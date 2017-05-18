Эх, кабы дожить бы!

О том, что пенсионный возраст нужно поднимать в наших политико-экономических верхах, поговаривали давно. Денег-де в стране не хватает, Пенсионный фонд испытывает постоянный дефицит средств, и вообще, не слишком ли много у нас стране пенсионеров?!
И хотя мысли эти озвучивают как бы обиняком, не слишком акцентируя, тем не менее, сдаётся, они многим нашим либералам спать спокойно не дают...
Так, в феврале «Известия» сообщили, что в правительстве якобы уже приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста, и дискуссии ведутся лишь о том, когда объявлять об этом. Тогда в Минтруде поспешили заверить, что решение ещё не принято, и напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, что время для повышения пенсионного возраста ещё не пришло.
Но дыма без огня не бывает. Невольно думается, что этой дискуссией граждан подготавливают к мысли, что жёсткая пенсионная реформа — дело неизбежное. Никто во власти якобы этого не хочет, но вот жизнь заставляет!
А на днях появилось сообщение, что Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента Владимира Путина «Стратегию-2035», обозначив в документе значительный общественный запрос на государственное пенсионное обеспечение. Кудрин предлагает президенту ужесточить условия для получения пенсии, а также повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин, с шагом по полгода в год, начиная с 2019-го. В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9 % – до 38,52 млн.
Как отмечается в материалах ЦСР, за 2014−2016 годы средняя пенсия сократилась на 7 % в реальном выражении и составила 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34 % от средней зарплаты. Между тем, в 2012 году соотношение средней пенсии с прожиточным минимумом достигало 1,8, а принятая в том же году правительством РФ стратегия развития пенсионной системы предполагала довести этот показатель до 2,5−3, а соотношение пенсии со средним заработком — до 40 % (минимального стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда, МОТ).
По мнению российского экономиста, публициста и политика Михаила Делягина, логика Кудрина очень проста: если денег на пенсионеров не хватает, а люди не хотят увеличивать возраст выхода на пенсию, – значит, нужно платить пенсию не всем. И назвать это «активным долголетием». Надо сказать, что эта политика уже реализуется: Кудрин не придумал что-то качественно новое, а просто продолжает, доводя до абсурда, тот курс, который нынче реализуется.
Уже в этом году огромное количество людей не может получить трудовую пенсию, потому что людям платят слишком низкие зарплаты, не позволяющие им набрать даже минимальные пенсионные баллы, необходимые для начисления трудовой пенсии. Соответственно, они получают только пенсию по возрасту, которая низка и которую начинают выплачивать позже. Это уже огромное количество случаев, и, помимо занятых «в тени», пенсий лишаются люди, вся вина которых перед либеральными властями заключается в бедности. А кого интересует положение тех, кто не может найти себе работу, или тех, у кого зарплата ниже 10 тысяч рублей?
Известно, что у нас многие медики получают 12 тысяч рублей, а кое-где и меньше. Медсёстры получают семь тысяч. Таким образом, люди, которые зарабатывают мало, автоматически выталкиваются из пенсионной системы.
На 2017 год, по данным Росстата, у 10 % работающих граждан зарплата составляет меньше 10 тысяч рублей. И эти люди, после принятия Стратегии Кудрина, смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которая сейчас составляет чуть более восьми тысяч рублей.
Другими словами, пенсию получат те немногие, кто сумеет дожить да пенсионного возраста. Это прямое предложение отказаться от пенсионной системы, поскольку для большинства граждан России пенсионная система просто перестанет существовать. Они будут работать, платить в пенсионный фонд, но пенсию никогда не увидят. Примерно 50–60 % мужчин, не дожив до пенсии, будут финансировать живых...
Вот такая стратегия. Хочется верить, что сейчас она принята не будет, ведь впереди выборы, а её принятие, мягко скажем, очень не понравится большинству электората. Тем более и президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что повышение пенсионного возраста в стране, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67 лет — мера, как минимум, преждевременная.
Утешительно, но всё же сомнение остаётся... А что будет после выборов?
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