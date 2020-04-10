Cтрана в режиме

Россия, как и другие страны, находится сейчас в режиме чуть ли не всеобщей самоизоляции от эпидемии коронавируса. Мы уже две недели кряду (а обещают, что и месяц, и более) сидим дома, не работаем и со страхом глядим в будущее. Все эпидемии рано или поздно заканчиваются, а людям надо будет жить дальше. Но вот как и на что?

Сейчас государство вроде как делает все возможное, чтобы пресечь заразу на взлете. Но на то оно и государство, чтобы уже сейчас озаботиться о том, как с наименьшими потерями выйти из этой беды – сохранить экономический потенциал страны, основные производства, рабочие места и не утратить главную составляющую силу любого общества – работника.

Но все ли делается в этом направлении? Подкреплены ли законодательно обещанные нам властями сверху «свободы от работы», всеобщая поддержка «социально незащищенных слоев населения», сохранение зарплат ВСЕМ работающим, отсрочка по коммунальным платежам, налогам, оплате кредитов? Ведь лишь продекларировать все это, находясь на полном гособеспечении, высоко и вдали от простых людей – это одно. И совсем другое – реально помочь простым людям получить все это на местах.

Как, например, быть тем, кто задействован в частных структурах и корпорациях или трудится в личном, семейном бизнесе? Где им брать денежку на прокорм семьи, на оплату арендуемых под бизнес помещений, на налоги, на выплату кредитов, если доступ к производимым ими товарам и услугам в большинстве своем перекрыт тем же государством? А ведь таких людей, что работают в одиночку или коллективно на чужого частного дядю – добрая половина трудового населения страны. Навряд ли каждый такой частный дядя захочет (да и сможет) выдать своим работникам те же гарантии, что и государство работникам бюджетных и государственных структур! А ведь нынешних работников частного сектора в свое время, когда власть имущие перекраивали государство под капитализм, вводили в стране рынок и частную собственность, никто не спрашивал, как они будут выживать, столкнувшись с подобной бедой!

На днях один мой знакомый, имеющий свой небольшой семейный бизнес в сфере обслуживания, когда этот бизнес из-за эпидемии схлопнулся, кинулся было по инстанциям: нельзя ли, мол, как-то налоги скостить, аренду за помещение хотя бы временно не платить такому же частному лицу, или кредит в банке, что брали на развитие предприятия, отсрочить? И везде получил почти одинаковый ответ: «Вот кто вам обещал, к тому и обращайтесь!». Подобный ответ получила и соседка, многодетная работающая мать, когда обратилась за обещанными дополнительными пятью тысячами рублями для ребенка.

И ведь по-своему «инстанции» правы: законами-то все эти меры обещанной помощи нигде не подтверждены. Лишь продекларированы.

Вот и получается, что государство пока решило ограничиться полумерами. Ввело по стране в связи с угрозой эпидемии меры предосторожности, по сути меры чрезвычайной ситуации, но вот на введение самого ЧС, как это сделала Япония, не решилось – хлопотно это и накладно! Тогда же придется уже на себя брать все функции и обязательства по защите и сохранению народонаселения, по его занятости, обустройству, содержанию, обеспечению всем необходимым и т. д. Проще же продекларировать заботу о народе и затем, по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», предоставить этому народу самому как-то выпутываться из сложной ситуации.

Проще, например, объявить, что все соотечественники должны быть в масках, чем предоставить их людям. Обошел я тут намедни, как законопослушный гражданин, все близлежащие от дома и работы аптеки – ну ни в одной нет этих треклятых масок! Даже втридорога! Зато их вагонами и бортами отправляем соседям и заклятым недругам – это же так гуманно и человечно! Но раз в стране карантин, не обязанность ли государства в первую очередь обеспечить этими простейшими средствами защиты свое население? Причем, бесплатно, как и подобает при режиме ЧС.

Проще же выдать предписание органам ГИБДД отлавливать на дорогах автомобилистов, не подкрепив такие их действия законом.

Проще тому же Роспотребнадзору вместо того, чтобы помочь всем необходимым среднему и малому бизнесу, выдать предприятиям сногсшибательные по своей новизне рекомендации: обрабатывать руки дезраствором, носить маски, мерить температуру, проветривать помещения, иметь пятидневный запас всего этого и… организовать работу в многосменном режиме, чтобы избежать скученности. Вот и думает теперь малый бизнес, как ему пять работников разбить на три смены! И как ему выживать в дальнейшем – экономический-то кризис еще впереди!

Нет, дорогое мое государство, если уж ты сказало «А» – вогнало страну в связи с коронавирусом в особый режим, запретив всё и вся, по крайней мере, в отдельных регионах, то уж найди в себе силы и смелость сказать и «Б» – реально, делом помоги всем своим людям справится с бедой. Если, конечно, ты единое государство. Для всех.

P.S. Когда статья была сдана в работу, с очередным обращением ко всем ветвям власти и к народу выступил президент РФ В.В. Путин. В обращении он акцентировал внимание органов власти в частности и к тем вопросам, что были подняты в данной статье. Сейчас по ним готовятся соответствующие решения.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...