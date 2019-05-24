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Где деньги лежат?
Дмитрий КИСЕЛЁВ   
24 Мая 2019 г.
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Как бы хотелось верить! Нет, не в Бога, – это дело интимное и сугубо индивидуальное, а верить людям, которые тебя окружают, чиновникам, полиции, ФСБ, правительству, наконец. Очень хочется верить, что они заботятся о нас с вами – работающих и неработающих, пенсионерах, многодетных семьях, всех гражданах, живущих в этой стране. Хочется верить, но как-то не получается.

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И не дают покоя такие простые, очевидные вопросы: почему в самой богатой стране мира самые нищие пенсионеры и бюджетники, почему прибыль от продажи ресурсов, которые по конституции принадлежат народу, идёт в карманы нескольких человек, почему, наконец, воровство и коррупция достигли в России каких-то немыслимых размеров? У полковника Захарченко, нашли около десяти миллиардов рублей, свыше 1,6 миллиарда рублей похищены на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха; давно ли схватили за руку при получении миллионной взятки министра Улюкаева, а позже сенатора Арашукова и его отца, причастных к хищению 30 миллиардов рублей?

А у арестованного в апреле начальника одного из отделов управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные деньги в разных валютах и ценности на сумму, превышающую 12 миллиардов рублей; у главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна суд изъял имущество на 10 миллиардов рублей; на минувшей неделе заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина обвинили в хищении трёх миллиардов рублей... Список далеко не полон. Тем более что это, надо полагать, только то, что попало на страницы печати, и то, что оказалось в поле зрения правоохранительных органов...

Не нам разбирать, как и за что все эти министры и полковники с генералами брали и продолжают брать взятки. Вопрос в другом: какое наказание они понесут за это? Ведь большинство фигурантов громких дел у нас традиционно отделываются лёгким испугом. Как, например, в случае с бывшим министром обороны Сердюковым и его подельницей Васильевой. Михаил Задорнов как-то обронил, что борьбу с коррупцией в России ведут весьма опытные коррупционеры. Вероятно, именно поэтому все потуги властей преодолеть извечную отечественную беду не оканчивались никаким результатом.

Хотя картинка в телевизоре живописует о жестокой борьбе с чиновничьим воровством...

Но это, скажем так, криминальный увод заработанных народом средств из бюджета, за который худо-бедно ещё как-то пытаются наказывать.

  • Но обратимся к некриминальным способам отъёма денег у населения. Так сказать, грабёж по-министерски. Слово «министр» русский язык позаимствовал у латинского, переводится оно как «слуга». Так вот, эти «слуги», давно уже возомнившие себя хозяевами, дорвавшиеся до хлебных министерских мест, получают за свой «нелёгкий» труд в СОТНИ раз большую плату, чем получает её большинство населения страны, не говоря уже о сорокачетырёхмиллионной армии пенсионеров и ветеранов. Так, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова имеет зарплату в 1 миллион четыреста тысяч рублей в месяц, министр финансов Антон Силуанов – 1,73 миллиона рублей в месяц, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заработала в прошлом году почти 22 миллиона рублей. Это на десять миллионов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сведениях о доходах, расходах и имуществе служащих ЦБ, опубликованных на официальном сайте регулятора.

Что касается других служащих Центробанка, то некоторые из них заработали даже больше своего руководителя. Так, первый зампред банка Сергей Швецов задекларировал доход в размере 77,2 миллиона рублей. И так далее...

Нет смысла раскрывать доходы всех министров и их помощников. Они ненамного меньше, чем у перечисленных. Понимаю: тяжкая, до пота, работа с бумагами, высокая ответственность, ненормированный рабочий день, квалификация... Всё так. Но не в тысячу же раз больше, чем педагога, врача, инженера?!

Сейчас некоторые политики порой любят вспоминать и поругивать советские времена. Так вот, для сравнения: зарплаты первых лиц Советского государства были в четыре – пять раз больше окладов обычных граждан и составляли: генсека – 1 500 руб.; члена политбюро – 1 200 руб.; кандидата в члены политбюро – 1 000 руб.; секретаря ЦК КПСС – 800 руб.; министра – 800 руб. Сравнение явно не в пользу нынешней власти.

И о какой вере вообще нынешним руководителям страны можно говорить?!

Едва ли не каждый день по телевизору показывают трогательные кадры с просьбой помочь смертельно больным детям. Им и требуется-то, по министерским меркам, немного – 1-2 миллиона. И люди сбрасываются. Отрывают от своих скудных зарплат кто 200, кто 300 рублей. Помогают как могут. Почему этого не делает государство в лице своего правительства?!

Вряд ли имеет смысл давать советы государственным служащим, а тем более президенту, но ведь что-то с этими финансовыми перекосами делать надо!

И пусть на фоне этого финансового беспредела попробует кто-нибудь убедить меня и всех остальных полунищих бюджетников и пенсионеров в том, что в стране нет денег! Да только того, что было украдено за последние три года, хватило бы, чтобы надолго обеспечить достойную жизнь населения. Вот только кто этим будет заниматься?

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