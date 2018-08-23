Больная тема

О нашем здравоохранении мне уже не раз доводилось писать. Те, кто внимательно следит за нашей газетой, наверняка обратили на это внимание. Тема такая – бесконечная, как ваши хвори, как наши реформы. А каждый визит в поликлинику просто заставляет вновь и вновь возвращаться к ней. Вот и в этот раз нужда заставила обратиться за помощью к участковому врачу. Мы знакомы с ней много лет. Точнее, я уже много лет нахожусь под её патронажем. Очень опытная, внимательная, сострадательная, она выслушивает мои жалобы и пишет, пишет, не поднимая головы. Причём, как мне показалось, с каждым годом этой писанины становится всё больше. Мне неудобно спрашивать её – а кому нужна вся эта писанина? Может, тому чиновнику, который сочинял эти инструкции, или, как когда-то грустно пошутил кто-то из медиков, – для прокурора? В общем-то, действительно, спрос с врачей с каждым годом ужесточается. И не дай Бог ошибиться с диагнозом или назначением! Пациенты они ведь тоже очень разные... Могут и в суд подать. Однако, думается, и врачам больше доверия надо оказывать!

Но я несколько о другом – о времени, которое приходится тратить врачу на заполнение всяческих формуляров и рецептов вместо того, чтобы уделить его пациенту. И как ни старается врач, он лишь с трудом укладывается в отведённое нормативом время, нет его на то, чтобы расспросить пациента подробно – за дверями сидит ещё десяток страждущих, которым позарез нужно внимание врача! И приходится писать...

Много раз мы говорили о том, что количество пациентов поликлиники за последние годы увеличилась едва ли не в несколько раз. Я живу в этом районе чуть меньше четверти века. За эти годы вокруг появились десятки магазинов, аптек, всяческих контор, а самое главное, целые кварталы многоэтажных жилых домов. А это тысячи новых жильцов и потенциальных пациентов, страдающих от разных хворей. А поликлиника осталась одна, и врачей и медперсонала в ней не прибавилось. Скорее наоборот, поскольку не все, особенно молодые, выдерживают нагрузку и мизерную зарплату – бегут туда, где теплее... Да и само здание поликлиники, когда-то строившееся как общежитие, некомфортно и неудобно: узкие коридоры, тесноватые кабинеты. И как ни стараются его облагородить: покрасить, отремонтировать, всё равно видно, что это отнюдь не храм здоровья, особенно когда в узости душных коридоров, набитых сотнями чаще всего пожилых пациентов, не то что сесть, порой встать негде!

И ещё одна проблема, которую пока никак не удаётся решить – кадры. Каждый год только наш Иркутский государственный медицинский университет выпускает 400-500 дипломированных специалистов-медиков. Ещё около восьмисот специалистов среднего звена выпускают 12 медицинских колледжей. И где они все? Такое впечатление, что все эти свежие кадры как-то умудряются раствориться в пространстве. Хотя, конечно же, нет! Они находят вполне себе тёплые места в частной, платной медицине. Там хорошие зарплаты, там вполне приличные условия, ну и народ – не какие-то полунищие старики и старухи, а вполне респектабельный контингент: чиновники, бизнесмены. То есть те, кто может отвалить отнюдь не маленькие суммы на лечение даже насморка... Другими словами, частная платная медицина забирает специалистов, на подготовку которых отпускаются средства из государственного бюджета, то есть из наших с вами налогов. В то время как муниципальные государственные лечебные заведения задыхаются из-за отсутствия кадров. К примеру, говорят, что в нашу поликлинику № 1 в этом году не пришёл НИ ОДИН молодой терапевт! Не намного лучше обстоят дела и с узкими специалистами. В начале этого года мне понадобилась консультация пульмонолога. Для того чтобы попасть к нему по записи, понадобилось два месяца. Ну нет у нас бесплатных специалистов этого профиля! За деньги – пожалуйста! Идите в Диагностический центр, услуги которого, если вы идёте без направления лечащего врача, стали весьма недёшевы... Справедливо ли это?

Напомним, сегодня негосударственные медицинские организации в процентном соотношении имеют больше лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность в Иркутской области, чем учреждения государственной формы собственности. В регионе по состоянию на 8 августа этого года лицензию на медицинскую деятельность имеют 1231 медицинская организация, из них 773 – это частники и 458 – государственные медицинские организации. И ежегодно количество организаций негосударственной формы собственности, которые получают лицензии, увеличивается. Другими словами, частная, то бишь платная медицина уверенно теснит государственную – бесплатную. А с высоких трибун продолжают говорить о некоей социальной направленности нашего государства, заботе о здоровье малоимущих и пенсионеров...

Было бы совсем несправедливо говорить, что ничего у нас в этой сфере не меняется: появилось много новой аппаратуры, компьютеры, возможность записаться к врачу по телефону, что намного сократило очереди в самой поликлинике. Правда, попасть на приём вы, в самом лучшем случае, сможете только через неделю, а значит и диагноз, и лечение могут фатально запоздать.

В консолидированном бюджете здравоохранения РФ на 2018 год денег заложено больше чем в прошлом аж на 15%. Это очень немало! Что из этих сумм досталось региональной медицине, сказать сложно, но очень хочется верить, что хоть что-то сдвинется. Может даже заложат новое здание поликлиники. Но, сдаётся, что это из области далёкой от жизни фантастики...

Такая вот больная тема.

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