько миллионов рублей.

Точно хватит одного гектара, чтобы открыть магазин или кафе. Но тут надо оговориться, что раздавать участки будут не менее чем в десяти километрах от населённых пунктов с численностью населения в 50 тысяч человек или не менее чем в 20 километрах от городов с 300-тысячным населением.

Что же касается какой-то поддержки, то вот дочерний банк группы ВТБ «Почта Банк» в середине текущего года обещает запустить специальную программу кредитования для обустройства переселенцев. По словам главы банка ВТБ Андрея Костина, в рамках этой программы банк будет выдавать небольшие кредиты по льготной ставке примерно в 8–10%. Кредиты будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Вроде бы хорошо, но вот вопрос о налоговых льготах для будущих землевладельцев всё ещё находится в стадии проработки.

Современный проект по наделению гектаром дальневосточной земли всех желающих не подразумевает никаких расходов со стороны государства.

(Для сравнения: только с 1906 по 1914 год силами Переселенческого управления в Сибири и на Дальнем Востоке было построено более 12 тыс. км дорог!)

Землю будут давать в основном в отдалённых районах, где нет дорог, электричества и коммунальных сетей. При этом строить дороги и прокладывать инженерные коммуникации на неосвоенных территориях государство не планирует.

Отсюда вопрос: захотят ли люди брать землю в медвежьих углах? Ведь помимо земли людям необходимо жильё, нужна инфраструктура... Любой человек, переезжая с одного места на другое, прежде всего оценивает, что он теряет и что приобретает. Получается, что сейчас есть некое политическое решение, но нет механизма его реализации. А потому, сдаётся, что очень скоро мы увидим обратное движение тех, кто обнаружит, что мечтать у телевизора о бесплатном гектаре – это одно, а вести хозяйство не нём – это совсем другое...

Нет, я ничего не имею против самой идеи бесплатной раздачи гектаров, люди у нас трудолюбивы и изобретательны, а земель неосвоенных – немерено, но невольно думается, что подготовка к этой акции должна была бы быть более серьёзной и продуманной. Иначе весь этот проект напоминает некий пиар-ход для снятия социального напряжения в обществе в преддверии президентских выборов...

Помните мудрое из детства: «Нужно так давать, чтобы можно было взять...».