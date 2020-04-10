Cтрана в режиме

Россия, как и другие страны, находится сейчас в режиме чуть ли не всеобщей самоизоляции от эпидемии коронавируса. Мы уже две недели кряду (а обещают, что и месяц, и более) сидим дома, не работаем и со страхом глядим в будущее. Все эпидемии рано или поздно заканчиваются, а людям надо будет жить дальше. Но вот как и на что?
Сейчас государство вроде как делает все возможное, чтобы пресечь заразу на взлете. Но на то оно и государство, чтобы уже сейчас озаботиться о том, как с наименьшими потерями выйти из этой беды – сохранить экономический потенциал страны, основные производства, рабочие места и не утратить главную составляющую силу любого общества – работника.
Но все ли делается в этом направлении? Подкреплены ли законодательно обещанные нам властями сверху «свободы от работы», всеобщая поддержка «социально незащищенных слоев населения», сохранение зарплат ВСЕМ работающим, отсрочка по коммунальным платежам, налогам, оплате кредитов? Ведь лишь продекларировать все это, находясь на полном гособеспечении, высоко и вдали от простых людей – это одно. И совсем другое – реально помочь простым людям получить все это на местах.
Как, например, быть тем, кто задействован в частных структурах и корпорациях или трудится в личном, семейном бизнесе? Где им брать денежку на прокорм семьи, на оплату арендуемых под бизнес помещений, на налоги, на выплату кредитов, если доступ к производимым ими товарам и услугам в большинстве своем перекрыт тем же государством? А ведь таких людей, что работают в одиночку или коллективно на чужого частного дядю – добрая половина трудового населения страны. Навряд ли каждый такой частный дядя захочет (да и сможет) выдать своим работникам те же гарантии, что и государство работникам бюджетных и государственных структур! А ведь нынешних работников частного сектора в свое время, когда власть имущие перекраивали государство под капитализм, вводили в стране рынок и частную собственность, никто не спрашивал, как они будут выживать, столкнувшись с подобной бедой!
На днях один мой знакомый, имеющий свой небольшой семейный бизнес в сфере обслуживания, когда этот бизнес из-за эпидемии схлопнулся, кинулся было по инстанциям: нельзя ли, мол, как-то налоги скостить, аренду за помещение хотя бы временно не платить такому же частному лицу, или кредит в банке, что брали на развитие предприятия, отсрочить? И везде получил почти одинаковый ответ: «Вот кто вам обещал, к тому и обращайтесь!». Подобный ответ получила и соседка, многодетная работающая мать, когда обратилась за обещанными дополнительными пятью тысячами рублями для ребенка.
И ведь по-своему «инстанции» правы: законами-то все эти меры обещанной помощи нигде не подтверждены. Лишь продекларированы.
Вот и получается, что государство пока решило ограничиться полумерами. Ввело по стране в связи с угрозой эпидемии меры предосторожности, по сути меры чрезвычайной ситуации, но вот на введение самого ЧС, как это сделала Япония, не решилось – хлопотно это и накладно! Тогда же придется уже на себя брать все функции и обязательства по защите и сохранению народонаселения, по его занятости, обустройству, содержанию, обеспечению всем необходимым и т. д. Проще же продекларировать заботу о народе и затем, по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», предоставить этому народу самому как-то выпутываться из сложной ситуации.
Проще, например, объявить, что все соотечественники должны быть в масках, чем предоставить их людям. Обошел я тут намедни, как законопослушный гражданин, все близлежащие от дома и работы аптеки – ну ни в одной нет этих треклятых масок! Даже втридорога! Зато их вагонами и бортами отправляем соседям и заклятым недругам – это же так гуманно и человечно! Но раз в стране карантин, не обязанность ли государства в первую очередь обеспечить этими простейшими средствами защиты свое население? Причем, бесплатно, как и подобает при режиме ЧС.
Проще же выдать предписание органам ГИБДД отлавливать на дорогах автомобилистов, не подкрепив такие их действия законом.
Проще тому же Роспотребнадзору вместо того, чтобы помочь всем необходимым среднему и малому бизнесу, выдать предприятиям сногсшибательные по своей новизне рекомендации: обрабатывать руки дезраствором, носить маски, мерить температуру, проветривать помещения, иметь пятидневный запас всего этого и… организовать работу в многосменном режиме, чтобы избежать скученности. Вот и думает теперь малый бизнес, как ему пять работников разбить на три смены! И как ему выживать в дальнейшем – экономический-то кризис еще впереди!
Нет, дорогое мое государство, если уж ты сказало «А» – вогнало страну в связи с коронавирусом в особый режим, запретив всё и вся, по крайней мере, в отдельных регионах, то уж найди в себе силы и смелость сказать и «Б» – реально, делом помоги всем своим людям справится с бедой. Если, конечно, ты единое государство. Для всех.
P.S. Когда статья была сдана в работу, с очередным обращением ко всем ветвям власти и к народу выступил президент РФ В.В. Путин. В обращении он акцентировал внимание органов власти в частности и к тем вопросам, что были подняты в данной статье. Сейчас по ним готовятся соответствующие решения.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Журнал «Русский репортер»: мы прощаемся, но не говорим до свидания?
Журнал «Русский репортер» прекратил существование из-за потери финансирования, сообщает редакция журнала на своей странице в соцсети «Вконтакте».
-
Мир испугался, но жизнь продолжается: что предлагает «коронавирусный телеэкран»?
Чума во времена Бокаччо делала безлюдными города, Пушкин три месяца провёл в карантине, пока холера свирепствовала в России, Булгаков в Гражданскую не смог уехать в эмиграцию, так как заболел тифом... COVID-19 вовсе не так страшен – Акунин уехал и сообщает, что его коронавирус похож на «паршивый затяжной грипп», но жизнь на планете остановилась, такого единовременного всемирного испуга не было никогда.
-
Мифы о коронавирусе: им верят не только простые люди, но и врачи
Не всем слухам о COVID-19 стоит доверять, заявили эпидемиологи и рассказали, что является правдой, а что вымыслом. Давайте разбираться вместе.
-
А за нами-то наблюдают…
В магазинах и супермаркетах за людьми наблюдают не только сотрудники и охранники, но также иногда и умное оборудование. Это позволяет обезопасить торговую точку от краж, незаконных проникновений, да и сами работники при таком присмотре чувствуют себя не только защищеннее, но и дисциплинированнее.
-
Борис Грачевский снова стал отцом!
Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в социальных сетях поделился радостной новостью - у него родился сын!
-
В Москве медикам разрешат парковаться бесплатно
Парковка для медиков в Москве станет бесплатной — в настоящее время формируется реестр медицинских сотрудников, которые смогут воспользоваться льготой.
-
В Карелии экс-начальника колонии задержали по делу об избиении заключенного
Бывшего начальника исправительной колонии №9 в Петрозаводске Ивана Савельева задержали по делу об избиении заключенного.
-
Запах дождя в природе — не просто так
Ученые Лундского университета (Швеция) доказали, что «запах дождя», остающийся в свежем воздухе после дождя, создают особые летучие вещества, которые выделяют почвенные микробы для привлечения членистоногих. Микробам это жизненно необходимо, поскольку членистоногие, а именно ногохвостки, помогают бактериям разноситься по миру.
-
Альбина Джанабаева рассказала о воспитании совместных с Валерием Меладзе детей
Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева редко посещает звёздные вечеринки и практически не даёт интервью. Недавно она сделала исключение и рассказала о том, как воспитывает своих детей.
-
В России могут разрешить продавать землю в заповедниках
Для жителей посёлков, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий, предлагают снять ограничения на покупку и продажу земель в их населённых пунктах. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии.
-
Зюганов назвал голосование в сентябре «халтурой»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением перенести единый день голосования с 13 сентября на более позднюю дату.
-
Стас Михайлов перенёс серьёзное воспаление лёгких
Певец Стас Михайлов, на время пропавший из соцсетей, как оказалось, перенес двустороннее воспаление легких. Артист даже был госпитализирован в один из подмосковных госпиталей.
-
Для тех, кому снится рокот космодрома...
Ровно 39 лет назад, 10 апреля 1981 года, в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики — один из интереснейших научно-технических музеев столицы, расположенный в основании уникального памятника - монумента-обелиска «Покорителям космоса».
-
Шойгу просит Чехию передать России снесенный памятник Коневу
Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. Обращение опубликовано в четверг, 9 апреля, на сайте компартии Чехии и Моравии.
-
Василиса Володина ушла из «Давай поженимся!» в самоизоляцию
Астролог Василиса Володина отказалась принимать участие в съёмке ближайших выпусках телепередачи «Давай поженимся!». Она призналась, что хочет соблюдать полную самоизоляцию во время пандемии коронавируса.
-
Флешмоб в соцсетях: поем песни Зыкиной и настраиваемся на лучшее
Ансамбль «Россия» имени Зыкиной запустил музыкально-вокальный флешмоб в соцсетях. Чтобы стать его участником, нужно спеть и записать на камеру телефона любую песню из репертуара народной артистки.
-
Коронавирус добрался даже до изолированного индейского племени в Амазонии
Коронавирус добрался в самые отдаленные регионы Амазонии, сообщил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта. На этой неделе первого инфицированного COVID-19 выявили среди отрезанных от цивилизации индейских племен яномамо, проживающих в тропических лесах на севере страны.
-
Коронавирус в Коми: власти не справляются
Подал в отставку министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. Этот регион стал лидером по количеству зараженных в РФ после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
-
В Заполярье завели уголовное дело за массовое заражение коронавирусом
В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело о неосторожности, результатом которой стало массовое заражение коронавирусом. (Герой этой истории проявил халатность и в итоге поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье еще нескольких десятков человек. И пусть этот пример послужит уроком другим. - прим. МГ.)
-
Доктор Малышева рассказала, как проверить себя на уязвимость перед коронавирусом
Известная врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трех домашних способах проверки, находится ли человек в группе риска в связи с коронавирусом. О том, как оценить работу своих легких и их способность пережить COVID-19, медик рассказала своим подписчикам в Instagram.