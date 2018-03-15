Совсем ничего осталось до выборов президента нашей страны. Завтра, слава богу, объявят день тишины.

А как в предшествующие недели и месяцы ведущие СМИ и политики всех рангов нагнетали обстановку про то, что страна-де опять находится на пороге великих свершений, на судьбоносном повороте в истории развития России, в очередной раз стоит перед выбором своего будущего!? Кандидаты и их пособники призывали российский народ трезво оценить сложившуюся в стране обстановку и сделать единственно правильный выбор в пользу их и только их кандидата. Вот об этом бы и хотелось немного поразмышлять, а заодно и помечтать.

Поразмышлять на тему: а что это за страна у нас такая недоразвитая, общество нежизнеспособное, государство с его законами и конституцией слабое и никудышное, если выборы очередного руководителя этого государства каждый раз превращаются у нас чуть ли не в трагедию или событие вселенского масштаба? Ведь по сути-то в нормальном устоявшемся демократическом обществе, в государстве с чётким пониманием стратегической цели и с долгосрочной программой своего развития это должно выглядеть как обыкновенная смена часовых на посту. Не более. Пусть на посту высоком, пусть часовых неординарных, но ведь сути это не должно менять! Или мы всё-таки ещё недоразвитые, слабые и никудышные настолько, что в зависимости от фигуры и взглядов одного человека нас вместе со страной может мотнуть в своём развитии в диаметрально противоположную сторону?

Теперь о мечтах. Познакомился я тут на досуге с программами (у кого есть) и с высказываниями наших кандидатов на это самое будущее страны и, как среднестатистический россиянин, пришел к выводу, что хочу единого кандидата. Поясню почему. Ведь все они, по их словам, несомненно, хотят процветания своей стране и достойного будущего своему народу. И у каждого из них (у кого-то больше, у кого-то меньше) в их программах есть рациональные зёрна, что и чаяниям народа на достойную жизнь отвечают, и страну к развитию подвигнут. Вот я и размечтался: эх, кабы всё это нужное, доброе, вечное да в одну бы программу – в одни руки и голову! Всё то рациональное и необходимое для страны и народа из всех этих «20 шагов», «123 трудных шагов», «100 пунктов» или из послания для «мощного рывка» по «дороге в будущее»!

Ну, кто бы из нас был против пенсий в 40-50% от средней заплаты или самой минимальной зарплаты в 25-30 тысяч рублей? Повышения налога на сверхприбыль и отмены его для малоимущих? Или против того, чтобы государство перестало «жить по понятиям», объявило госмонополию на производство спиртного или тех же энергоносителей, дало зелёный свет фермерам или ввело уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания и необоснованный рост цен на лекарства? Да мало ли чего ещё полезного можно взять из этих программ!

И вспомнились мне мечтания незабвенной Агафьи из «Женитьбы» Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича».

Нет, я опять же, как среднестатистический россиянин, прекрасно понимаю, что все эти «губы» и «носы» можно приставить теперь только к одному персонажу. Что система, государство, президент (что, впрочем, у нас одно и то же) создали сейчас в стране такую обстановку, так умело и грамотно зачистили вокруг себя политическую поляну, что победить в этой выборной кампании кому-то другому (как и участвовать в ней кроме назначенных клоунов и редких случайных «смертников») сейчас просто невозможно.

Вот и остаётся только мечтать да надеяться, что тот, кто победит (а мы, конечно же, об этом даже и не ведаем!) соберёт всё рациональное из всех программ кандидатов воедино и воплотит в жизнь для «сбережения народа России и благополучия её граждан».

И тогда мы, эти самые граждане России, со своей стороны и в большинстве своём готовы будем и дальше его обожать, на руках носить, КУЛЬТивировать до любого уровня не только в предстоящие шесть лет, но и в его пенсионном будущем. Да что там: звание почётные «самодержец всея Руси» или там «собиратель земель русских» готовы будем ему присвоить, а если понадобится, то и реинкарнировать его в дальнейшем в достойном и не менее мудром последователе.

Мы это сможем! Потому и будем, опять же в подавляющем большинстве своём, голосовать послезавтра за этого единого, а точнее одного кандидата, поскольку понимаем, что на данном отрезке времени это пока единственный путь для сохранения и дальнейшего процветания нашей единой страны.

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