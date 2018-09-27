Дорогие мои старики!

От сотрудников редакции общей для всех нас газеты примите самые искренние поздравления с нашим всеобщим же праздником – международным днём пожилого человека.

Вот только как-то не хочется применять слово «пожилые» ко всем людям старшего поколения, да и к себе тоже – для себя-то мы, уж точно, всегда молоды! По крайней мере, в душе.

Куда приятнее, чёрт побери, когда толерантные наши правители уважительно величают нас иной раз в медийном миру, особенно перед выборами, представителями социального возраста активной мудрости, людьми третьего возраста, а то и вовсе выразителями королевского или серебряного века.

А и правда, когда человек становится пожилым? С выходом на пенсию? С взятием какого-то очередного юбилейного рубежа? Когда благодаря нашим деткам мы становимся дедками да бабками для своих внуков? Или прабабками? Или всё же когда, глядя вослед еле волочащему ноги от старческой немощи индивиду, не приходит на ум уже иного определения кроме как старик, старуха?

Конечно, стареем и выглядим мы все по-разному – против породы да генов, врождённых и приключившихся болезней не попрёшь. Но и от образа жизни, отношения к ней, от моральной усталости, наконец, когда человек сам записывает себя в старики – тоже, согласитесь, многое зависит. Одни уже к 50 годам доводят себя до такого состояния, что их не только на пенсию, в хоспис отправлять жалко, другие и в 80 лет бодры и крепки.

Учёными давно подмечено, что дольше живут именно те люди, что варятся в гуще этой самой жизни: активно работают телом и головой, приносят пользу другим, всю жизнь продолжают учиться чему-то новому. Если любая живность, будь то человек, былинка или животинка какая-нибудь, полезна другим – природе нет смысла от неё избавляться. Так устроена живая материя.

Вот вспомнился фильм «Холодное лето 53-го», когда герой Анатолия Папанова на склоне лет говорил: «Так хочется ещё пожить. Поработать. Приносить людям пользу». Интересно, уж не об этом ли подумало наше мудрое руководство, пошло, так сказать, навстречу чаяниям старшего поколения, когда решило повысить возраст выхода на пенсию? Только вот такой выбор – работать дальше или отдыхать – надо было всё же предоставить самим пенсионерам.

По работе, да теперь уже и по жизни, мне часто приходится общаться с людьми преклонного возраста, и примеров, когда зрелые, но крепкие люди продолжают интересно жить для себя и при этом приносить пользу обществу, могу назвать сотню. У нас, вон, в дружественной газете фирме до сих пор трудится маркшейдером 83-летний мужчина. Назвать его стариком как-то язык не поворачивается, когда он с рюкзаком породы ходит по горам так, что и молодым не угнаться. В моём спортивном окружении, например, есть великовозрастные спортсмены 75-80 лет, которые до сих пор выступают за команды ветеранов на различных соревнованиях. А сколько педагогов, преподавателей вузов, учёных, писателей и журналистов продолжают активно трудиться в весьма зрелом возрасте? Читают лекции, пишут статьи и книги, активно делятся знаниями и жизненным опытом с молодыми. Вы зайдите в любой Совет ветеранов. Там так кипит жизнь, что иной раз сравнишь этих активистов со стажем с 15-20-летними отроками, вечно сидящими в своих гаджетах, и подумаешь: а кто же из них старички и кто молодёжь?

Да что далеко ходить? В нашей газете уже полтора десятка лет трудится известный вам Дмитрий Григорьевич Киселёв, который в свои 75 лет по-прежнему поражает коллег бодрым видом и искромётностью ума.

Может, потому я более всего и люблю теперь общаться с двумя категориями людей – стариками да детьми – что у одних уже, а у других ещё сознание не забито меркантильной погоней за деньгами, материальными благами, карьерой. Одни ещё только начинают познавать жизнь, другие её анализируют. А это всегда интересно.

А ещё у людей этого серебряного возраста великая миссия на Земле – воспитывать, пока их родителям вечно некогда, последующее поколение людей. Учить тому, что хорошо знаем сами, что считаем нужным передать дальше. Воспитывать их так, чтобы им в свою очередь тоже захотелось продлять жизнь на этой планете. Так что на покой нам в любом случае рано. Как поётся в одной известной песне: «Дорогие мои старики... Мы ещё, мы ещё повоюем!»

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